COP17 sobre la biodiversidad: textos adoptados, ministro decepcionado... Tres preguntas sobre esta reunión que acaba de finalizar

En la COP17 sobre biodiversidad en Ereván, Armenia, tuvimos que esperar hasta las últimas horas para ver el éxito de las negociaciones. En la noche del viernes 30 al sábado 31 de octubre se adoptaron dos textos clave, después de compromisos y agrias discusiones. Esto es lo que necesita recordar.

Se supone que el primer texto adoptado representa una “revisión global” del Acuerdo sobre Biodiversidad Kunming-Montreal de 2022, considerado el equivalente al Acuerdo Climático de París. Este acuerdo fija 23 objetivos que deberán respetarse de aquí a 2030, como la protección del 30% de la tierra y los océanos, la lucha contra la contaminación y la restauración de los ecosistemas degradados. Pero casi todos los países están atrasados. En un documento de trabajo, se llamó a los países a “acelerar” sus esfuerzos. También se enfatizó que un “fortalecimiento de medidas” Era necesario un esfuerzo encaminado a abordar las causas profundas de la pérdida de biodiversidad. Por tanto, el texto adoptado en la COP17 pretende volver a encaminar a los Estados.

Durante esta COP se debatió acaloradamente la cuestión muy delicada de los subsidios perjudiciales y otros temas. Finalmente se le dedica un párrafo en el“revisión global”. Su objetivo es reducir los subsidios u otros incentivos financieros para actividades que destruyen la biodiversidad en al menos 500 mil millones de dólares (448 mil millones de euros) por año. “Aunque la decisión final lo dice en términos bastante débiles, hubo un impulso político significativo en el tema de los incentivos financieros perjudiciales, incluidos los subsidios”estimó An Lambrechts, de Greenpeace International a la AFP.

El segundo texto adoptado se refiere a la financiación: la cuestión es quién debe pagar para alcanzar los objetivos financieros fijados para 2030. Una señal de alerta en un momento en el que las finanzas públicas se están deteriorando en todo el mundo. La Unión Europea intentó durante la COP convencer a los grandes países emergentes, en particular China, de que ingresaran en la lista oficial de donantes, no actualizada desde 2006. En un documento de trabajo, se propuso que los Estados pudieran presentarse voluntariamente si deseaban ser incluidos en esta lista.

La ministra francesa de Transición Ecológica, Monique Barbut, expresó su decepción al considerar que los resultados de esta COP17 “no está a la altura del desafío”. “Los avances que no hemos logrado obtener aquí son otras tantas oportunidades perdidas para acelerar nuestra respuesta a la desaparición de la biodiversidad”escribió en un comunicado enviado a la AFP, añadiendo que “La naturaleza no esperará al ritmo de nuestras negociaciones”.

Por ejemplo, los esfuerzos por reactivar el “Fondo de Cali” han resultado difíciles. Este mecanismo de las Naciones Unidas tiene como objetivo cobrar a las empresas que exploten datos genéticos de plantas y otros organismos; pero apenas se han depositado en él algo más de 10.000 dólares, o 8.900 euros, desde su adopción en 2024. “Al posponer decisiones esenciales (sobre su funcionamiento, nota del editor) hasta (2028), las partes prácticamente han garantizado que el fondo permanezca vacío hasta entonces”lamentó Pakhi Das, de la ONG Plant-for-the-Planet.

La cumbre también generó fuertes tensiones en torno a las bases científicas que sustentan la política mundial de protección de la naturaleza, y varios países fueron acusados ​​de intentar debilitarlas. “Siempre es lo mismo y está en todas las negociaciones medioambientales”lamentó Monique Barbut, sin especificar a qué Estados se dirige. Hablando en nombre de 56 países, la representante suiza, Gabriela Blatter, afirmó así “lamentó la multiplicación de situaciones en las que los datos científicos y su consideración se ponen en duda o se obstaculizan” durante las negociaciones políticas.

“En algunos de estos temas más difíciles, no podíamos esperar tener compromisos firmes”subrayó Astrid Schomaker, responsable de biodiversidad en la ONU, durante una rueda de prensa posterior a la COP. Pero los negociadores lograron cosas. “bastante notable en un momento en el que se supone que el multilateralismo no funciona”destacó.

Algunas preguntas se evitaron en esta COP y deberán plantearse en 2028, como la creación de un nuevo fondo independiente del actual Fondo Marco Mundial para la Biodiversidad, que supuestamente permitirá una mejor redistribución de los recursos. La UE, Canadá y Suiza se oponen firmemente a ello, mientras que los países en desarrollo están a favor. Por lo tanto, la discusión se pospuso hasta la COP18.

“Habiendo obtenido la mayoría requerida, Ecuador fue elegido como sede del 18º período de sesiones de la Conferencia de las Partes. Felicitaciones “declaró el presidente de la COP17, Hambardzum Matevosyan, el sábado 31 de octubre, leyendo los resultados de una votación secreta celebrada unos minutos antes. La COP18 se celebrará en 2028 en la capital, Quito, afirmó el representante del país presente en Ereván.

Esta votación enfrentó a Ecuador contra Panamá, que perdió por sólo dos votos. El Ministro de Medio Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro, había mirado muy críticamente el proceso de la COP. En una entrevista concedida el miércoles 28 de octubre a la AFP, los comparó con un “concurso de hipocresía” y a un “montón de tonterías”y prometiendo “ajetreo” cosas para “tomar medidas”.

El próximo evento próximo es la COP 31 sobre el clima, que tendrá lugar en Antalya, Türkiye, del 9 al 20 de noviembre de 2026.