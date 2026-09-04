Referéndum sobre el velo: la propuesta de RN no se sostiene, al menos por dos razones

Entre los periodistas lo llamamos “castaño”: un tema que surge periódicamente, según las estaciones. El castaño también existe en la política: ciertos temas surgen periódicamente durante las campañas electorales. Este es el caso del referéndum, en el que los candidatos piensan sistemáticamente, pero que los funcionarios electos generalmente olvidan. La razón es bastante simple: a la hora de buscar los votos de los ciudadanos, es de buen gusto convencerles de que nos preocuparemos por su opinión y que les daremos voz, pero una vez elegidos, la prudencia sugiere hacerlo con moderación, o incluso no hacerlo en absoluto.

La “temporada electoral” que ahora se abre no es una excepción a la regla y varios candidatos declarados ya han prometido someter tal o cual tema a referéndum, si resultan elegidos. Entre estos temas, hay uno que vuelve a surgir con regularidad, especialmente en boca de la extrema derecha: el uso del velo. Así, los dirigentes de la Agrupación Nacional pudieron declarar que la cuestión de su prohibición total en los espacios públicos sería sometida a referéndum.

Sin embargo, la Constitución no lo permite, al menos por dos razones.

Por un lado, legislar sobre el uso del velo equivale a legislar sobre una cuestión religiosa y, por tanto, vulnera la libertad de religión, garantizada por el artículo 10 de la Declaración de 1789 y, por tanto, por la Constitución. Sin embargo, si es posible imponer restricciones, como lo hizo la ley del 15 de marzo de 2004 sobre el uso de carteles que demuestren la afiliación religiosa en las escuelas públicas, deben estar justificadas con respecto a otras exigencias constitucionales. Esta ley tuvo en cuenta el principio de laicidad de la educación pública, en particular. Este principio no se aplica en los espacios públicos, es decir en la calle.

Asimismo, la ley del 11 de octubre de 2010 que prohíbe ocultar el rostro en los espacios públicos no apuntaba expresamente a ninguna religión y se justificaba por la exigencia de mantener el orden público, que supone que las personas pueden ser identificadas en los espacios públicos, sin que oculten su rostro. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también añadió que tal ocultamiento socavaba el principio democrático, en el sentido de que establecía una barrera a la conexión humana necesaria para la sociedad democrática.

Estas justificaciones no pueden trasladarse al simple uso del velo en los espacios públicos, cuya prohibición no podría justificarse ni por motivos de orden público ni en nombre del principio de laicidad.

Por otra parte, nuestra Constitución circunscribe el ámbito del referéndum. Así, el artículo 11 reserva el referéndum a los proyectos de ley relativos a la organización de los poderes públicos o a una reforma de la política económica, social o gubernamental de Francia. El tema religioso no entra en ninguno de estos ámbitos. Recientemente, el Consejo Constitucional también se pronunció (mediante decisión del 17 de junio de 2026) sobre una solicitud de referéndum sobre un tema que era una cuestión social, por considerar que no entraba en el ámbito de aplicación del artículo 11 de la Constitución. Si se tratara entonces de excluir la “provocación activa de la muerte de la noción de cuidado” y no una cuestión religiosa, podemos suponer fácilmente que lo mismo se aplicaría a esta última, que es más una cuestión social que económica, social o medioambiental.

Por esta razón, estos mismos líderes de extrema derecha indicaron luego que se revisaría el artículo 11 para permitir interrogar a los franceses sobre estos temas. Esta modificación es perfectamente posible, siempre que se siga el procedimiento previsto en materia de revisión constitucional, por el artículo 89 de la Constitución. Se supone que el texto de la revisión constitucional es examinado y adoptado en idénticos términos por la Asamblea Nacional y el Senado. Además, el alcance del referéndum ya se ha ampliado, en 1995 (cuestiones económicas y sociales) y en 2008 (cuestiones medioambientales).

Sin embargo, si dicha revisión abriera el camino a un referéndum sobre una cuestión religiosa, el texto así presentado para la aprobación popular tendría que respetar los demás requisitos constitucionales. En otras palabras, la extensión del ámbito del referéndum es distinta de la constitucionalidad de la cuestión del referéndum. En este caso, el referéndum previsto por la Agrupación Nacional no sólo no está comprendido en el artículo 11 (que pretende corregir, del cual actuar), sino que tampoco respeta otras exigencias constitucionales, en particular la libertad de religión.

En consecuencia, incluso si nunca lo ha hecho hasta ahora, el Consejo Constitucional probablemente consideraría que el proyecto de ley sometido a referéndum no puede presentarse porque viola la Constitución. Esta competencia surge de dos de sus decisiones (2000 y 2005), por las que acordó realizar un control de los actos preparatorios, incluso antes de la celebración del referéndum. El decreto que convoca a los electores a votar sobre un texto que viola la Constitución sería en sí mismo manifiestamente contrario a la Constitución.

Por lo tanto, para hacer posible ese referéndum, sería necesario revisar tanto el artículo 11 de la Constitución como el alcance del principio de libertad de religión. Terreno muy resbaladizo.

EXPRESO ORGÁNICO

Jean-Philippe Derosier Es profesor asociado de derecho público en la Universidad de Lille y titular de la cátedra de estudios parlamentarios. Encuentre su carta blanca aquí, en el sitio web “New Obs”: “Un ojo puesto en la Constitución”.