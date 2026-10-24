El Congreso de RN en Orleans promete estar bajo alta tensión, entre movilización y prohibición de manifestaciones.

Un dispositivo de seguridad “excepcional” Este fin de semana se instalará en Orleans una movilización de cerca de 3.000 policías en torno al congreso de la Agrupación Nacional, mientras que las autoridades esperan entre 20.000 y 30.000 opositores.

“A quienes vengan con la intención de provocar enfrentamientos o cometer violencia, quiero enviarles una advertencia inequívoca. Las fuerzas de seguridad estarán presentes en gran número y bien equipadas”.afirmó el prefecto de Loiret, Hugues Moutouh, durante una rueda de prensa este jueves 22 de octubre.

Anunció el despliegue de 3.000 policías durante el fin de semana, estimando que entre los manifestantes podría haber “de 2.000 a 3.000 elementos radicales”.

Además, anunció la prohibición de “cualquier reunión” Domingo, en todo el perímetro de la ciudad, por motivos de seguridad. La manifestación del sábado, como parte de la convocatoria a la movilización del 24 de octubre, se mantiene.

Se espera que el congreso del Rally Nacional reciba a 5.000 personas el sábado y a 10.000 el domingo, para marcar el lanzamiento oficial de la campaña presidencial de Marine Le Pen.

A partir del sábado por la mañana está prevista una manifestación a gran escala a las 10:30 horas desde la plaza de la catedral contra “racismo, fascismo e imperialismo”a petición de una cincuentena de organizaciones, sindicatos y movimientos políticos principalmente de izquierda. Después de la manifestación, un “pueblo antifascista”incluidos stands de asociaciones y talleres, verán pasar a varias personalidades, entre ellas el primer secretario del Partido Socialista Olivier Faure, la líder del sindicato CGT Sophie Binet y el alcalde del LFI de Saint-Denis Bally Bagayoko.

“Esta manifestación regularmente declarada es parte de la legalidad (…) El Estado, es su papel, garantizará el ejercicio de esta libertad de manifestación. subrayó Hugues Moutouh. Pero al mismo tiempo, el sábado y el domingo, las organizaciones “identificado como perteneciente al movimiento ultraizquierdista” han mostrado “su firme intención de impedir por todos los medios la celebración del congreso del Rally Nacional y de la reunión de Marine Le Pen”según el prefecto. “No permitiré que grupos violentos tomen como rehenes una manifestación pacífica, ataquen a la policía, amenacen a los residentes o dañen negocios y edificios públicos”advirtió tras la violencia y los saqueos que afectaron a muchas ciudades durante las manifestaciones del 17 de octubre.

Por ello, el prefecto advirtió que“No habrá manifestaciones declaradas el domingo (…) porque lamentablemente sabemos que estas concentraciones son reuniones, muchas veces de gente armada, cuyo objetivo es desestabilizar las instituciones de la República y atacar las libertades de las personas.. Afirmó que “El Ministerio del Interior ha movilizado recursos absolutamente masivos” para garantizar la seguridad en Orleans, incluyendo “unas quince unidades de fuerza móviles” todo el fin de semana, “Casi 2.000 CRS y gendarmes móviles adicionales”.

También se desplegará un vehículo blindado Centaur de la gendarmería y dispositivos lanzadores de agua. “Esto es inaudito en Orleans”subrayó el prefecto, sobre las aglomeraciones esperadas y el sistema de seguridad.

En Orleans, el alcalde describió la” preocuparse “ de sus residentes y comerciantes, quienes, no obstante, podrán permanecer abiertos. “Mi objetivo es proteger Orleans. Aquí no habrá caos, no tiene por qué serlo”.aseguró anteriormente Serge Grouard, alcalde (DVD) de Orleans, refiriéndose a la violencia y los daños importantes al margen de las movilizaciones del 17 de octubre contra el alto coste de la vida.

Él llamó a “sentido común de los orleanos” y dijo que estaba preocupado “para el final del día el sábado, por la noche y el domingo”asegurando que quiere “ser intratables con posibles saqueadores y matones”. “Nos anticipamos a todo lo que podemos anticipar”añadió, anunciando el cierre de varios lugares públicos, incluidos museos, y la cancelación de espectáculos.

Las líneas de tranvía también estarán cortadas durante todo el sábado. También se eliminarán las bicicletas compartidas de todo el centro de la ciudad. “No tenemos ninguna garantía, pero intentamos reducir al máximo esta incertidumbre”dijo Serge Grouard.