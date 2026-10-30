Dimisión de Christine Lagarde del BCE: ¿por qué RN y LFI señalan a Macron?

Es Christine Lagarde la que se marcha, pero es Emmanuel Macron quien recibe las críticas. Al anunciar el jueves 29 de octubre su salida del Banco Central Europeo (BCE) para el 7 de febrero de 2027, casi nueve meses antes del final de su mandato, quien ha dirigido la institución durante casi siete años volvió a despertar inmediatamente las sospechas de control sobre las instituciones expresadas por la Agrupación Nacional y La Francia Insumisa.

“Tras la salida anticipada del gobernador del Banco de Francia para permitir a Macron nombrar a su asistente, he aquí la salida anunciada de Christine Lagarde”denuncia Jean-Luc Mélenchon en X. El objetivo, según él, es “permitir a Macron negociar la próxima cita con el canciller”.

En la RN, el diputado Jean-Philippe Tanguy denuncia “deriva iliberal” y acusa al presidente de querer “cerrar con llave” el BCE, “después de haber colocado a Emmanuel Moulin en la Banque de France y a Amélie de Montchalin en el Tribunal de Cuentas”.

Christine Lagarde, nombrada en 2019 para un mandato no renovable de ocho años, debía permanecer en Frankfurt hasta el 31 de octubre de 2027. Su salida en febrero adelanta así su sucesión antes de las elecciones presidenciales francesas, que se celebrarán dos meses y medio después. Por lo tanto, Emmanuel Macron podrá participar en las negociaciones europeas, mientras que una salida en el momento previsto habría dejado esta posibilidad a su sucesor.

Esto es precisamente lo que denuncian los rebeldes. “Emmanuel Macron quiere bloquear la política monetaria para que el macronismo sobreviva y obstaculice lo más posible a quienes lo sucederán en el Elíseo”escrito en X Eric Coquerel, presidente del Comité de Finanzas de la Asamblea Nacional de LFI. Detrás de esta cuestión de nombramientos, el diputado atribuye al Jefe de Estado el deseo de limitar las posibilidades de alternancia económica después de 2027.

Sin embargo, el presidente francés no elige solo quién dirigirá el BCE. El nombramiento lo realizan los líderes de los países de la zona del euro reunidos en el Consejo Europeo, por mayoría cualificada reforzada, previa consulta al Parlamento Europeo y al consejo de gobernadores del banco. El mandato es de ocho años, no renovable. Por lo tanto, Emmanuel Macron podrá intervenir en una negociación, sin decidir unilateralmente su resultado.

Si las oposiciones sospechan de una maniobra es también porque ya han denunciado varios nombramientos de personas cercanas al presidente para puestos que se espera duren más allá de su mandato. Empezando por el de Emmanuel Moulin en el Banque de France el pasado mes de mayo, tras la marcha anticipada de François Villeroy de Galhau. La elección de la persona que encabezaría la oficina del jefe de Estado había alimentado acusaciones de control sobre una institución independiente. Jean-Luc Mélenchon hace referencia directa a él cuando habla de “oficinista” Por Emmanuel Macron.

Unos meses antes, la elección de Amélie de Montchalin para presidir el Tribunal de Cuentas había provocado otra protesta. Luego, el Ministro de Cuentas Públicas pasó de preparar el presupuesto a controlar el uso del dinero público. “¿Cómo podría la actual ministra dar una opinión creíble sobre el próximo presupuesto que ella misma preparó? » preguntó Éric Coquerel.

El nombramiento a los 40 años de esta fiel al presidente también suscitó críticas sobre la duración de sus funciones: podría permanecer en el cargo hasta los 68 años. El gobierno defendió sus competencias y su capacidad de ejercer con total independencia.

Las críticas se han sumado a las suscitadas por la llegada de Richard Ferrand, otro amigo íntimo de Emmanuel Macron, a la presidencia del Consejo Constitucional en 2025. Sin embargo, la RN no siempre ha criticado los nombramientos de los leales al presidente. En febrero de 2025, la abstención de sus diputados permitió a Richard Ferrand convertirse en presidente del Consejo Constitucional, por un voto. Desde entonces, el partido ha cambiado de posición y exige la salida del hombre que ayudó a instalar, acusándolo de haber “roto con su deber de neutralidad” impugnando el procedimiento de referéndum previsto por Marine Le Pen para revisar la Constitución. Una solicitud rechazada el lunes 26 de octubre por los Sabios.

¿Y cómo justifica el principal interesado su salida? Christine Lagarde desea encontrar “libertad de expresión, libertad de expresión y libertad para (participar) en asuntos que no están relacionados con la política monetaria”. “Siento que tengo que decir estas cosas y no puedo hacerlo en mi puesto actual”explicó misteriosamente.

El ex ministro de Nicolas Sarkozy, que descartó una candidatura presidencial a finales de septiembre, es citado en particular para presidir el Foro Económico Mundial de Davos. Cualesquiera que sean sus intenciones, su salida permitirá a Emmanuel Macron influir en una nominación que se decidirá después de él. Suficiente para alimentar las acusaciones de ” aislamiento “sin establecer que el Eliseo haya organizado su salida.