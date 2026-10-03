Relojería: algo nuevo en relojes, pero no tanto

En relojería, la nostalgia es una palabra clave. Esto no es necesariamente pereza u oportunismo (aunque…), sino más bien realismo. ¿Cómo no caer en la tentación de recurrir a décadas, incluso siglos de historia, durante las cuales los fabricantes de relojes han explorado casi todos los estilos? Si la moda retro se ha centrado mucho en los últimos años en la época dorada de la relojería (de los años 50 a los 70), Hamilton se remonta mucho más atrás. De eso hace exactamente un siglo, con la resurrección del Cojín, nacido en 1926.

Ya sea que ames u odies su diseño único (volveremos sobre eso), este reloj se destaca en más de una forma. Primero, reaparece en su formato original. Sin embargo, aunque la tendencia es hacia los diámetros pequeños y medianos, las casas que revisitan su patrimonio suelen ampliar algunos milímetros las piezas originales. Aquí, la marca respeta las proporciones de 1926 al ofrecer dos tamaños mixtos, 30 min y 34 mm. Mediciones bastante frecuentes, en los años 20, en la muñeca masculina, pero la apuesta no sigue siendo menos atrevida hoy en día.

Hamilton ha optado por dotar a su Cushion de un calibre de cuerda manual que permite ofrecer una caja más delgada que con un mecanismo automático. HAMILTON

Otro punto destacable: la marca, americana de nacimiento y perteneciente al Grupo Swatch desde hace décadas, ha optado por dotar a estos Cushions de un calibre de cuerda manual (heredero del renombrado Peseux 7001), lo que permite ofrecer una caja más fina que con un mecanismo automático. Una elección poética (ah, el gesto de darle cuerda al reloj…) a la vez que fiel al espíritu de los relojes de los años 20. Por último, en una de las versiones propuestas, la parte central de la caja está íntegramente grabada, lo que confiere al objeto un toque occidental inesperado y bastante logrado.

Queda este estilo muy marcado, que deriva, como suele ocurrir en la relojería, de la historia militar. Recordemos que el reloj de pulsera se generalizó entre los hombres durante la Primera Guerra Mundial (las mujeres ya lo usaban), mucho más práctico que el reloj de bolsillo. Pero en la oscuridad de las trincheras era imposible saber la hora. Los relojeros tuvieron entonces la idea de ampliar y luego ” excavar “ los números, para depositar suficiente radio luminiscente. Así nacen los famosos relojes de trincheraliteralmente “relojes de trinchera”cuyo diseño radiante, literal y figurativamente, se encuentra en los cojines Hamilton (¡pero sin radio!).

En el lado de la esfera, arenada o esmaltada según la versión, encontramos un pequeño segundero a las 6, fiel también al espíritu de la época. Para aquellos a los que les desanimen los números arábigos algo regordetes, también está disponible una versión más sobria con números romanos. En cuanto al nombre Cojín (” almohadón “ en francés), designa la forma de la caja, un cuadrado con esquinas redondeadas.

◗ Hamilton, Cojín Clásico Americanoseis versiones en total, 30 y 34 mm de diámetro, 8,1 mm de grosor, movimiento mecánico de carga manual, reserva de marcha de 57 horas, hermético hasta 50 m, caja de acero o PVD dorado, correa de piel, 995 euros (acero), 1.095 euros (PVD oro).

Para celebrar su 150 aniversario, Seiko reinterpreta el 62MAS de la colección Prospex, el primer reloj de buceo de la marca japonesa. SEIKO

Vale la pena celebrar 145 velas. Con motivo de su aniversario, el fabricante japonés aumenta este año su número de novedades. Entre ellos, en la colección Prospex dedicada a la exploración y la aventura, se encuentra una nueva interpretación de la ref. 62MAS, el primer reloj de buceo de la marca, lanzado en 1965 (de 1966 a 1969 acompañó las expediciones japonesas a la Antártida). Nota: la esfera tiene muchos más matices de lo que sugieren las fotografías. Su verde oscuro pasa a azul pato, con reflejos dorados según la iluminación. Se siente como una montaña. No es de extrañar: los diseñadores de Seiko toman como fuente de inspiración el lago glacial Hallstatt en Austria, cuyas aguas cambian de color a lo largo del día y que es famoso por sus vistas de postal.

