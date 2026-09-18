Quiénes son los cinco candidatos a las primarias de izquierda, tras la inesperada suspensión de Philippe Brun

Tronido. Finalmente serán cinco los que se presentarán a las primarias de la izquierda socialista y democrática, tras la suspensión del diputado por Eure, Philippe Brun. “debido a acusaciones de violencia”. Según informa “Le Monde”, el candidato de las primarias fue suspendido del Partido Socialista como medida cautelar tras una reunión nacional convocada la mañana del miércoles 16 de septiembre. Philippe Brun afirma haber tenido conocimiento de su suspensión con “estupor” e ignorar lo que es suyo “reproche”.

Ante esta suspensión, el diputado socialista no podrá participar en las primarias organizadas por el PS, la Plaza Pública y la Izquierda Republicana y Socialista, que se celebrarán en octubre, para proponer una candidatura conjunta para las próximas elecciones presidenciales. Su nombre no aparece en la lista de aspirantes que han cumplido las condiciones marcadas para poder participar. Aquí está quién estará en la línea de salida:

El líder de la plaza pública es señalado como el gran favorito. Generalmente presentado como uno de los mejor situados en la izquierda en las encuestas detrás de Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Glucksmann anunció que se presentaría a la presidencia el 23 de agosto a las 20 horas en TF1. “levantar a Francia”. El eurodiputado invitó a los votantes, y en particular “Quienes se sienten traicionados o abandonados por la izquierda”a venir y unirse a este proceso de desempate, al tiempo que prometió que si ganaba esta primaria, “Nunca más habrá un acuerdo con la Francia rebelde”.

“El problema de Rafael (…) es porque se construyó a sí mismo como “la izquierda que odia a Mélenchon””, confió este miércoles el primer secretario del Partido Socialista en una entrevista con “New Obs”. Una semana después de Glucksmann, Olivier Faure se declaró a su vez candidato a las primarias de izquierda en TF1 News, para defender “una Francia más justa” y luchar “contra la derecha y la extrema derecha”. Desde que asumió el mando del partido en 2018, el primer secretario del PS ha defendido una línea de unidad de la izquierda y los ecologistas. Una orientación que pretende seguir durante su campaña.

El primer candidato socialista a las elecciones presidenciales anunció su candidatura al Elíseo el pasado mes de febrero en declaraciones a France-Inter. Jérôme Guedj, ex rebelde del Partido Socialista y luego figura de Nupes, encarna ahora la izquierda reformista anti-LFI. El diputado de Essonne explicó que quería una candidatura única de la izquierda no melenconista, capaz de seducir incluso al centro, y había sido el primero en proponer unas primarias a partir de 2023. Sin embargo, había anunciado que no quería participar en la organizada por el PS y la Place publique, debido a la ausencia de “marco colectivo” común, algunos candidatos siguen dispuestos a discutir con La France insoumise. El 23 de agosto anunció finalmente en “la Tribune du Dimanche” que participaría en estas primarias.

El jefe del pequeño partido Izquierda Republicana y Socialista (GRS) anunció el 4 de septiembre en France-Info que era candidato en las primarias, creyendo que un candidato de izquierdas ” auténtico “ Podría vencer al Rally Nacional. Emmanuel Maurel, ex figura de la izquierda del PS, que abandonó en 2018 y luego cercano a Jean-Luc Mélenchon, se plantea defender una “Voz única, para la izquierda, en Francia y en Europa”. El diputado de Val-d’Oise afirmó el martes a “New Obs” que “Los franceses necesitan tanto ruptura como unidad”.

Casi veinte años después de su segunda ronda contra Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal se lanza de nuevo a la carrera por el Elíseo. La ex ministra anunció que quería participar en las primarias de izquierda del 10 de julio. “después de numerosos debates con personas reunidas, funcionarios electos, ciudadanos activos en asociaciones, empresas”. Ségolène Royal indicó en particular que había tomado esta decisión ante el riesgo de que la extrema derecha llegara al poder. “¿Cómo podría no hacer nada, ante la hipótesis de que la primera mujer en la historia de Francia en llegar a la presidencia vendría de allí?”se preguntó en su mensaje, refiriéndose a Marine Le Pen.

A menos que haya un nuevo giro, no habrá otros candidatos. El ex alcalde de Châteaudun (Eure-et-Loir) Fabien Verdier, ex candidato en las elecciones primarias, “no consigue los patrocinios necesarios”según quienes lo rodean. En cuanto al ex rebelde François Ruffin, que esperaba poder participar en las primarias, tiró la toalla, tras la negativa de Raphaël Glucksmann a verlo participar. “Tenías la oportunidad de expandirte, te encogías. Tenías la oportunidad de tener una gran primaria, la transformabas en una primaria búnker”.denunció el martes el diputado del Somme.

Asimismo, el banquero de inversiones Matthieu Pigasse, que alguna vez consideró participar, también dijo el domingo 13 de septiembre en la Fiesta de la Humanidad que se encontraba ante una “Búnker al que nadie puede entrar”. Por el contrario, el ex presidente François Hollande, candidato presidencial más o menos declarado, se niega a presentarse.