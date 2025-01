reforma de las pensiones, proporcional, banco de la democracia… Lo que anunció el Primer Ministro

Resumen

El nuevo Primer Ministro pronunció su declaración de política general en la que anunció, en particular, que la reforma de las pensiones se iniciaría «con los trabajadores sociales». ¿Un paso suficiente hacia los socialistas para escapar de la censura?





Durante una declaración de política general muy esperada, sobre todo con vistas a una moción de censura en los próximos días, François Bayrou fijó el rumbo de su gobierno durante 1h30. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance de la mayoría de los anuncios, declaraciones y orientaciones del nuevo inquilino de Matignon.





• Poner la reforma de las pensiones nuevamente “en construcción”





El punto más sensible del discurso, y en el centro de las negociaciones con la izquierda no melenchonista desde hace varios días, François Bayrou explicó que desea posponer la reforma “en construcción, con los interlocutores sociales, por poco tiempo”. Estos últimos se reunirán el viernes y podrán disponer de cifras dentro de unas semanas. «indiscutible» de la situación actual del sistema de pensiones, derivada de una “Misión flash del Tribunal de Cuentas”.





En cuanto al calendario, los socios tendrán hasta el otoño, “¿Cuándo se discutirá la próxima ley de financiamiento de la seguridad social”para encontrar un compromiso. “Sin tótem, sin tabú, incluida la edad de jubilación”prometió, condicionando los cambios a que no degraden aún más la situación. Y advertir: si los interlocutores sociales “no estoy de acuerdo”Es “la reforma actual que seguiría aplicándose”.





• El regreso de la idea de un banco de la democracia





François Bayrou relanzó la idea de crear un “banco de la democracia” para que los partidos políticos puedan financiarse con“organismos públicos” y no sólo privado.









Deseando que las partes “pueden financiarse sin necesidad de utilizar estrategias de elusión”el Primer Ministro dijo que quería “la creación de un banco de la democracia para que la financiación de los partidos políticos y de las campañas ya no dependa de la elección de los bancos privados, sino que pueda ser, posiblemente, trabajo de organismos públicos puestos bajo el control del Parlamento”. “El dinero no debe gobernar las conciencias y el dinero no debe primar sobre el libre albedrío de los ciudadanos”concluyó.





• Un fondo especial dedicado a la “reforma del Estado”





El primer ministro François Bayrou también anunció la creación de un fondo especial “completamente dedicado a la reforma del Estado”creyendo que el “1.000 agencias u organismos delEstado actual » constituyen un laberinto con el que un país riguroso difícilmente puede estar satisfecho. Este fondo se financiará con activos “En particular, los bienes inmuebles que pertenecen a las autoridades públicas para poder invertir, por ejemplo, en el despliegue de la inteligencia artificial en nuestros servicios públicos”.dijo en su declaración política.





• Se mantiene la reforma de la radiodifusión pública





“La reforma de la radiodifusión pública, bien común de los franceses, debe completarse”dijo el inquilino de Matignon. En diciembre debería haberse examinado un proyecto de ley que preveía la creación de un holding, France Médias, compuesto por cuatro filiales, France Télévisions, Radio France, France Médias Monde (FMM) y el Instituto Nacional del Audiovisual (INA). antes de la caída del gobierno de Michel Barnier.









La reforma fue impulsada por la Ministra de Cultura cuando llegó al gobierno hace un año. Rachida Dati incluso pidió una fusión de las empresas públicas de radiodifusión, pero el proyecto fue suspendido por primera vez con la disolución de la Asamblea Nacional en verano. La idea de una fusión está lejos de ser consensuada, mientras que la idea de una sociedad holding conjunta podría ser mejor aceptada, tanto en la Asamblea Nacional como en los medios de comunicación interesados.





• Proporcionalidad para las elecciones legislativas y el “probable” retorno de la acumulación de mandatos





François Bayrou propuso el martes seguir adelante “sobre la reforma del método de votación legislativa”con “un principio de proporcionalidad”subrayando que tendrá que “estar arraigados en los territorios”.









Esta reforma, » probablemente «, “Nos obligará a reexaminar al mismo tiempo la cuestión del ejercicio simultáneo de la responsabilidad local y nacional”añadió el Primer Ministro, provocando la protesta de numerosos diputados de izquierda, más de diez años después de la abolición de la acumulación de mandatos durante la presidencia de François Hollande.





• Parcoursup, “una pregunta” para Bayrou





Orientación temprana “es un error” y recorrido “es una pregunta”declaró el Primer Ministro, considerando necesario“abre las puertas” y para promover “reorientaciones, cambios formativos”. “Los niños no son como los puerros, no todos crecen al mismo ritmo”resumió el jefe de Gobierno en su declaración de política general, afirmando que “la obligación de orientación temprana les perturba y les pone en peligro”.









“Querer seleccionar temprano, sin que la mente y las expectativas hayan madurado, creo que es un error, en cualquier caso una debilidad. Y creo que en nuestro sistema escolar y universitario hay que aceptar e incluso fomentar las reorientaciones y cambios en la formación”dijo ante la Asamblea Nacional.





• Reembolso de medicamentos abandonado





Considerado en otoño por Michel Barnier y luego abandonado bajo presión de la RN, “la medida de desreembolso de determinados medicamentos y consultas” médico “no será devuelto”anunció François Bayrou, prometiendo también un aumento «notable» gasto en salud.





Para ahorrar mil millones de euros a través del proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social para 2025, el antiguo gobierno de Michel Barnier quería reducir la parte del reembolso pagado por el Seguro de Salud en concepto de consultas médicas y medicamentos, para transferirlo al seguro de salud complementario (o a los asegurados). personas para quienes no tienen seguro médico complementario).





• Reanudación del estudio de los “libros de agravios”





François Bayrou deseaba “retomar el estudio de los registros de quejas” escrito al final de los debates que siguieron a las manifestaciones de “chalecos amarillos”un movimiento «descuidado» según él. EL “chalecos amarillos” tener “Denunciaron el estado que sienten de nuestra sociedad”, “la división del país entre los que cuentan y los que no cuentan”pero “La promesa francesa supone que podemos derribar el muro que existe entre nosotros”dijo el Primer Ministro.





• Ecología, “no el problema, la solución”





Después de afirmar que la ecología no era “no es el problema” pero “la solución”François Bayrou ha denunciado los controles y las normas medioambientales a los que están sujetos los agricultores, llegando incluso a calificarlos de » error « inspecciones “con un arma” de la Oficina Francesa de Biodiversidad.









El Primer Ministro, que volvió a resaltar sus raíces campesinas, distinguió en su discurso “la crisis” causado según él por dos factores: la falta de ingresos y “Sentimiento que tienen nuestros agricultores de no ser respetados”retomando el descontento de los agricultores ante las críticas de los ecologistas, en particular en relación con el uso de pesticidas y el reparto del agua.