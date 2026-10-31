Relojería: los relojes dan un gran paso al costado

¡Sin manecillas ni dial! La prestigiosa manufactura familiar Audemars Piguet (AP) presentó una colección de alta joyería propia, sin el más mínimo reloj. Una elección estratégica importante, pero algo irónica para una casa cuya fama se debe en gran medida a un reloj de acero, el Royal Oak, nacido en 1972 bajo el lápiz de Gérald Genta. Es precisamente ella, la mítica “RO”, la que sirve de hilo conductor a esta irrupción en el terreno joyero. Su pulsera, tan reconocible por los aficionados, es la matriz de la colección, que con el tiempo se transforma en collar, brazalete o pendientes.

Audemars Piguet, Alta joyería AUDEMARS PIGUET

Para que conste, el fabricante de Le Brassus, en el Jura suizo, abrió un taller de joyería en los años 80 y lanzó una línea de joyas Royal Oak en los años 90, pero siempre a la sombra de la relojería. Si tiramos aún más del hilo, AP ya estaba creando, en el siglo XIXmi siglo, relojes colgantes, luego colaboró ​​con Tiffany, Cartier o Bvlgari…

¿La diferencia hoy? Es enorme. Esta nueva colección permite a AP sumarse al cuadro de sus competidores de alta joyería. Y entendemos por qué, dadas las atractivas cifras del sector. En el primer trimestre de su ejercicio 2026-2027, el grupo competidor Richemont (propietario de Cartier) vio cómo sus casas de joyería aumentaron un 24% a tasas constantes, frente al 8% de sus marcas de relojes.

Por parte de Audemars Piguet, la génesis del asunto adquiere un aire menos prosaico y más poético: la directora general Ilaria Resta explica que la idea de esta incursión en la alta joyería surgió de los clientes, aquellos que apilan Royal Oak Minis de 23 mm en sus muñecas como hacemos con eslabones multicolores por diez euros. En consecuencia, las tres líneas de la colección (Dream of Joux, Risoud Eclipse y Frosted Gold) no mezclan tela, bermellón o acero, sino zafiros engastados en nieve, esmeraldas sobre titanio ennegrecido o incluso oro martillado con punta de diamante. Evidentemente, estos magníficos adornos no están destinados al común de los mortales, sino a una clientela de cuatro estrellas en los cinco continentes, que vive entre dos jets y tres husos horarios.

◗ Audemars Piguet, joyería Royal Oakcollares, puños y aretes; precio a consultar.

¡Qué metamorfosis! La marca japonesa, reina del cuarzo y las pantallas digitales, continúa su (re)conversión. Tras la primera incursión de su historia en los movimientos mecánicos (dentro de la colección Edifice, el año pasado), y antes de la relectura de los modelos originales de 1983 en versión analógica –con manecillas–, durante noviembre aparece una nueva gama con dimensiones mixtas. ¿Su nombre? Casio Automático. Esta primera salva tiene el aspecto legendario de los “relojes de campaña”, esos relojes militares diseñados como herramientas y con un diseño probado: tres agujas, una fecha, grandes números arábigos impresos en varias capas de pintura fosforescente para acentuar el relieve. La caja de titanio también tiene un revestimiento de carburo de titanio, un compuesto cerámico muy duro que la protege de los arañazos cotidianos: las llaves y la fricción contra una esquina de un escritorio. Si sumamos la corona atornillada y un movimiento resistente a campos magnéticos, el precio de este tocante resulta especialmente atractivo: menos de 300 euros para el modelo más sencillo.

◗ Casio, Automático CMK-10038 mm de diámetro, movimiento automático japonés, reserva de marcha de aproximadamente 42 horas, resistente al agua hasta 100 m; con correa de tela, 299 euros; en cuero de curtición vegetal procedente de Toscana, 319 euros; con pulsera de titanio, 399 euros.

