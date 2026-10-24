Relojería: los relojes adoptan una carta de colores otoñal

Entre decenas de azules, el elegido por el fabricante suizo Baume & Mercier recibe el nombre de “azul glaciar”. Diseñado especialmente para la casa, este tono de temporada colorea dos nuevas incorporaciones a la colección Clifton, relanzada en 2025. En las esferas, el patrón guilloché (un patrón en relieve finamente grabado) capta la luz, dando la sensación, con cada movimiento de muñeca, de descubrir un nuevo tono de azul. En el interior, el calibre Baumatic cuenta con cinco días de reserva de marcha, una reserva elevada para un movimiento automático. Si la versión clásica (tres agujas y fecha) es casi perfectamente pura con sus largos índices y su fina cruz central, la del calendario perpetuo lo maneja con elegancia, a pesar de una esfera inevitablemente ocupada (¡fase lunar incluida!). Este doble lanzamiento vuelve a poner a la marca en el punto de mira. Nacida en 1918, dejó recientemente el grupo Richemont, después de años bastante discretos, para unirse al grupo italiano Damiani. ¿Hora de despertarse?

◗ Baume & Mercier, Clifton Baumatic39 mm de diámetro, movimiento automático, brazalete de acero, resistencia al agua 50 m, edición limitada de 500 piezas, 3.700 euros; Calendario perpetuo Clifton Baumatic40 mm de diámetro, movimiento automático, correa de aligátor azul, edición limitada a 20 piezas, 19.500 euros.

Atmósfera del Lejano Oeste para este magnífico cojín occidental firmado Ralph Lauren. RALPH LAUREN

La funda del cojín (almohadón en inglés) y la imaginación del lejano oeste se aleja al galope. Después del Hamilton Cushion, Ralph Lauren presenta tres variantes de 38 mm de su Western Cushion, un objeto que encajaría perfectamente en la muñeca de una heroína del oeste, no lejos de Santa Fe. Porque el diseñador americano no se limita a la ropa. Y, a diferencia de las marcas de moda cuyo nombre no mencionaremos, que improvisan relojes en el otro lado del planeta por tres kopeks, la casa estadounidense es perfectamente legítima en el sector relojero, donde opera desde 2009. El propio Ralph Lauren es un gran coleccionista, ya sea de relojes (se dice que posee un Cartier Tank Cintrée que perteneció a Andy Warhol), de autos raros o de época americana (incluidas piezas de artesanía nativa americana). En esta colección del oeste americano, nacida en 2018, el diseñador yuxtapone el refinamiento de la relojería suiza de alta gama (los calibres están firmados por Piaget) y el de la artesanía del suroeste americano. Así, la funda del cojín está fabricada en plata de primera ley, la aleación de referencia en orfebrería: incluye un poco de cobre para endurecer la plata, que, si se dejara pura, quedaría demasiado blanda. La caja, grabada a mano, está patinada para profundizar el relieve y envejecida para darle un aspecto vintage, como las hebillas de los cinturones occidentales. La correa de cuero también está hecha a mano en Texas. De las tres nuevas versiones, la que tiene una esfera de color turquesa natural, la piedra querida por los orfebres navajos, es la más atractiva. El precio de estas pequeñas bellezas es obviamente muy alto y ¡el caballo ni siquiera viene con ellas!

◗ Ralph Lauren, Cojín occidentaldimensiones 38 x 38 mm, movimiento automático suizo fabricado por Piaget, caja de plata de ley grabada y patinada, correa de piel trabajada a mano, esfera turquesa natural, 29.000 euros; Esfera lacada en negro o lacada en blanco, 26.000 euros.

