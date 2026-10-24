Prohibición de manifestaciones el 24 de octubre: ciudades afectadas, ley… Cuestiones que surgen

Después de un primer día de movilización escolar contra el alto costo de la vida marcado por la violencia, el sábado 17 de octubre, las principales organizaciones estudiantiles convocaron nuevamente a manifestaciones el sábado 24 de octubre para exigir una mejora de sus condiciones de estudio. Los “chalecos amarillos” también anunciaron una nueva movilización ese día, para un “Acto II”.

Pero no hay duda de que el ejecutivo se enfrentará a una repetición del 17 de octubre. Después de una serie de prohibiciones de manifestaciones en varias ciudades de Francia, Emmanuel Macron anunció este jueves 22 de octubre que el sábado sólo se autorizarían las organizadas por sindicatos, con recorridos destinados a proteger a las empresas, acusando a los grupos de ultraizquierda de haber querido “derrocar la República” el 17 de octubre.

Las prohibiciones aumentan, tanto para este jueves como para el sábado, en París, Ruán, Marsella y Tolón, aunque en varios municipios se han producido nuevas concentraciones de estudiantes y de institutos. En este sentido, Sébastien Lecornu recibe a última hora de la tarde a los alcaldes de París, Lyon y Marsella para intentar tranquilizarles.

“En el marco de la convocatoria de movilización que circula y en vista de los acontecimientos del 17 de octubre, el prefecto ha tomado la decisión de prohibir por orden cualquier manifestación en la ciudad de Lyon este sábado 24 de octubre”escribió la prefectura a la prensa, sin más detalles por el momento. El 17 de octubre, la tercera ciudad más grande de Francia experimentó una ” caos “ durante varias horas, en palabras del alcalde ecologista Grégory Doucet.

En París, la población se llama “estar extremadamente atentos ante los riesgos de nuevos actos de violencia cometidos por matones ajenos al movimiento social”. La manifestación convocada para el sábado entre las plazas de la Bastilla y de la Nación, organizada por iniciativa de la CGT, “será capaz de mantenerse en pie”dijo el jueves la jefatura de policía. Se habían declarado dos rutas, precisó el PP, que indica que la del colectivo de estudiantes Interfac y varios chalecos amarillos, que une la Bastilla con la Place de l’Opéra, “estará sujeto a una orden de prohibición”.

En Normandía, no se tolerarán manifestaciones en los centros urbanos de Rouen y Le Havre el sábado entre las 9 y las 20 horas, decidió la prefectura de Sena Marítimo. Estas prohibiciones “sigue la violencia urbana que hubo” en ambas ciudades el pasado sábado. En Rouen y Elbeuf, otro municipio del departamento, “una treintena de marcas comerciales” fueron atacados, se destruyó el mobiliario urbano y se provocaron incendios en la vía pública.

En el sur de Francia, en Toulon, el “manifestaciones, procesiones, desfiles y concentraciones de carácter reivindicativo” No estarán autorizados en el centro de la ciudad el sábado de 11 a 23:59 horas, anunció el prefecto de Var, Simon Babre.

En el derecho francés, manifestarse es una libertad fundamental resultante de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Cualquier persona física o jurídica puede tomar la iniciativa de una concentración o de un desfile. Si la prefectura no expide una “autorización”, puede decidir prohibir por orden una reunión si presenta un riesgo demostrado de alteración del orden público.

Emmanuel Macron, que habló este jueves al mediodía tras un consejo de seguridad, afirmó que “La recomendación general es que no haya manifestaciones en los próximos días”. Las solicitudes realizadas por “gente que no tiene legitimidad para eso” será rechazado, advirtió. “Ahora no es el momento, porque queremos volver a la calma. » A quienes provengan de organizaciones sindicales se les ofrecerán circuitos alternativos para proteger “nuestros centros urbanos y, en particular, nuestras empresas y nuestros edificios”indicó Emmanuel Macron. Lo cierto es que, más allá de esta instrucción oficial del ejecutivo, corresponde a las prefecturas decidir si, sí o no, se puede celebrar una manifestación.

La oposición se levantó rápidamente. “Todo ciudadano francés tiene derecho a solicitar autorización para manifestarse”criticó al diputado del LFI por Val-d’Oise, Aurélien Taché, denunciando una “Decadencia democrática sin precedentes”. “Estamos viviendo un momento de giro autoritario, que todos los demócratas debemos rechazar”escribió en X.

Invitado al plató de BFMTV, el coordinador de La France insoumise, Manuel Bompard, vio en estas prohibiciones “una forma de evitar responder a las demandas”. “Corresponde al gobierno garantizar la libertad constitucional de manifestación, la libertad pública y la seguridad de los bienes y de las personas”aseguró.

Si la prefectura prohíbe un evento, los organizadores pueden presentar un recurso. Corresponde entonces a los tribunales anular o confirmar la prohibición decretada por el prefecto.

En París, la justicia administrativa suspendió urgentemente este jueves la orden de la jefatura de policía de París que prohibía una manifestación organizada el mismo día por Interfac Ile-de-France, que reúne a estudiantes de las asambleas generales universitarias, entre Pitié-Salpêtrière y Bastille, a partir de las 14.00 horas.