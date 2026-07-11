Incendios: arrestadas 32 personas sospechosas de iniciar incendios

Treinta y dos personas sospechosas de provocar incendios han sido detenidas en 22 departamentos desde el inicio del verano, anunció este sábado 11 de julio Laurent Núñez. En un mensaje publicado en X, el Ministro del Interior advirtió que “Estos comportamientos inaceptables que generan consecuencias desastrosas y movilizan a nuestros bomberos poniendo en riesgo sus vidas, ahora son competencia de la Justicia”.
El presidente Emmanuel Macron, por su parte, llamó “Todos tienen responsabilidad y vigilancia” observando que “9 de cada 10 incendios se deben a la actividad humana”en la misma red social. “Un segundo de desatención puede amenazar a las familias, poner en peligro a quienes nos protegen y destruir nuestros paisajes”escribió el jefe de Estado.
“Continuaremos nuestra acción decidida y no dejaremos pasar nada”prometió el Ministro del Interior. En los últimos días, Francia se ha enfrentado a múltiples incendios, en particular en los Pirineos Orientales (4.900 hectáreas cubiertas), Drôme (4.000 ha) e Indre (900 ha).
Un hombre de 50 años con comportamiento sospechoso, observado por testigos cerca de un incendio en Perpiñán antes de huir, fue detenido y puesto bajo custodia policial el jueves. El domingo pasado, dos hombres de 21 y 27 años sospechosos de estar en el origen de varios incendios fueron detenidos en Hérault.
En Ain, dos menores de 15 y 16 años, sospechosos de haber provocado un incendio que arrasó gran parte del castillo de Divonne-les-Bains el 28 de junio, fueron acusados el 2 de julio de destruir bienes ajenos con medios peligrosos, y un tercer adolescente, de 16 años, de no haber intentado apagar el incendio. Todos fueron puestos bajo supervisión judicial, según el fiscal de Bourg-en-Bresse.