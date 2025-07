Después del anuncio de François Bayrou de la posible abolición de dos vacaciones en Francia (8 de mayo y lunes de Pascua), la oposición, ya sea a la izquierda, con Jean-Luc Mélenchon (LFI), o en el extremo derecho, con Jordan Bardella (RN), inmediatamente entrenado contra esta pista de ahorros. La abolición del 8 de mayo como vacaciones, que celebra la caída de la Alemania nazi en 1945, también se denunció Sophie Binet, Secretaria General del CGT, quien lo calificó como“Extremadamente serio”y por el econelador marino del ecólogo, quien dijo que la eliminación del día de la conmemoración de la victoria contra el nazismo es “Muy pesado de significado”.









Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el promedio global de los días festivos anuales en los países más desarrollados es de entre 11 y 13 días. En algunos estados, los días festivos que se encuentran con un día sin saber se compensan, como en España, por ejemplo, cuando las 14 vacaciones son sistemáticamente. En la Unión Europea, Francia, con 11 vacaciones, está ligeramente por debajo del promedio, que es de 12 días. Si el gobierno de Bayrou eliminara dos vacaciones, Francia se uniría a Dinamarca, Alemania y los Países Bajos en los últimos lugares en el ranking, con 9 vacaciones anuales. Bélgica e Italia también están en promedio bajo, con 10 y 11 días anuales respectivamente. Todavía en la UE, algunos países mejoran el promedio, como Polonia y Letonia, con 13 vacaciones; Rumania y Chipre, 15.





También debe tenerse en cuenta que China tiene 7 vacaciones, más de la mitad menos que Japón (16) y tres veces menos que la India, donde según los estados, se reconocen hasta 21 días. Túnez muestra 12 días; Argentina, 19; Y Estados Unidos, 11, en promedio según los Estados.









Con respecto a la licencia pagada, el panorama cambia. Francia está en cuarta posición dentro de la UE, con 25 días de licencia anual pagada, al mismo nivel que Suecia, Austria y Dinamarca. España es el estado miembro mejor ubicado con 30 días, y dieciséis países se benefician de solo 20 días (Bélgica, Italia, Países Bajos, Grecia, Irlanda, Polonia, Hungría, etc.). A nivel mundial, las primeras posiciones están ocupadas por, entre otras, Argelia, Mónaco, Perú, Brasil, Bután, Libia, Togo, con 30 días anuales. Australia es un promedio de 20 días. Israel, Tailandia, Vietnam tiene solo unos 14 días. Estados Unidos, por otro lado, no proporciona un mínimo legal. Algunos trabajadores, según su contrato, pueden tener de 10 a 15 días anuales, pero no es obligatorio.