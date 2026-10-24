Incendio en el ayuntamiento de Limoges: un segundo sospechoso arrestado

Un segundo acusado. Se ha acelerado la investigación sobre el incendio ocurrido en el ayuntamiento de Limoges el 17 de octubre. El jueves 22 de octubre, un segundo sospechoso, de 66 años, fue detenido por la redada en Creuse. Fue detenido por “degradación de bienes por parte de pandillas organizadas por medios peligrosos para las personas”dijo la fiscalía.

El martes 20 de octubre fue detenido un primer sospechoso, de 34 años. La investigación judicial se ha centrado hasta el momento en hechos de “degradación de bienes por parte de pandillas organizadas por medios peligrosos para las personas” y de “amenazas de muerte” sobre las personas entonces presentes en el ayuntamiento. Pero el análisis de la cronología, el uso de imágenes de vigilancia y la audiencia de los trece policías municipales que se encontraban en el lugar llevaron a que el treintañero fuera culpado de “tentativa de asesinato de persona que ostenta autoridad pública”según la fiscal de Limoges, Emilie Abrantes. Su detención policial se amplió cuarenta y ocho horas.

El hombre detenido el jueves es sospechoso de haber participado en la destrucción del histórico ayuntamiento de la ciudad.

Alrededor de 5.000 personas, entre ellas 700 individuos “extremadamente violento” Según las autoridades, marcharon el sábado 17 de octubre en Limoges, donde se produjeron los primeros enfrentamientos con la policía cerca de la autopista A20 (Vierzon-Montauban). Por la tarde, cuando la policía se quedó sin granadas, según el alcalde de la ciudad, Guillaume Guérin (LR), la procesión se disolvió y sus elementos más radicales atacaron el ayuntamiento, rompieron ventanas y derribaron la puerta para entrar y prender fuego.

El martes, inmediatamente después del arresto del primer sospechoso, Hodei DC, el funcionario electo hizo probable ” cerebro “ de la operación, al tiempo que pone en duda la“ultraizquierda”. Trabajador temporal en el edificio, el treintañero figura en la lista S por su presunta pertenencia a la ultraizquierda y es conocido por la violencia contra un agente de policía durante una manifestación pasada en Creuse, según las autoridades. Su abogado, Henri Braun, lo describió a “New Obs” como un “ambientalista comprometido, cercano a gente en el set (de Millevaches) »a unos sesenta kilómetros al sureste de Limoges.

Guillaume Guérin también había señalado este territorio rural, donde la presencia de una población considerada radical alimenta la desconfianza y las tensiones entre Corrèze, Creuse y Haute-Vienne. Esta zona, después de haber sido un bastión comunista, ha atraído durante mucho tiempo a una población alternativa. En 2019, los residentes crearon allí una Unión de Montaña Limousin para “defender e implementar” su visión del territorio, que aboga en particular por relocalizar el uso de los recursos o implementar una “derecho de asilo local”.

El jueves, en su sitio web, este sindicato afirmó estar presente en Limoges durante la “despertar saludable” del día 17 de octubre, clasificación “El espectro de la ultraizquierda” de “manipulación” y defender la meseta de Millevaches como “una tierra de acogida, de solidaridad y de resistencia”.

En la región, la ultraizquierda ha reivindicado acciones en el pasado, como el incendio de vehículos Enedis en Limoges en 2020, y luego de una antena repetidora en Alto Vienne en 2021. El pasado mes de abril, la justicia condenó por estos hechos a un septuagenario residente en Bussière-Boffy (Alto Vienne), conocido “por sus vínculos con el medio anarquista” y como autonomista vasco en los años 80, según el diario “Le Monde”. El hombre de treinta años detenido el martes en el mismo pueblo es su hijo. Estos casos también dieron lugar a detenciones en Gentioux-Pigerolles (Creuse), donde el jueves fue detenido el segundo sospechoso de la investigación sobre el incendio del ayuntamiento de Limoges.