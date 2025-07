Referido a los juicios de corrupción, Rachida Dati carga violentamente a los magistrados

En un texto de 151 páginas, los magistrados instructores evocan ” A corrupción Entre Rachida Dati y Carlos Ghosn, ex jefe todopoderoso de Renault-Nissan. De ahí su referencia a juicio para la corrupción e influye en el tráfico pronunciado este martes 22 de julio. ¿La reacción a raíz del Ministro de Cultura? ” Todo el procedimiento ha sido esmaltado con incidentes ” Y “Hay un problema con la justicia”trató de contraatacar en LCI, por un cargo violento contra los magistrados transmitidos por el continuo canal de noticias.









El presidente del Tribunal Judicial de París denunció “El estigma discutido públicamente sobre magistrados”. “Si alguna persona puede traer libremente algún elemento de explicación útil en apoyo de su defensa, como un habla que garantiza respeto por su presunción de inocencia, el estigma se arrojó públicamente a los magistrados sujetos al deber de la reserva y no puede responder a estos ataques, arroja desacredit a la autoridad judicial y socava la confianza legítima de los ciudadanos in justicados”dijo Peimane Ghaleh-Marzban en un comunicado.





Por su parte, el Elysée rápidamente admitió a Rachida Dati. “El Presidente de la República tomó nota de la decisión de la eliminación de Rachida Dati al Tribunal Penal. Una derivación que no es una condena, continúa su trabajo con el gobierno”, Dijo un pariente cercano del jefe de estado de France-Presse (AFP), confirmando información de RTL Radio. En otras palabras, se decide, el Ministro de Cultura, una de las principales figuras del Gobierno, permanecerá en el equipo de François Bayrou.





La ex vanguardia de las focas de Nicolas Sarkozy, Magistrado de Entrenamiento, luego continuó en LCI para vilipendiar magistrados que “Caminar” sobre los derechos de la defensa y perpetuaría “Ataques graves” contra estos. Ella implicó notablemente al fiscal financiero que, según ella, le habría asegurado su desacuerdo con los cargos en su contra cuando lo tiene. “Recibió dos horas y media en su oficina” :: “Vi la derecha en los ojos Sr. (Jean-François) Bohnert, quien me dijo que su disfunción del piso de parquet “. Solicitado por AFP, ni Jean-François Bohnert ni la Oficina del Fiscal Nacional Financiero respondieron de inmediato.









Ella no renuncia a su cargo como ministro, ni sus ambiciones para el Ayuntamiento de París.





Sin embargo, el ministro de 59 años se considerará ocultar el abuso de poder y el incumplimiento de la confianza, la corrupción y la influencia pasiva por parte de la persona invertida en un mandato electivo público dentro de una organización internacional, el Parlamento Europeo. Rachida Dati y Carlos Ghosn disputan las acusaciones en este archivo judicial han sido educados desde 2019 en París. “Vamos a apelar hoy esta decisión”también le dijo a AFP dos de los abogados para Rachida Dati, Mmi Olivier Baratelli y Mmi Olivier Pardo.









Se sospecha que Rachida Dati ha recibido 900,000 euros entre 2010 y 2012 por servicios de consultoría con un acuerdo de tarifas firmado el 28 de octubre de 2009 con RNBV, una subsidiaria de la Alianza Renault-Nissan, pero sin haber trabajado realmente, mientras que fue un abogado y diputado europeo (2009-2019). Los magistrados investigadores consideran en su orden firmado el martes, de los cuales AFP y “The New OBS” eran conscientes de que lo que hizo Rachida Dati en el Parlamento Europeo “El cabildeo es similar”cual “Parece incompatible tanto con su mandato como con la profesión de abogado”.





El acuerdo de tarifa podría haber servido para enmascarar esta actividad, respondiendo a “Mecanismos de concentración”subraye a los jueces. Primero colocado bajo el estado más favorable de testigo asistido, Rachida Dati fue acusada en julio de 2021.









El martes por la noche, aseguró la realidad de su trabajo de abogado y desafió todo cabildeo en el Parlamento Europeo: “Presidente del grupo industrial automotriz más grande del mundo, presidente de fabricantes europeos, ¿crees que Carlos Ghosn me necesitó?»ella preguntó. “Abrumé magistrados que se niegan a hacer su trabajo de acuerdo con el código de procedimiento”dijo en el set de LCI, también declarando que ella “Renunciaría a cualquier cosa », Ni en su cargo como ministro, ni en sus ambiciones para el ayuntamiento de París.





Dentro del gobierno, el Ministro de Justicia Gérald Darmanin dijo en TF1 Wish “Ardentemente que ella es alcalde de París”. El portavoz del Partido Socialista (PS), Arthur Delaporte, le preguntó en la red social X la renuncia del ministro, así como los horizontes candidatos en el ayuntamiento de París Pierre-Yves Bournazel, “Para proteger la función del Ministro de Cultura”. En cuanto a las elecciones municipales, “Es su ética personal”agregó el funcionario electo.





“París merece un alcalde, no un acusado”abordado en una plataforma en el “New Obs”, el Diputado Emmanuel Grégoire, candidato de PS para la sucesión de Anne Hidalgo, que no deseaba comentar.





“Vergonzoso instrumentalalisat”





“No voy a renunciar a mí mismo. Intentan arrodillarse en el suelo, todavía no pondré el segundo, continuó Rachida Dati en LCI. No estoy condenado, hay un principio de presunción de inocencia “.” Algunas personas instrumentalizan de una manera ligeramente vergonzosa “ Este archivo, deploró, mientras sus oponentes políticos requieren su renuncia. Se defendió durante esta entrevista de alrededor de treinta minutos, durante los cuales también barrió la idea de ir a prisión para este caso: “No me enfrenta en absoluto”.





A principios de junio, una investigación de “TV BUS Canal de comunicación urbana” y “Complement d’Onquier”, un programa transmitido en Francia 2, también le acusa de haber recibido 299,000 euros de GDF Suez cuando era EME, sin declarar la procedencia en el Parlamento Europeo. Rachida Dati denunció cargos “Difamatorios”. “Liberación” también dijo a mediados de abril que el ministro había omitido 420,000 euros en joyas en su declaración de activos. Ella respondió a principios de mayo que no “Nada que ser regularizado”.









Una primera audiencia está programada para el 29 de septiembre para establecer la fecha del juicio. Según nuestra información, discusiones recientes en el palacio Dirigió un juicio en el otoño de 2025: solo unos pocos días de audición serían necesarios, lo que no es demasiado complejo para colocar en el calendario de 32mi Cámara de la Corte Penal; Pero es probable que los colgantes de los abogados del ministro lo pospongan al post-humilíaco. En este archivo, tres personas habían sido colocadas bajo el estado de testigos asistidos y evitarán un juicio: Mouna Sepehri, ex brazo derecho de Carlos Ghosn; Christian Husson, director legal de Renault en el momento de los hechos, murió en 2023, y el criminólogo Alain Bauer. Se ordenó un despido sobre contratos con una empresa consultora de esta última.





Contactados, los abogados de Carlos Ghosn no respondieron. Por su parte, ni Renault, el partido civil ni su abogado Kami Haeri, querían comentar.