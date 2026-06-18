Ola de calor: aplazados exámenes de bachillerato, festivales de música cancelados… Las consecuencias de la ola de calor

Por Servicio de noticias (con AFP)

Publicado el 18 de junio de 2026 a las 18:44 horas, actualizado el 18 de junio de 2026 a las 6:51 p.m. Lectura: 2 min.

La ola de calor se desató este jueves 18 de junio en gran parte de Francia, desde París hasta el centro-este, y se registraron temperaturas muy altas durante el mes de junio en Montluçon (37°C), Périguex (36°C) y Agen (35°C). Y esto es sólo el comienzo: la ola de calor se extenderá el viernes; Météo-France ha puesto en alerta naranja 53 departamentos.

EL “Notable pico de ola de calor” Se esperan temperaturas máximas de 40 °C en toda Francia entre el domingo y el martes, especialmente en el oeste y el centro (entre Garona y Loira), advierte Météo-France. Un episodio particularmente intenso y temprano, el segundo del año 2026, que tiene consecuencias muy concretas.

Ante un mercurio que sigue subiendo, y que volverá a subir este fin de semana, varios municipios han tomado la decisión de cancelar el muy popular Festival de Música, previsto para el domingo, para el primer día del verano.

Así, Brive-la-Gaillarde (Corrèze) advirtió este jueves de la cancelación de los eventos programados, “debido al episodio de calor severo pronosticado en el departamento”.

En Claye-Souilly (Sena y Marne), las autoridades optaron por una cancelación total “en aras de la seguridad de los artistas, los voluntarios, los agentes movilizados y todo el público”.

Las festividades tampoco se celebrarán en algunas ciudades pequeñas como Le Teich (Gironda), Ecommoy (Sarthe) y Saint-Savinien-sur-Charente (Charente-Maritime), donde la escuela de música local ya había acortado la edición de 2025 debido a que el lugar estaba demasiado expuesto al sol, según Ici La Rochelle.

En Angers, el Festival de Música se mantiene pero los organizadores de un concierto previsto a partir de las 14.00 horas. A medianoche decidió posponerlo y otro concierto, aunque debía celebrarse en la Colegiata de Saint-Martin, fue cancelado por el departamento. La ciudad insiste en la presencia de fuentes y bares de agua en determinados lugares para hidratarse durante el evento.

Mientras muchos estudiantes de secundaria están trabajando en los exámenes de bachillerato, los grandes exámenes orales para estudiantes generales y tecnológicos de Terminale previstos para la tarde del lunes 22 y martes 23 de junio han sido pospuestos una semana en la Academia de Poitiers. “debido a las condiciones climáticas”anunció el rectorado este jueves.

Esta academia, que agrupa a los departamentos de Vienne, Deux-Sèvres, Charente y Charente-Martime, dice ser la primera en anunciar un aplazamiento de este tipo, recomendado por el ministro de Educación, Edouard Geffray, debido al episodio de calor que afecta al país.

En total, según los servicios del rectorado, más de 4.500 estudiantes, o el 75% de los candidatos al bachillerato en esta área, realizarán las pruebas aplazadas para las mañanas del lunes 29 y martes 30 de junio. Los estudiantes interesados ​​recibirán una nueva invitación y “pueden contactar con su establecimiento para conocer su propia situación”especifica el rectorado en su sitio web.