Por qué Mbappé tenía razón al llamar a Mao “dictador”

¡Pobre Kylian Mbappé! Le preguntamos hace unos meses para saber qué piensa sobre los memes. que circulan sobre él en las redes sociales. Probablemente sin querer decir nada malo, inmediatamente cita una parodia que lo hace parecer un “dictador chino”. No hay nada muy político en ello. Para él, se trata más bien de una alusión interna a su entorno: algunos de sus compañeros lo critican llamándolo “dictador”. Un internauta chino, probablemente poco consciente de las bromas internas del Real Madrid, ve las cosas de otra manera. Por ello, el famoso futbolista habló de un “dictador” que viene de su país.

¿Quién podría ser? Después de unos cuantos clics, encuentra las imágenes con las que empezó todo.

Estupor (para él): el dictador en cuestión es el venerado Mao Zedong, fundador de la República Popular China e ídolo del actual gobierno. La información sale inmediatamente, se difunde viralmente y provoca una reacción irreal porque nos parece muy desproporcionada.

Con su risa y su calificativo sobre el “dictador”¿Mbappé insultó a China? Millones de internautas insultan al desafortunado delantero del Real, los patrocinadores retiran sus contratos y el desastre económico es tal que Mbappé, los dirigentes del club y las autoridades del fútbol se ven obligados a humillarse multiplicando las excusas.

Intentemos devolverle algo de razón a esta secuencia haciéndonos dos preguntas sencillas: ¿se equivocó el futbolista al describir a Mao como un dictador? ¿Y por qué los chinos reaccionaron con tanta violencia? Las respuestas a estas dos preguntas están en nuestro nuevo episodio de la serie “Dis, Uncle Obs”, con François Reynaert, dirigida por Mahaut Landaz.