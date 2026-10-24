Por qué Donald Trump aumenta los discursos xenófobos tras la violencia en Francia

Video En plena campaña para las “elecciones intermedias” del 3 de noviembre, el presidente estadounidense y otras figuras del MAGA están utilizando las noticias francesas para atacar a sus adversarios democráticos.

una francia “ reducido a cenizas por los migrantes”una ciudad de París que será “ pronto será musulmán »… A medida que se acerca la movilización del 24 de octubre, los comentarios xenófobos sobre la violencia en Francia se han multiplicado en los últimos días en boca de Donald Trump. Una avalancha verbal en la que participaron varias figuras del mundo MAGA (Make America Great Again), desde el vicepresidente JD Vance (“Los progresistas occidentales han importado el tercer mundo a Francia”) a la influencer Laura Loomer, quien envió un mensaje de racismo desenfrenado a sus casi dos millones de suscriptores en“ La especie más destructiva de la Tierra es la musulmana africana »).

Un discurso nauseabundo que Donald Trump pronuncia no sólo ante los medios de comunicación en la Casa Blanca, sino también en el escenario de sus reuniones. Dos semanas desde exámenes parcialeslas elecciones intermedias para el Congreso, el presidente utiliza las noticias francesas para atacar a sus adversarios políticos. “Los campanarios en llamas y los incendios devastadores”dice, no son más que “Lo que los demócratas radicales quieren hacer en Estados Unidos ».

Según un ejecutivo republicano citado por “Le Monde”, uno de los objetivos de esta escandalosa estrategia es empujar a las bases del MAGA a acudir a las urnas, en unas elecciones en las que el Partido Republicano parece estar en mala posición. “ Están haciendo campaña a nuestras espaldas. !exclamó Emmanuel Macron, mientras viajaba por Qatar. Tenemos gente que explicó que habíamos sido invadidos por hordas de inmigrantes e islamistas, lo cual es completamente falso.. »

Además de Donald Trump, otros jefes de Estado han explotado políticamente la violencia cometida en Francia, incluso en Europa. El primer ministro polaco, Donald Tusk, también en campaña, y el recientemente elegido primer ministro húngaro, Péter Magyar, utilizaron esta noticia para justificar sus políticas antiinmigración en publicaciones en las redes sociales.

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