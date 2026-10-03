Bloqueo de liceos: respuesta criminal y establecimientos cerrados, el gobierno fortalece su respuesta a la movilización

Un día de movilización sobre el terreno como en Matignon. Mientras que el movimiento para bloquear las escuelas secundarias se ha extendido y ahora afecta incluso a determinadas universidades. El gobierno, que parecía sorprendido esta semana, convocó una unidad interministerial de crisis este jueves 1 de octubre. Sébastien Lecornu ordenó a los ministros que no viajaran en los próximos días para que los prefectos se concentraran en la gestión del movimiento.

Los servicios del Primer Ministro también estimaron que el movimiento se había desplazado ahora hacia “violencia urbana” e indicó que había un “observación compartida por los servicios de inteligencia sobre el origen del movimiento” : sería un “Maniobra organizada por LFI y sus representantes ultraizquierdistas”acusaron. Manuel Bompard, coordinador de LFI, llamó inmediatamente al gobierno “no hundirnos en la conspiración y la infantilización de los estudiantes de secundaria”. Los políticos han multiplicado sus reacciones en los últimos días ante la gestión del movimiento. El jefe del PS Olivier Faure fustigado “la irresponsabilidad del gobierno” mientras que Bruno Retailleau, candidato presidencial de LR, pidió la prohibición de LFI.

Cerca de 2.000 personas fueron detenidas durante la jornada del jueves en Francia en el marco del movimiento, principalmente por ataques a autoridades públicas, violencia y multitudes, anunció el Ministerio del Interior.

Varios dirigentes han sido atacados o molestados, como en Normandía, Clermont-Ferrand o incluso en Paso de Calais. En Marsella, miembros de la dirección del instituto Victor Hugo fueron atacados y los bomberos atacaron durante una intervención en un incendio frente al instituto Saint-Exupéry. Frente a esta misma escuela secundaria, un periodista del M6 fue atacado y le rompieron la cámara, dijo el grupo. En cuanto al sector universitario, si unos pocos estudiantes se han sumado al movimiento, sólo uno “cuarenta sitios” fueron perturbados este jueves, según informó su ministro supervisor, Philippe Baptiste.

Ante esta violencia, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, indicó el “pedirles mucha firmeza en la respuesta criminal hacia los autores de estos actos inaceptables”. Al mismo tiempo, la IGPN, la policía, abrió tres investigaciones después de que estudiantes de secundaria resultaran heridos.

“Ante este deterioro de la situación y con el único objetivo de restablecer el orden republicano”el ministro del Interior, Laurent Núñez, ha encargado a los prefectos y a los responsables de la policía y de la gendarmería que movilicen unidades móviles de fuerza y ​​activen los protocolos reforzados de coordinación operativa (Corat), que permiten pasar las fuerzas de una zona policial a una zona de gendarmería y viceversa, con el fin de “tratar rápidamente los problemas donde surjan”.

El Ministro de Educación, Édouard Geffray, indicó que recibiría el viernes a los sindicatos de la educación y a las asociaciones de escuelas secundarias – incluido el Sindicato de Escuelas Secundarias, que encabeza la movilización – y a los padres de los estudiantes, así como a los representantes electos del Consejo Nacional para la Vida en la Escuela Secundaria. En el informativo de Francia 2 de la tarde, también anunció que 400 establecimientos permanecerían cerrados el viernes para proteger a los estudiantes. “El movimiento escolar secundario fue tomado como rehén por grupos ultraviolentos”estimó. Una nueva jornada de movilización está prevista para el 6 de octubre, ante la convocatoria de organizaciones de secundaria y estudiantiles. Se espera una movilización muy fuerte por parte de las autoridades.