La izquierda debe recuperar el aliento de la juventud

¿Un candidato viejo que gusta a los jóvenes (Mélenchon) o un candidato joven que gusta a los viejos (Glucksmann)? Ésta, resumida en una pirueta, es la sorprendente ecuación de la izquierda al inicio de la campaña presidencial. Ciertamente, el candidato socialdemócrata que saldrá de las primarias de izquierda todavía no ha sido designado y aún no sabemos quién, Olivier Faure o Raphaël Glucksmann, los dos favoritos, saldrán victoriosos de esta etapa decisiva. Pero sea quien sea elegido, podemos adivinar de antemano que no ganará fácilmente los votos de los jóvenes. Como demuestra nuestro artículo de portada, a la división de la izquierda irreconciliable se suma ahora una división generacional: casi uno de cada dos jóvenes franceses planea votar por el LFI en 2027, la pesadilla de sus padres, a menudo ex votantes del PS.

En las familias de izquierdas, la batalla de Hernani se repite en los almuerzos de los domingos, en el contexto del renovado interés de los jóvenes por la política. En las elecciones legislativas de 2024, el 77% de los menores de 35 años dijeron estar interesados ​​en votar. Podemos apostar a que las elecciones presidenciales de 2027 confirmarán esta tendencia, dado lo que está en juego.

Si bien esta repolitización de los jóvenes es bienvenida, está lejos de ser uniforme: a menudo va acompañada de un poderoso deseo de radicalismo, que deja a los partidos gubernamentales al margen. En Francia, una gran parte de los jóvenes recurren a ofertas de ruptura, desde la izquierda detrás de Jean-Luc Mélenchon, pero también desde la extrema derecha detrás de RN. También en Estados Unidos los jóvenes están sacudiendo los viejos equilibrios llevando la ola socialista de los nuevos demócratas electos, encarnados por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

En todo el mundo, las protestas de la Generación Z revelan el sentido de urgencia y rebelión de los jóvenes contra el orden establecido. Crisis climática, regreso de la guerra, desigualdades flagrantes: los menores de 30 años han crecido en una sucesión de agitaciones a las que sus mayores dan respuestas que consideran irrisorias. “Los jóvenes sienten que ya no tienen tiempo”resume el politólogo Rémi Lefebvre, entrevistado en nuestra encuesta. No más tiempo para negociar o hacer concesiones, que ellos equiparan con concesiones. No hay más tiempo para congresos, corrientes y mociones ilegibles, de las que los partidos tradicionales, como el PS, ofrecen a sus ojos la caricatura perfecta.

Hay que decir que los partidos llamados “gobernantes” tienen una gran responsabilidad en esta desilusión, que se extiende mucho más allá de los propios jóvenes. Durante años, los partidos en el poder han dañado la esencia de la acción política, al explicar que sólo un camino era realmente posible, que todas las opciones estaban limitadas por limitaciones financieras, europeas o globales. Esta política de “No hay alternativa” terminó actuando como un veneno democrático: a fuerza de explicar que no hay otros caminos posibles, empujamos al margen el ideal político y el deseo de cambio.

En este juego, el PS perdió más plumas que los demás partidos: al abandonar parte de su radicalismo en nombre del realismo, la socialdemocracia se lo cedió a otros. Ahora es Jean-Luc Mélenchon quien parece ser el único custodio de una promesa que desde hace mucho tiempo es la de toda la izquierda: la convicción de que la política todavía puede cambiar la vida.

Para la izquierda fuera del LFI, ahora es una cuestión de supervivencia: debe reconectarse con sus fundamentos si quiere encarnar una vez más la esperanza de un mundo mejor y así recuperar a las generaciones más jóvenes (y más allá). Debe redescubrir el espíritu de sus orígenes para demostrar que puede ser radical en sus ambiciones sin dejar de ser decididamente democrático en sus medios, a diferencia de las ofertas de ruptura, enteramente dedicadas al culto al líder, de las que LFI ofrece un ejemplo preocupante. Asociar la energía de la revuelta con las virtudes del diálogo y la negociación no es imposible: la izquierda debe a esta aleación algunas de sus mejores conquistas. Este es ciertamente su único camino para volver a ser radicalmente deseable.