La colección Imperium Bloc, de Franck Muller, destaca una esfera octogonal con ángulos marcados. francisco müller

Más allá del redondo, el diseño preferido de los relojes, no faltan variantes: cojín, rectángulo, octágono o incluso “barril”. Para Franck Muller, un talentoso relojero que fundó su fábrica de alta relojería en 1991, en Suiza, la caja tonneau es una firma (los números arábigos XXL y el arte de las complicaciones son otras). Una forma curva que tuvo un éxito deslumbrante mucho antes de ser adoptada, a su vez, por Richard Mille… Pero ese es otro debate. Para esta colección Imperium Bloc, presentada este año, la marca independiente establecida cerca de Ginebra ha optado por rediseñar su silueta favorita. Si se mantiene la arquitectura tonel, se vuelve más compacto, más musculoso, con una esfera octogonal con ángulos marcados. Las versiones femeninas, recién presentadas, dan protagonismo a los clichés: rosa pálido, azul cielo, turquesa o verde almendra, oro rosa y diamantes… En el género, tiene bastante éxito, aunque la pieza de entrada, de acero y sin engaste, tiene un aspecto igualmente (o incluso más) interesante. Son posibles muchas combinaciones de colores y materiales, pero todos los modelos cuentan con un movimiento de manufactura y una correa de cuero, también hecha por la casa, algo extremadamente raro. La colección se presentó en Montecarlo, obviamente uno de los pocos lugares del mundo donde un decorado completo se considera discreto.

◗ Franck Müller, Bloque ImperioCaja tonneau de 37 mm, en acero u oro rosa de 18 quilates, movimiento automático de manufactura, correa de piel integrada, varios colores y versiones, sin engaste, con bisel engastado o totalmente engastado, de 10.100 a 59.600 euros.

Clément Mazarian se acerca a 100 Rolex legendarios para contar la historia de todo lo que la marca ha aportado al mundo de la relojería. EDICIONES DEL CHÊNE

¿Otro libro sobre Rolex? Sí. Pero éste cuenta el doble o el triple, como el Scrabble, ya que su autor es un entusiasta que pone toda su pasión y su experiencia en explorar el mundo de la relojería. En la tercera parte de sus obras (ya ha publicado las fascinantes “Colección personal” y “Colección eléctrica”), Clément Mazarian analiza el gigante de la relojería mundial, el que representa un tercio del mercado suizo y del que tanto se habla: Rolex. Más allá del bling-bling al que a menudo nos referimos en la manufactura ginebrina (ésta podría replicar: no siempre elegimos quién nos ama…), Mazarian prefiere lo concreto, es decir, la prueba con el ejemplo. Al centrarse en 100 relojes, la mayoría procedentes de archivos (incluido el famoso Bubbleback, nacido en 1933), recuerda lo que la relojería debe a la marca: el Oyster de 1926, considerado el primer reloj de pulsera verdaderamente hermético, y luego el Perpetual rotor de 1931, matriz de la cuerda automática moderna. Y hoy, una cronometría interna más estricta que la certificación oficial… Mazarian conoce el tema como la palma de su mano, desde que se dedicó a la relojería cuando era adolescente. Rockero de corazón, nunca se ha alejado del tictac y sabe hacer oscilar la historia de un tocante, de una pulsera o de un calibre como si de un éxito se tratase. Observemos las fotografías, muy crudas pero elegantes, de Henry Leutwyler, que dan un sabor picante a este nuevo episodio de la serie Collection.

◗ colección rolex, de Clément Mazarian (selección y textos) y Henry Leutwyler (fotos), éditions du Chêne, 256 páginas, 59,90 euros.

G-Shock creó este reloj en respuesta al Octubre Rosa y la concienciación mundial sobre el cáncer de mama. G-SHOCK

Parece que “Never Give Up”, el lema de G-Shock, fue acuñado para la ocasión. En este mes de octubre, el de la concienciación mundial sobre el cáncer de mama, los japoneses de Casio han desvelado una muy rosaque se suma a la colección G-Shock dedicada a la mujer. Vestida con varios tonos de rosa (el símbolo del Octubre Rosa, una cinta, incluso colocada a las 9 h), esta deportista está destinada a apoyar a Odysséa, una asociación francesa nacida en 2002 a partir de una primera carrera a pie alrededor de la Torre Eiffel. Desde entonces, ha anunciado que ha recaudado 18 millones de euros para investigación, prevención y apoyo a los pacientes. A 99,90 euros, es el reloj más barato de esta selección. Y no menos útil.

◗ Casio, G-Shock GMA-S2100PR-4AER “Cinta rosa”dimensiones 46,2 x 42,9 mm, caja de resina de carbono, brazalete de resina de origen biológico, funciones: hora mundial, cronómetro, cuenta atrás, alarmas, iluminación, calendario; Resistencia al agua 200 metros, 99,90 euros.