Un buen día, Eric Péron, experimentado navegante de Concarneau, se dio cuenta de que hablaba constantemente del tiempo, pero nunca de las horas, minutos y segundos que pasan. Porque en el mar, reconoce, “No usamos la hora del reloj, sino el clima”. Una revelación que lo marcó. “Me dije a mí mismo: estoy completamente desconectado. Tal vez por eso nunca antes me interesó la relojería. »

Entonces Eric Péron conoció a Alpina. La marca de relojes suiza, que ahora acompaña al patrón, es también el cronometrador oficial de los 13mi Route du Rhum, cuya salida oficial en Saint-Malo se dará el domingo 1ejem Noviembre de 2026, a las 13:02 horas. Esta carrera en solitario a Guadalupe, una de las más famosas de Francia, es también una de las más seguidas del mundo. En la línea de salida hay 118 regatistas, en otros tantos barcos de seis clases diferentes: desde gigantes Ultim de 32 metros hasta Class40 y multicascos antiguos. Todos intentarán llegar a Pointe-à-Pitre, al otro lado del Atlántico, pero sólo el Ultim, el más rápido, podrá aspirar a superar el listón de 6 días, 19 horas, 47 minutos y 25 segundos, récord establecido por Charles Caudrelier en 2022.

“Le Rhum” es una leyenda. Desde 1978, la regata se celebra cada cuatro años, salpicada de epopeyas y dramas: ese año, Mike Birch venció con una ventaja de 98 segundos sobre Michel Malinovsky, mientras que Alain Colas desaparecía frente a las costas de las Azores, con su barco “Manureva”. ¿Es esta la sal del peligro? El evento seduce a las multitudes. En noviembre de 2022, durante la última edición, Saint-Malo atrajo alrededor de 1,5 millones de visitantes en trece días, y cerca de dos millones de personas siguieron por televisión la salida de la flota el día D.

Pero ¿qué hace Alpina en esta historia? Montañosa como su nombre indica, la marca nació en el corazón de Suiza en 1883. “Su creador fue un visionario, afirma Oliver van Lanschot Hubrecht, que dirige la empresa desde hace diez años. Reunió a sus diferentes proveedores alrededor de la mesa para tener más influencia. » ¿Su objetivo? “Hacer relojes bonitos, resistentes al entorno alpino y a un precio justo. » Conforme evolucionaron las circunstancias, Alpina casi desapareció a principios de los años 80, antes de ser relanzado en 2002 por los fundadores del fabricante suizo Frédérique Constant, que luego fue comprado por un (sólido) grupo relojero japonés: Citizen. A partir de entonces, la casa alpina redescubrió su razón de ser (calidad accesible) y su lugar, es decir, el deporte en sus más amplios ámbitos, también en el mar, donde ya había estado mojado: ¿no data el Seastrong, su primer reloj de buceo, de los años 60?

Más allá de la belleza del gesto, el jefe de Alpina no lo oculta: “Lo que está en juego es enorme para nosotros, especialmente en Francia, un mercado que pesa mucho. » De ahí las dos series limitadas “Rum”, diseñadas específicamente: el Seastrong Diver Extreme Automatic, producido en 313 ejemplares y hermético hasta 300 metros, con una esfera turquesa que evoca las corrientes del Atlántico, y el Alpiner Extreme Solarmetre (513 ejemplares), que funciona con energía solar: su esfera, translúcida como un velo, deja pasar la luz hasta las baterías.

Alpina Seastrong Diver Extreme Automático ALPINA

Medidor solar extremo Alpina ALPINA

Volvamos a “Rhum”: como en 2022, aquellos que no tengan piernas en el mar podrán hacer cola en Internet y de forma gratuita, gracias al juego Virtual Regatta. Las festividades digitales comenzarán al mismo tiempo que la carrera y en idénticas condiciones climáticas. Y, en un guiño al año de fundación de Alpina, los candidatos ocuparon el puesto 1883mi en cada una de las categorías al llegar a la meta ganarán un Alpiner Extreme Solarmeter.

Eric Péron estará a bordo del “Innovéo-Océania hôtel”, un trimarán de 18 metros. Su objetivo (y, según afirma, tiene los medios) es ganar en su categoría Vintage Multi, aunque las condiciones sean desalentadoras para todos. “Desde el primer día, y en cada momento, estamos empapados. » Aún así, la conexión con la tierra es permanente, ya sea el clima, las opciones de navegación o las videollamadas con los niños. “Pero recientemente, durante una interrupción de tres días en los Mares del Sur, me desconectaron… y fue un descanso increíble. » En caso de un golpe fuerte, ¿podrá contar con el sextante? Él sonríe: “No, nunca aprendí porque empecé a correr hace veinte años, el primer año, creo, cuando el sextante ya no era obligatorio. »

Cuando visitó la fábrica de Alpina, Eric Péron armó su propio reloj y le resultó extraño descubrir el interior. Porque el movimiento de un reloj, dice, no está muy lejos de un cabrestante. – estos cabrestantes llenos de engranajes que ajustan las velas. Con dos matices: “En un velero, es mucho más grande y, a diferencia de estos movimientos automáticos, se puede manipular usando la fuerza del brazo. »