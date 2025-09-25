Dinamarca denuncia un "ataque grave", Rusia dice que no está involucrado ... el punto de la situación





¿Una nueva provocación rusa en un país miembro de la OTAN? Las autoridades danesas denunciaron este martes 23 de septiembre, un “Ataque grave” Contra la infraestructura del país después de una visión general del aeropuerto de Copenhague por drones de origen desconocido que bloqueó el tráfico aéreo durante cuatro horas el lunes.





El incidente condujo a disturbios para unos 20,000 pasajeros según la administración del aeropuerto: 31 vuelos fueron desviados y se cancelaron 100. Los aeropuertos de Copenhague y Oslo reabrieron temprano este martes por la mañana. “The TV BUS Canal de comunicación urbana” hace un balance de la situación.





• Tres o cuatro drones “grandes” no sacrificados





Fue el aeropuerto el que vio tres o cuatro el lunes por la noche. “Excelente” Drones, cuya policía aún no ha determinado el modelo. Ella eligió no derribarlos. “Tienes que pensar con mucho cuidado antes de tratar de neutralizar drones tan grandes”explicó Jenssen Jenssen, un oficial de policía danés. Si tuvieran que caer al suelo, “Hay aviones con personas, combustible y también viviendas en varios lados del aeropuerto”dijo.









Según él, esta manifestación podría ser una capacitación para los operadores de drones. Además, estos drones provienen de diferentes direcciones, agregó Jenssesen, y agregó que podrían haber despegado de un bote. El aeropuerto de Copenhague se encuentra en la costa del Estrecho de Oresund, entre Suecia y Dinamarca. Cerró el lunes por la noche a las 8:30 p.m. y reabrió poco después de la medianoche.









• “El ataque más grave contra la infraestructura crítica”









El encabezado del gobierno se refiere a las intrusiones de drones en Polonia y Rumania, así como a la incursión de los aviones de combate rusos en el espacio aéreo de Estonia. Los tres gobiernos habían cuestionado a Rusia, que negaba toda responsabilidad. El gobierno noruego dijo el martes que los dispositivos rusos habían violado el espacio aéreo del país escandinavo tres veces este año, incidentes que Oslo calificó como“Inaceptable”.









El fin de semana pasado, el tráfico aéreo también se había interrumpido en varios aeropuertos europeos, incluidos los de Londres, Berlín, Bruselas y Dublín, después de un ataque cibernético contra el software proporcionado por una compañía para grabar pasajeros.





• Rusia evoca “acusaciones sin fundamento”





El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que Rusia no estaba involucrada en este sobrevuelo de los drones, evocando “Acusaciones basadas”. Un poco antes, el primer ministro danés le había dicho al canal danés Dr. “No poder excluir que es Rusia”. En X, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, denunció una violación del espacio aéreo danés por Rusia.





La policía danesa era más cautelosa, sin excluir nada. Este es un “Actor que tiene las herramientas para hacerse notar”dijo uno de sus funcionarios Jens Jenssen en una conferencia de prensa. “Es un actor que tiene capacidades, una voluntad y las herramientas para mostrarse”dijo. “El número, el tamaño, las trayectorias de vuelo, el tiempo que pasa por encima del aeropuerto. Todo esto parece (…) para indicar que es un actor competente. ¿Cuál? No sé”agregó.









“Nos enfrentamos a Dinamarca por una amenaza de sabotaje significativadijo el Director de Operaciones de Servicios de Inteligencia (PET) Flemming Drejer en una conferencia de prensa. Es posible que no venamos a atacarnos, pero estresamos y vemos cómo reaccionamos. »»





• La OTAN se retrasó, pero pide a Rusia que deje de “escalar”





Él es “Demasiado temprano” Para averiguar si Rusia está involucrada en una visión general de los drones en Copenhague, dijo el secretario general de la OTAN Mark Rutte. “Los daneses están evaluando exactamente lo que sucedió (…) Es demasiado pronto para decidir”dijo en una conferencia de prensa, y agregó que había intercambiado con el primer ministro danés.





En un comunicado de prensa, la organización del Tratado del Atlántico Norte intentó a Rusia para cesar el“escalada” Después de varias violaciones del espacio aéreo en sus países miembros. “Rusia es plena responsabilidad de estas acciones, que probablemente conducen a la escalada, puede dar lugar a un error de apreciación y poner vidas en peligro. Todo esto debe detenerse”advirtió.





Los 32 países aliados de la OTAN “Utilizando el derecho internacional, todas las herramientas militares y no militares que considerarán necesarias para defenderse y descartar todas las amenazas, donde sea que vengan”dijo este comunicado de prensa publicado después de una reunión, a nivel de embajadores, del Consejo del Atlántico Norte (NAC), la instancia política más alta de la alianza.