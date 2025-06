Reinicio de Fessenheim, Moratoria sobre energías renovables ... una inquietante deriva de los debates

Publicado en



En esta columna, Maxence Cordiez, un experto en energía asociado en el Instituto Montaigne, coautor del libro “Energía nuclear en 100 preguntas” (ediciones Tallandier), señala la naturaleza poco realista y peligrosa de las enmiendas a la ley de Energie Climate votó esta semana. Es, subraya, de “los mejores intereses de la nación”.





Un proyecto de ley de clima de energía, también nombrado “Grémillet Bill” Según el senador que está en el origen, está en estudio en la Asamblea Nacional. Si la energía tradicionalmente despierta pasiones del cuerpo político, su instrumentalización ha entrado en una nueva dimensión durante la primera lectura de este texto. En el fondo de un gran absentismo dentro de la Asamblea, el proyecto de ley se está preparando para ser votado el próximo martes en plenario después de ver varias enmiendas particularmente problemáticas.





Retorno de la oposición entre nuclear y renovable, en beneficio de los fósiles





En primer lugar, una enmienda (n ° 486) transportada por los republicanos establece una moratoria sobre las energías renovables, llegando a la prohibición de la extensión o renovación de las instalaciones más allá del final de la explotación autorizada “A lo largo de la duración necesaria para llevar a cabo un estudio objetivo e independiente destinado a determinar la combinación de energía óptima para Francia”.





Recuerde que en Francia, el 60 % de la energía consumida es de origen fósil (petróleo, gas y carbón marginalmente). Esta dependencia es perjudicial para el clima y para la balanza comercial francesa ya que la importación de estos combustibles cuesta varios decenas de miles de millones de euros por año a nuestro país. Por lo tanto, parece irónico establecer una moratoria en parte de las bajas energías de carbono necesarias para reemplazar estos combustibles fósiles.









Además, el estudio “Objetivo e independiente” Solicitado por los diputados ya fue realizado por RTE en 2021 (Future Energy 2050), luego se actualizó en 2023 en su informe de pronóstico 2023-1935. RTE ha demostrado que los ramos electorales que dependen de las energías nucleares y renovables eran el nivel económico óptimo y redujeron el riesgo de falla al evitar las trayectorias industriales o socialistas poco realistas, así como el uso de tecnologías no demandadas industriales y dudosas (como el almacenamiento masivo de hidrógeno masivo para alimentar a las plantas de energía en las plantas nucleares nucleares nucleares).





Niegue la existencia de estos estudios, técnicamente sólidos y cuyos diversos juegos de hipótesis se han discutido con todas las partes interesadas, no puede encontrar otra explicación que la negativa de sus conclusiones y la expectativa de un estudio que, al demostrar que las energías renovables no tendrían ningún papel en la descarbonación y la aseguramiento de la oferta francesa, podría considerarse en este sentido como considerado como considerado como considerado como considerado como se puede considerar en este sentido como considerado como considerado como se consideran como se puede considerar en este sentido como lo “Objetivo e independiente”.





La adopción de esta enmienda es aún más irónica ya que la Asamblea Nacional también votó una enmienda directamente antagonista (n ° 601 propuesta por la PS) al mismo texto, que impone una producción eléctrica renovable de al menos 200 TWH en 2027 …





Reiniciar Fessenheim





Continuemos con la enmienda N ° 6 propuesta por el RN que proporciona el reinicio de Fessenheim. Me había movilizado personalmente contra el cierre, puramente político, de esta planta de energía en el momento de que el reactor se detuviera en 2020, en particular escribiendo varios puestos explicando la falta de base de la mayoría de los argumentos movilizados para justificar su parada, y las consecuencias de esta decisión sobre las emisiones de CO 2 Francés.





Sin embargo, está claro que hoy su reinicio es profundamente poco realista. Las salas de máquinas se han desmantelado en gran medida y hoy están casi vacías. Del mismo modo, el circuito primario ha sido decapitado al ácido (paso antes de su desmantelamiento), y serían necesarios grandes estudios con conclusiones inciertas para tratar de demostrar que aún podría usarse a pesar de esto. El reinicio de estos reactores, por lo tanto, no aparece hoy más posible de una manera realista.





Confíe el monopolio de la operación de reactores a EDF





Finalmente, LFI tuvo una enmienda adoptada (n ° 758) que confía un monopolio de explotación de los reactores eléctricos a EDF (una iniciativa política que nunca ha sido defendida por EDF, especificamos). Tal enmienda está en contradicción directa con varios artículos del Tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea: como mínimo Los artículos 49 sobre la libertad de establecimiento y el artículo 106 imponen a los Estados miembros de la UE para respetar los tratados, particularmente en asuntos de derecho de competencia. Los diputados asistidos de los apegos, los asesores políticos y la administración de la Asamblea deberían poder llevar a cabo un análisis legal de sus enmiendas y evitar proponerlos que sean tan descarados con la ley europea.









El espectáculo dado a la Asamblea Nacional en los últimos días podría prestar a sonreír si los sujetos de energía no fueran tan estratégicos para Francia. Estas enmiendas (moratoria sobre energías renovables, reiniciar Fessenheim cuyo desmantelamiento está en marcha y ya avanzado desde su juicio hace 5 años …) constituyen una falta de consideración para los sectores industriales y los empleados que los hacen vivir, cuya actividad y empleos están a merced de los juegos políticos.





Estos debates ilustran una deriva inquietante. Por un lado, la mayoría actual de una mayoría clara tiende a desatar partidos y parlamentarios. Por otro lado, existe una falta relativamente general de competencia técnica en temas de importancia estratégica para Francia. Para reindustrializar el país al preservar los logros económicos y sociales, será necesario tratar muy rápidamente a los sujetos de energía mucho más en serio y dejar de verlo una forma simple de escisión artificial que permite a las partes distinguirse entre sí. Es lo mejor de la nación.