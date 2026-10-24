Jean-Paul Huchon ha muerto, el ex presidente del PS de la región de Île-de-France tenía 80 años

ARCHIVOS > Adiós al “gran bastardo demasiado simpático”

Jean-Paul Huchon fue jefe del consejo regional de Île-de-France de 1998 a 2015. También fue jefe de gabinete del primer ministro Michel Rocard entre 1988 y 1991, donde estuvo “uno de los ejes de la creación de los acuerdos RMI, CSG y Matignon en Nueva Caledonia”recordó el PS el viernes.

En 2015, Valérie Pécresse (LR) tomó la región desde la izquierda y lo sucedió. Inmediatamente le rindió homenaje el viernes. “Pierdo a un ex adversario político que se ha convertido en mi amigo”dijo en la red X (antes Twitter). De hecho, en 2021 había recibido su apoyo en la segunda vuelta de las elecciones regionales, para vencer a la lista sindical de izquierda, convocatoria que salió muy mal en el PS y en el LFI.

“Con la partida de Jean-Paul (Huchon), está pasando una página de nuestra historia regional. La escribimos juntos, a veces cara a cara, a menudo uno al lado del otro.”escribe Valérie Pécresse, excandidata presidencial de derecha en 2022.

En la Región, fue uno de los impulsores del Gran Expreso de París, un vasto proyecto de red de transporte, así como del exclusivo pase Navigo. Desde 2015, es mucho menos activo en política, tras un largo recorrido por la izquierda.

“En el PSU y luego en el Partido Socialista en torno a Michel Rocard, fue el más brillante y el más constante. Como activista, como servidor del Estado, como alcalde y presidente regional, habrá defendido una idea de transformación social respetando las reglas de la economía.resumió el ex jefe de Estado François Hollande en un mensaje publicado en X. “Era tan inteligente como apasionado. Tan imaginativo como realista. Tan serio como divertido »saludó.

El actual Primer Secretario del PS, Olivier Faure, rindió homenaje a “un gran tipo”, “leal, afable y amigable”. “Pertenecía a esta generación de líderes políticos para quienes la izquierda era una exigencia de resultados”reaccionó en la misma red el alcalde del PS de París, Emmanuel Grégoire, quien “debe mucho” a esto “gran figura de la izquierda”.

Amante del cine y del rock, comenzó su carrera en el departamento de presupuestos (1971 a 1981) después de haber sido estudiante en Ena. También trabajó en el mundo empresarial: Crédit Agricole de 1985 a 1986, en 1987 director general adjunto del grupo agroalimentario Exor y director general del grupo Printemps de 1992 a 1994.

Jean-Paul Huchon también tuvo problemas judiciales. Fue condenado en noviembre de 2008 a seis meses de prisión condicional y a una multa de 60.000 euros por apropiación ilegal de intereses por haber presionado al consejo regional para celebrar contratos con tres empresas de comunicación en 2002 y 2003, en las que su esposa era empleada. Pero el tribunal de apelación anuló la sentencia de inhabilitación dictada en primera instancia, al considerar que no hubo daño a la región ni enriquecimiento personal.

En 2024, fue condenado a ocho meses de prisión suspendida por apropiación ilegal de intereses, debido a una subvención de 60.000 euros concedida a una asociación dirigida por un ecologista electo, “condiciones que parecen irregulares” a los investigadores.