◗ Seiko, Prospex 62MAS edición Europa40 mm de diámetro, 13 mm de grosor, movimiento de fabricación automática 6R55, reserva de marcha de 72 horas, hermético hasta 300 m, caja y brazalete de acero, edición limitada a 1.400 piezas y reservada al mercado europeo, 1.650 euros.

Rado, la marca suiza “maestra de los materiales”, celebra el 40 aniversario de Integral, su primera colección de cerámica de alta tecnología. RADO

Desde hace décadas, la marca suiza se presenta como “maestro de los materiales”. Un título que le sienta bien. Fue una de las pioneras de la cerámica de alta tecnología en relojería, un material que ofrece a cajas y pulseras una resistencia (a los arañazos) y una suavidad (a la muñeca) incomparables.

Para el 40.º aniversario de Integral, su primera colección de cerámica de alta tecnología, Rado ha creado una elegante y muy “vestido de noche”en oro negro y amarillo. Los eslabones centrales, de cerámica negra pulida, están rodeados de acero inoxidable recubierto con PVD de oro amarillo y, por primera vez en la colección, una esfera de oro cepillado verticalmente alberga cinco diamantes baguette recubiertos de negro. Evidentemente, para conseguir tal delgadez (sólo 7,3 mm de grosor), se instaló en la caja un movimiento de cuarzo. ¿La tirada de esta edición limitada numerada? 1986 ejemplares.

◗ Rado, edición limitada integral28 x 39,8 mm, movimiento de cuarzo PreciDrive R279, fecha a las 6, cristal de zafiro abombado, hermético hasta 50 m, 3.750 euros.

¿Estás buscando un reloj y pides consejo a ChatGPT o Gemini? Por qué no, pero sepa que en relojería la inteligencia artificial tiene serios sesgos. Según un estudio firmado por el experto en relojes Alexandre Olive, fundador de Elia Atelier, y hecho público a finales de agosto, más del 80% de las respuestas a la pregunta “¿Qué marcas debo considerar? » Dirigir al consumidor hacia el mercado de segunda mano, o animarle directamente a pedir un descuento en artículos nuevos, incluso cuando no haya pedido nada por el estilo. El estudio incluyó nueve preguntas formuladas a varias IA, alrededor de 46 marcas de relojes, y generó 15.000 respuestas. ¿A qué se debe la ocasión y el regateo? Porque las máquinas sólo hacen “reciclar” lo que ellos “leer”. Sin embargo, los sitios oficiales de las marcas sólo representan el 7,3% de sus fuentes (y el precio no siempre se muestra allí), el resto proviene de foros, YouTube y gigantes de la reventa como Chrono24 o Watchfinder, donde los precios son, por definición, los de segunda mano.

Para la segunda edición de los World Watch Days, el salón We love Watches se instalará en la Maison de la Mutualité, en París, el 10 de octubre.

¿Por qué a las 10:10 a. m.? La hora a la que los relojes posan para las fotos no debe nada al azar. Las agujas extendidas en V revelan el logotipo al mediodía, dejan respirar la esfera y crean una especie de sonrisa. De este dogma relojero nació, el año pasado, la primera edición del Día Mundial de la Relojería, el 10 de octubre, que llegó a unos 6 millones de personas en el planeta, a través de exposiciones y contenidos digitales. ¿El tema de 2026? “El tiempo como patrimonio vivo”. Un programa abundante a escala mundial, en el que también se invita a los aficionados a publicar, a las 10:10 en punto, una foto de su reloj en la muñeca.

En París, la fiesta durará dos días: el salón We Love Watches se apodera de la Maison de la Mutualité en su cuarta edición. El ambiente merece la pena el viaje, al igual que las habitaciones. Del Báltico al Labio, 85 marcas francesas e internacionales presentarán allí sus creaciones, entre dos conferencias sobre el patrimonio relojero.

◗ Día Mundial de la Vigilanciasábado 10 de octubre de 2026, fotos para compartir con el #WorldWatchDay, programa completo en worldwatchday.org.

◗ Nos encantan los relojesMaison de la Mutualité, 24 rue Saint-Victor, 75005 París, viernes 9 de octubre a partir de las 14 h. a 18 h, sábado 10 de octubre de 10 a 19 h, taquilla en event.welovewatches.fr.