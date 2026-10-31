El periódico independiente ruso “Novaya Gazeta” cierra bajo presión de las autoridades

Publicado el 30 de octubre de 2026 a las 15:57 horas, actualizado el 30 de octubre de 2026 a las 4:51 p.m. Lectura: 3 min.

Fue el último bastión histórico de la prensa independiente en Rusia. Abiertamente opuesta a la ofensiva rusa contra Ucrania, “Novaya Gazeta” anunció este viernes 30 de octubre su cierre tras más de 30 años de existencia, bajo presión de las autoridades rusas. “Novaya Gazeta deja de existir. (…) Las autoridades rusas, los servicios especiales rusos obligaron a la redacción a poner fin a su trabajo”afirmó su editor jefe, Sergei Sokolov, en un vídeo publicado en YouTube.

Desde el ataque a gran escala lanzado por el presidente Vladimir Putin contra Ucrania en febrero de 2022, al que “Novaya Gazeta” se opuso inmediatamente, el periódico ha sobrevivido en Rusia en un entorno cada vez más hostil debido a la exacerbación de la represión política.

En marzo de 2022, el semanario ruso había dejado de publicarse en papel, pero seguía publicando contenidos en línea. En septiembre, el periódico independiente fue clasificado por Moscú como “agente extranjero” – una etiqueta que implica numerosas limitaciones administrativas y se utiliza para sofocar cualquier voz disidente. Esta vez, su redacción en Rusia anunció que el gobierno finalmente había logrado sus objetivos. “Nos mataron”dijo en un comunicado de prensa.

“Novaya Gazeta” precisa que recibió una orden de expulsión que le obligó a abandonar sus instalaciones históricas en Moscú a partir del 9 de noviembre, mientras que, al mismo tiempo, se bloqueó el sistema que le permitía recibir donaciones, lo que le privó de “completamente” financiación. “Treinta años de vida compartida con el país y sus ciudadanos terminarán dejándonos en las calles, sin sustento, bajo la amenaza constante de la represión”lamenta la redacción.

Su editor jefe Sergei Sokolov acusó al Kremlin de haber “aniquilado” derechos humanos en Rusia, cuya defensa es “ahora considerado un delito”. “Las elecciones y los órganos electos han sido abolidos de facto. Las instituciones de la sociedad civil han sido desmanteladas”enumera. Según él, “El asesinato de Novaya Gazeta” Este “prueba adicional” que el Estado ruso está cometiendo “traición” negando su propia Constitución, que prohíbe en particular la censura. “Gracias a todos los que nos escucharon”añade, con rostro sombrío, Sergei Sokolov, anunciando que un “último número” de la revista aparecerá antes de su extinción.

Creada en 1993 con el apoyo del último líder soviético, Mikhail Gorbachev, “Novaya Gazeta” aborda todos los temas delicados: los crímenes del ejército ruso, la corrupción de las élites, el grupo Wagner o incluso la represión de los homosexuales en Chechenia. El periódico pagó un alto precio por este compromiso: seis de sus periodistas o colaboradores han sido asesinados desde su creación, entre ellos Anna Politkovskaya, que documentó crímenes de guerra en Chechenia y que fue asesinada a tiros en Moscú en 2006. “Nuestros años de vida fueron felices, ricos en creación, esperanzas, lectores, amigos, textos y películas, pero, a veces, también fueron desesperadamente amargos.resumió Serguéi Sokolov, en su mensaje en vídeo publicado este viernes.

A mediados de octubre, las autoridades rusas registraron el domicilio de este último y lo interrogaron en relación con un caso contra uno de sus colegas, Oleg Roldougin, que se encontraba bajo arresto domiciliario en espera de juicio. Los investigadores acusan a este periodista de investigación, conocido por sus investigaciones sobre la corrupción en los círculos más altos de Rusia, de haber “información informática recopilada y difundida ilegalmente que contiene datos personales”. Por este cargo se enfrenta a hasta seis años de prisión.

Desde que envió tropas a Ucrania, Rusia ha introducido un nivel de censura estricta que recuerda a la época soviética, lo que ha llevado al exilio a la gran mayoría de los periodistas independientes. Así, algunos de los periodistas de “Novaya Gazeta” huyeron del país en 2022 y lanzaron un nuevo medio de comunicación desde el extranjero, “Novaya Gazeta Europa”, declaró “organización indeseable” y prohibido en Rusia.