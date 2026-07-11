Entre Teherán y Washington, los mediadores reanudan sus esfuerzos tras los ataques

Los mediadores entre Irán y Estados Unidos intentan este sábado 11 de julio volver a encarrilar la diplomacia tras un nuevo episodio de violencia, tanto sobre el terreno como de palabra, a pesar del memorando de entendimiento firmado en junio entre los dos países enemigos.

Los iraníes y los estadounidenses se reunieron después del 17 de junio para mantener conversaciones directas en Suiza y luego conversaciones indirectas en Qatar, sin avances desde entonces. Para dar otra oportunidad a las conversaciones, una delegación de Qatar, el país mediador, llegó el viernes a Irán, según informaron medios locales. El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, cuyo país también desempeña un papel mediador, dijo en X que instó al presidente iraní, Massoud Pezeshkian, a salvar la paz. “ganado con esfuerzo”.

Los ataques intercambiados esta semana fueron los más significativos desde la firma, el 17 de junio, de un texto destinado a poner fin de forma duradera a la guerra desencadenada el 28 de febrero por un ataque israelí-estadounidense contra Irán. “Hasta ahora, Irán ha cumplido su palabra”aseguró este sábado el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, añadiendo que “Sólo puede haber respeto cuando es mutuo”.

Estados Unidos atacó a Irán dos noches consecutivas a partir del martes después de culpar a Teherán de los ataques a tres barcos comerciales. Según el Ministerio de Salud iraní, 17 iraníes murieron y 115 resultaron heridos en los ataques estadounidenses. Washington también restableció las sanciones económicas contra el petróleo iraní suspendidas por el memorando de entendimiento, un ” incumplimiento “ del alto el fuego, según Abbas Araghchi. Irán, por su parte, apuntó a sus vecinos del Golfo: Kuwait, donde al menos una persona resultó herida, Bahréin y Qatar.

Si la calma ha vuelto al terreno, Donald Trump volvió a afirmar que el alto el fuego era ” finalizado “al tiempo que aceptó seguir hablando con Teherán. “La República Islámica de Irán nos ha pedido que continuemos las “discusiones”. Acordamos hacerlo, pero Estados Unidos les dijo, en términos inequívocos, que ¡el alto el fuego había TERMINADO! »declaró el presidente estadounidense. Teherán “no hizo ninguna solicitud”quiso corregir al portavoz de la diplomacia iraní, al anunciar una visita de Abbas Araghchi a Omán.

El viernes por la noche, Donald Trump acusó a Irán de querer asesinarlo y volvió a su tono marcial prometiendo una vez más aniquilarlo. «1.000 misiles están listos para disparar y apuntan a la República Islámica de Irán, y miles más le seguirán inmediatamente si el gobierno iraní lleva a cabo su amenaza, proclamada en los cuatro rincones del mundo, de asesinar o intentar asesinar al presidente en ejercicio de los Estados Unidos de América, es decir, ¡ME!»escribió en Truth Social. “Las órdenes ya han sido dadas, y el ejército estadounidense está preparado, dispuesto y capacitado, durante un período de un año, que puede ampliarse, para diezmar y destruir completamente todas las zonas de Irán”añadió.

El ministro fue recibido, según su oficina, este sábado por la mañana por su homólogo omaní, Badr al-Busaidi, para discutir el estrecho de Ormuz, paso estratégico situado en aguas iraníes y omaníes y en el centro del diferendo con Estados Unidos. Irán lo bloqueó durante la guerra y ahora permite un único corredor marítimo a lo largo de sus costas. Descarta cualquier retorno a la situación de antes de la guerra, cuando el paso por el estrecho, por el que pasaba una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos, era libre, aunque el derecho del mar prevé la libertad de navegación. “sin obstáculos”. Según los medios estadounidenses Axios y Politico, Washington informó a Teherán que le daba hasta el sábado para comprometerse públicamente a no atacar más barcos en Ormuz.

Esta renovada tensión se produjo durante el funeral del líder supremo iraní Ali Jamenei, asesinado el primer día de la guerra y enterrado el viernes en Mashhad (noreste). Si Estados Unidos afirma haber atacado objetivos militares, Teherán los acusa de haber atacado también infraestructuras civiles para impedir que los iraníes asistieran al funeral. El jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Mohammad Bagher Zolghadr, advierte que Irán tomará represalias “A cualquier ataque” contra su infraestructura, incluso atacando a Israel.

El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, ha prometido vengar la muerte de su padre y afirmó en un mensaje escrito publicado el sábado que la venganza debe ser necesaria. “Sucede, inevitablemente”. En este texto fechado el viernes, las primeras declaraciones desde el funeral de su padre organizado esta semana, promete vengarse “sangre pura” del ex gerente así como que “de todos los mártires” del “dos guerras” habiendo opuesto la República Islámica a Israel y a los Estados Unidos, acusando “Asesinos criminales y deshonrosos”. Los nombres de las personas atacadas. “están en una lista”aseguró.