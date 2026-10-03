Asunto Bardella: Mediapart revela su “caja negra” y capturas de pantalla de mensajes antisemitas

Después de la revelación, la evidencia. El lunes 28 de septiembre, Mediapart provocó un terremoto político al publicar un artículo que detalla los comentarios antisemitas y conspirativos atribuidos a Jordan Bardella, cuando comenzó en el Frente Nacional (que se convirtió en Agrupación Nacional en 2018), en los años 2013, 2014 y 2015. “Todos los bancos son propiedad de judíos” O “el judío debe dominar (sic) a otros pueblos, aplastarlos y robarlos, un sionista es necesariamente judío, y profundamente”habría escrito en particular en los intercambios. Además de transmitir teorías de conspiración sobre el 11 de septiembre, lo que convierte al Mossad, el servicio secreto israelí, en los verdaderos arquitectos de los ataques.

Como prometió ante las amenazas de “guerra total” pronunciada por el presidente de la RN en su contra, los medios de investigación revelaron este jueves 1 de octubre su “caja negra”, y en particular capturas de pantalla, pero también un vídeo explicativo. El sitio dice que tiene “decidió hacer públicos los documentos que dan fe de la veracidad de la información publicada y explicar detalladamente el método utilizado para verificar cada elemento, cumpliendo con el requisito de proteger el secreto de las fuentes. consagrado por la ley. » Los medios de comunicación, que han recibido innumerables desmentidos por parte de la RN -un “loco” para Marine Le Pen, “barbería” para Jordan Bardella -, insiste: “Jordan Bardella (…) también mintió a toda Francia al no asumir la autoría de sus propios textos. »

Dos fuentes diferentes, que no tienen ningún vínculo entre sí, transmitieron a Mediapart el contenido de su conversación en Messenger en el verano de 2013 -un año y medio después de su compromiso con el FN, precisa el medio de investigación- y nuevamente en 2014. Es en estos mensajes donde podemos leer las declaraciones antisemitas y conspirativas atribuidas a Bardella.

Además de las citas anteriores, Mediapart revela, a partir de la conversación de una de las dos fuentes, que se unió a la FN porque es “permaneció fiel a su ideología básica” (sic) Desde “mayores de 40 años”. El joven activista de extrema derecha, que más tarde se convirtió en el adalid de la demonización del partido lepénista, escribió que “La política es comunicación. »

Para respaldar la credibilidad de sus fuentes, Mediapart precisa que ha “revisé su biografía” y, además, haber pedido a la primera fuente que autentifique sus conversaciones. Este último por lo tanto tiene “Solicitó a la empresa matriz de la plataforma, Meta, obtener una descarga de sus conversaciones del año 2013” explica el jugador puro, quien confirma que un “La plataforma estadounidense generó así un archivo que contiene todas las conversaciones de la fuente, incluida la que mantuvo con Jordan Bardella. » Extracción de datos también “certificado por alguacil. »

A lo largo de estas conversaciones, el autor de los mensajes sospechosos de ser Jordan Bardella da numerosos detalles sobre su vida privada, que coinciden con la del ahora presidente de la RN y en particular con determinadas anécdotas contadas en su autobiografía publicada en 2024.

Mediapart llega a su conclusión de la siguiente manera: “la extracción de la conversación nos permite fecharla, dar fe de que esta conversación no ha sido modificada a posterioriy para confirmar que Meta/Facebook hace referencia al interlocutor de la conversación con el nombre de Jordan Bardella. »

Los medios de comunicación también señalan -irónicamente- que cuando “A finales de 2013, Jordan Bardella decidió crear una segunda cuenta en Facebook, junto a la primera en la que hacía comentarios antisemitas”le dijo a alguien cercano a él el 24 de noviembre de 2013 que “ dedicado » esta nueva cuenta « a la FN ” Cuando “ la otra seguirá siendo una cuenta personal. » Esta segunda fuente mencionada también tiene “aceptó extraer sus datos de Meta”según los medios.

A esto se suman, según Mediapart, numerosas entrevistas con personas cercanas a Jordan Bardella en aquel momento, que detallan la fascinación ideológica del joven activista del FN por el ensayista antisemita Alain Soral. El presidente de la Agrupación Nacional continuó el jueves por la tarde negando ser el autor de mensajes antisemitas que datan de 2013. “Las pseudopruebas de Mediapart finalmente han salido a la luz: montajes toscos, capturas de pantalla oscuras y manipulables, repetición de comentarios viles que evidentemente nunca hice”declaró en X, y agregó que iba a presentar una denuncia por falsificación y uso de falsificación.