Manifestaciones del 31 de octubre: ruta en París, Halloween, policía XXL… Lo que sabemos

El sábado 31 de octubre se llevará a cabo el “Acto III” de la movilización contra el alto costo de vida y en apoyo al movimiento bachillerato. A diferencia de la movilización del 17 de octubre, salpicada de escenas de violencia y saqueos, la del 24 de octubre se desarrolló sin mayores incidentes. Para que este escenario se repita, el ejecutivo vuelve a confiar en un sistema de seguridad reforzado. “No toleraremos ningún exceso”advirtió el ministro del Interior, Laurent Nuñez, el jueves 29 de octubre, prometiendo una “firmeza extrema”.

Sin embargo, el gobierno teme “episodios de violencia urbana comparables a los del 17 de octubre” sábado y “desde el anochecer”advirtió el entorno de Laurent Nuñez este viernes 30 de octubre, evocando una jornada de movilización en “alto riesgo”.

En la capital, la situación ha experimentado numerosas idas y venidas, como la semana pasada: el trayecto Bastille-Nación, propuesto por la CGT, fue prohibido por la jefatura de policía que propuso un trayecto en la periferia, entre la Porte de Bagnolet y la Porte de Charenton. Una prohibición anulada el viernes por la tarde por el tribunal administrativo, que autorizó el recorrido inicial propuesto por los organizadores.

“Victoria, ganamos en los tribunales”proclamó la Unef, una de las organizaciones que convocó a esta manifestación con la CGT y los “chalecos amarillos” en particular. Tras el anuncio del tribunal administrativo, el prefecto de policía de París recurrió ante el Consejo de Estado.

Además, la jefatura de policía de París ha ordenado un toque de queda en las zonas de la Place de la République y Châtelet-Les Halles, desde el sábado 31 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre, entre las 23 y las 23 horas. y las 6 a.m.

La procesión declarada en Burdeos fue autorizada, a diferencia de la semana anterior, después “garantías” seguridad brindada por la intersindical CGT-FSU-FO, anunció la prefectura este viernes 30 de octubre. Sin embargo, anticipa un día ” difícil “ Y “acciones violentas”. El sábado por la noche se ordenó un toque de queda para los menores no acompañados a partir de las 20.00 horas. en el centro de la ciudad de Burdeos, así como la prohibición de agrupaciones.

En Lyon, la prefectura también dio luz verde a un desfile en las afueras del centro de la ciudad. La semana anterior, 10.000 manifestantes marcharon por las calles de Lyon, aunque no se autorizó ninguna manifestación y se amplió el perímetro que prohibía las reuniones en el centro.

En Marsella y Bocas del Ródano, la prefectura emitió el jueves 29 de octubre órdenes para autorizar manifestaciones, siempre que hayan sido declaradas previamente. “No tengo en este momento cuando estamos hablando de presentar una manifestación”anunció el prefecto de Bocas del Ródano, Jacques Witkowski, a mitad del día.

Una manifestación convocada el sábado en Rennes en el marco de la movilización del 31 de octubre fue prohibida por falta de acuerdo con los sindicatos organizadores sobre el recorrido de la manifestación, anunció el viernes el prefecto de Ille y Vilaine.

El sistema de seguridad puesto en marcha el sábado 24 de octubre para proteger comercios y centros comerciales, teniendo en cuenta “A los numerosos llamados a cometer saqueos que registramos en las redes sociales, serán renovados y amplificados”aseguró Laurent Nuñez a mitad de semana. Así, unos 70.000 policías y gendarmes serán movilizados para la nueva jornada de movilización social. “el mismo volumen que el 24 de octubre”pero “parte del personal fue desplegado en Orleans” para garantizar la seguridad del congreso del Rally Nacional el 25 de octubre.

Por tanto, todos se movilizarán “Fuerzas móviles disponibles así como todos los servicios especializados”como el BRI, el Raid, el GIGN, pero también drones, helicópteros, brigadas ecuestres, unidades caninas y el 26 Centaure, los vehículos blindados de la gendarmería. “Es un dispositivo que sigue siendo excepcional”subrayó Laurent Nuñez, precisando que “realizó recordatorios sobre las vacaciones”.

El “Acto III” de la movilización coincide con la fiesta de Halloween, pero esta última no será “un motivo legítimo para ocultar el rostro en un espacio público, para cometer desorden público”advirtió el Ministro del Interior. Porque al mismo tiempo, fueron detectados en las redes sociales de “numerosas convocatorias de concentraciones” por la noche, para la fiesta de Halloween, “que emanan del movimiento ultraizquierdista, de la extrema izquierda radicalizada y de ciertos sitios radicalizados de los “chalecos amarillos”” En “muchas ciudades de Francia”.

Estas llamadas van acompañadas de “mensajes que llaman a la revolución, a montar la insurrección” Y “que incitan muy claramente a la comisión de disturbios graves”así como “saqueo” y “saqueos”, según Laurent Nuñez. “Estas reuniones serán prohibidas por los prefectos”, afirmó. “El día 31 de octubre es (…) corren un riesgo muy alto de alterar el orden público” Y “presenta en muchos aspectos un carácter atípico”estimó el ministro.