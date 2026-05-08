1827 Exasperado porque París no salda una deuda de casi treinta años por una entrega de trigo, el dey de Argel le da un golpe al cónsul francés con un matamoscas. rey carlosmi siglo, y ordenar el bloqueo de las costas de Argelia.

1830 Desembarco de 30.000 soldados franceses en la península de Sidi-Ferruch y toma de Argel.

1844 Las tropas francesas, bajo las órdenes de los generales Cavaignac y luego Bugeaud, comenzaron a practicar las “enfumades”, consistentes en encender hogueras a la entrada de las cuevas para asfixiar a las tribus rebeldes que allí se refugiaban.

1847 Rendición del Emir Abd el-Kader, el líder militar y religioso que lanzó la resistencia contra los ocupantes franceses.

1848 La parte norte del territorio argelino se divide en tres departamentos franceses, Argel, Orán y Constantina.

1863 Dos senatus-consultos de Napoleón III previeron la protección de la propiedad tribal (1863) y luego la naturalización de los nativos musulmanes y judíos (1865). La resistencia de los colonos a ambas medidas y la falta de entusiasmo de los nativos por la segunda las hicieron inaplicables.

1870 Adolphe Crémieux, ministro de Justicia del gobierno de defensa nacional francés, firma un decreto que concede automáticamente la nacionalidad francesa a todos los judíos de Argelia.

1871 Revuelta de Cabilia, la mayor insurrección antes de la guerra de independencia. Más de 250 tribus, lideradas por Sheikh El Mokrani, se rebelan contra los franceses. Es aplastado por una feroz represión y termina con una confiscación masiva de tierras.

1881 Adopción del “código nativo”, que somete a los musulmanes a un régimen penal excepcional.

1889 Ley de naturalización masiva de todos los colonos de origen europeo (principalmente españoles, italianos y malteses).

1898 Punto culminante del odio antisemita hacia los europeos. En mayo, las elecciones legislativas dieron cuatro de los seis escaños de la colonia a diputados “antijudíos”, entre ellos Edouard Drumont, autor de “La Francia judía” y líder antidreyfusard. En junio, sangrientos disturbios contra los judíos en Argel (tras los de 1896 en la misma ciudad y los de Orán en 1897). En noviembre, elección como alcalde del agitador antisemita Max Régis (revocada dos meses después debido a su violencia).

1902 Creación de los Territorios del Sur, administrando la inmensa parte del Sahara conquistada por Francia.

1914-1918 La Primera Guerra Mundial dejó 23.000 muertos entre los 150.000 franceses procedentes de Argelia movilizados y 25.000 entre los 173.000 nativos musulmanes.

1926 Fundación Estrella del Norte de África. Inicialmente vinculada a los comunistas, la organización se convertiría, bajo la dirección de Messali Hadj, en uno de los primeros partidos en defender la independencia de Argelia.

1936 El proyecto Blum-Viollette (que lleva el nombre de un ex gobernador de Argelia), apoyado por el Frente Popular, prevé extender la nacionalidad francesa a unos 20.000 musulmanes. Los europeos lo rechazan violentamente.

1940 Argelia se alía con Pétain en junio. Revocación del decreto Crémieux sobre la naturalización de los judíos, en octubre.

1942 Los aliados angloamericanos desembarcan en el norte de África. En 1943, Argel se convirtió en la capital de la Francia libre.

1943 Ferhat Abbas publica el “Manifiesto del pueblo argelino” que exige un nuevo estatus para la “nación argelina” y pide igualdad para los musulmanes. El general De Gaulle lo pone bajo arresto domiciliario.

[1945 Una manifestación independentista en Sétif degenera el 8 de mayo. Un centenar de europeos mueren. Las autoridades francesas lanzaron una represión que, en Sétif y Guelma, provocó miles de víctimas musulmanas.

1954 El recién creado FLN lanzó una serie de ataques en territorio argelino la noche del 1ejem noviembre. El “Día Rojo de Todos los Santos” marca el inicio de la Guerra de Argelia.

1956 El gobierno del presidente del Consejo Socialista, Guy Mollet, votó a favor de “poderes especiales” para “restablecer el orden” en Argelia.

1957 La “Batalla de Argel” estuvo marcada por los ataques del FLN y el uso masivo de la tortura por parte del ejército francés.

1958 Regreso al poder del general de Gaulle en mayo. Desde el balcón del gobierno general de Argel lanzó su célebre ” Te entendí “ en junio.

1959 De Gaulle ofrece autodeterminación a las poblaciones de Argelia.

1960 Los partidarios de la Argelia francesa organizan una “semana de barricadas” en Argel.

1961 Golpe abortado por los generales Challe, Jouhaud, Salan y Zeller.

1962 Firma de los Acuerdos de Evian y alto el fuego los días 18 y 19 de marzo. Argelia es oficialmente independiente el 5 de julio. En Orán, los secuestros y masacres de colonos desencadenaron, durante todo el verano, el éxodo masivo de los pieds-noirs.

1967 De conformidad con los acuerdos de Evian, el ejército francés evacuó las distintas bases del Sahara (en Ecker, Reggane) en las que realizaba ensayos nucleares.