Louis Vuitton, cerámica de Monterrey LOUIS VUITTON

Diseñado en 1988 por Gae Aulenti, arquitecto del Museo de Orsay, el Monterey fue el primer reloj de pulsera de Louis Vuitton (LV). ¡Y qué reloj! Una forma de guijarro pulido, una corona al mediodía y un divertido apodo dado por los entusiastas: Monterey, o la palabra “reloj” pronunciada distorsionada al estilo americano. Después de una versión en oro amarillo y en edición limitada el año pasado, aquí está en cerámica, verde o negro, y esta vez en una colección permanente. Este proceso cerámico de alta tecnología, que nada tiene que ver con los platos de nuestras cocinas, es tanto una escultura como una receta de gran chef. En concreto, la Fabrique du Temps (la fábrica suiza de LV) hornea un polvo de circonio y pigmentos a más de 1.000°C. A medida que la mezcla se encoge en el horno, hay que tener ojo para preparar un estuche más grande que la versión final. Luego la molienda se realiza a mano. No es fácil: demasiada presión y se rompe.

Dentro del Monterey, el cuarzo de ochenta ha dado paso a un calibre automático de fabricación propia, equipado con una masa oscilante de oro rosa grabado con el “Monograma” y puentes arenados. Pero sólo un relojero descubrirá este tesoro el día de una revisión, ya que el fondo de la caja es macizo y no de cristal de zafiro. ¡Definitivamente vale la pena!

◗ Louis Vuitton, cerámica de Monterrey37 mm de diámetro, calibre automático de manufactura, 45 horas de reserva de marcha, caja de cerámica verde (o negra), esfera lacada, correa de piel de becerro, 23.000 euros.

Zenith-GFJ-2025

Hace diez días, en la localidad suiza de Le Locle, un centenar de empleados de la fábrica Zenith se enteraron de que sus puestos de trabajo estaban amenazados. O la mitad de la fuerza laboral. Y también a nivel internacional, incluidas las boutiques. La casa El Primero, uno de los primeros cronógrafos automáticos del mundo (1969), pero también la del calibre 135, el movimiento más premiado en los concursos de precisión organizados por los observatorios, abandonaría su precio base (entre 9.000 y 17.000 euros aproximadamente) para avanzar hacia la alta relojería a partir de 2029. ¿Por qué? Porque los tiempos son difíciles, el franco suizo demasiado fuerte y el mercado al revés. Sin embargo, la marca perteneciente a LVMH se dio cuenta de que su calibre GFJ 135, lanzado en 2025 en 160 ejemplares, se vendió muy bien (a 52.900 euros cada uno). Sobre todo porque, según los analistas Morgan Stanley y LuxeConsult, los relojes de más de 50.000 francos suizos representaron apenas el 1,4% del volumen Swiss Made en 2025, pero el 37% del valor exportado y el 89% del crecimiento. Si el cálculo se sostiene, el vértigo persiste: una manufactura nacida en 1865, con una historia maravillosa, centrada sólo en un puñado de muñecas… ¿Es esto, pues, relojería?

Durante los dos últimos fines de semana, varias relojerías y joyerías han sido atacadas y saqueadas en Francia. ¿Sería este un mal momento para invitar al público a abrir las puertas de estas tiendas? No, según los organizadores de la primera Semana de la Relojería francesa, del sábado 31 de octubre al domingo 8 de noviembre. Bajo los auspicios de varias organizaciones profesionales (France Horlogerie, Union de la Bijouterie-Horlogerie y Francessentiel), la Semana destacará, entre 300 minoristas, diez marcas azul, blanco y rojo, a saber: 1977, Beaubleu, Hegid, Herbelin, Kelton, LIP, March Lab, Montignac, Pierre. Lannier y Yema. Esta iniciativa, económica y práctica (la posibilidad de probarse relojes), se identificará por el logo tricolor. “Hecho en Francia”. Para el presidente de France Horlogerie, Pierre Burgun, se trata de “volver a poner los relojes franceses en el centro de los escaparates”. Todavía tienen que aguantar.

◗ Semana de la relojería francesa, del 31 de octubre al 8 de noviembre de 2026, en toda Francia. Rens. : www.montresalafrancaise.fr