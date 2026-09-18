La comunidad LGBT+ objetivo de una gran operación policial en Türkiye: lo que sabemos

La policía turca llevó a cabo a primera hora de este domingo 13 de septiembre decenas de detenciones en bares gay y en casas de activistas LGBT+, una amplia operación destacada por el poder islamoconservador, que afirmó actuar en nombre de “protección de la familia tradicional”.

“Como parte de los operativos “Mi familia está segura” (…), Se iniciaron procedimientos judiciales contra 162 sospechosos, 9 asociaciones y 13 empresas”. en 15 provincias turcas, incluidas Estambul, Ankara e Esmirna, las tres principales ciudades del país, escribió en X el ministro de Justicia, Akin Gürlek. El ministro, que acusa a algunos de los detenidos de“obscenidad” o ayudas a la prostitución, destacó que esta redada se enmarca en la “Década de la Familia” proclamada por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, con el fin de “proteger a nuestros hijos, la institución familiar y el orden social”.

El jefe de Estado turco ataca periódicamente a las personas LGBT+, a las que describe como ” pervertido “ y a la que atribuye la drástica caída de la tasa de natalidad. Allá “Década de la Familia”, lanzada el 1ejem Mayo mediante circular presidencial, invocando así, según “Le Monde”, una tasa de fertilidad que había caído a su nivel más bajo desde la fundación de la República, en 1923, una evolución que el texto calificaba de “dimensión existencial”.

En Estambul, la policía allanó bares gay y una discoteca considerada refugio para la comunidad LGBT+, según imágenes de medios progubernamentales. También fue atacado un hammam de hombres conocido por ser un lugar de prostitución.

Según los fiscales de Ankara, Estambul y Esmirna, citados por la agencia estatal de noticias Anadolu, al menos 63 personas fueron arrestadas, en particular entre las filas de activistas LGBT+, que, junto con las feministas, forman uno de los principales centros de resistencia al gobierno islamoconservador en el poder desde 2002.

Veintiuna de las personas arrestadas fueron arrestadas en el marco de una investigación dirigida a la asociación de derechos LGBT+ Kaos GL, una de las más grandes del país, acusada de haber compartido contenidos obscenos en línea, según la fiscalía de Ankara.

Kaos GL, cuyos locales fueron registrados y sus dirigentes detenidos, había indicado anteriormente que “Cerca de 50 defensores de los derechos de las personas LGBTI+ (…) han sido puestos bajo custodia policial o son objeto de procedimientos judiciales que implican interrogatorios o custodia policial” a campo traviesa.

La cuenta X de Kaos GL, así como la de una quincena de otras organizaciones y activistas LGBT+, ya habían sido bloqueadas el sábado en Türkiye a petición de las autoridades. El domingo se atacaron otras 31 cuentas X, según un recuento de una asociación que defiende la libertad de expresión. Las autoridades turcas también hicieron inaccesibles varios sitios web y exigieron el bloqueo de varias decenas de cuentas de Instagram y YouTube y páginas de Facebook de asociaciones o activistas LGBT+.

La homosexualidad no está criminalizada en Türkiye, pero sí es ampliamente condenada y la homofobia está muy extendida hasta en las altas esferas del estado.

Quince organizaciones turcas de derechos humanos, incluida la filial local de la ONG Amnistía Internacional, denunciaron en un comunicado de prensa “apuntando a todo el movimiento LGBT+”juzgando “inaceptable criminalizar actividades legítimas y legales (…) mezclándolos con acusaciones de proxenetismo u obscenidad”.

Desde hace más de una década, el discurso público se dirige a las comunidades LGBT+, prohibiendo cada vez más con el paso de los años las marchas del orgullo, prohibiendo la bandera arcoíris y persiguiendo a las asociaciones, recuerda “Le Monde”.

Pero esto “Ola masiva de detenciones (…) marca una impactante escalada de la represión en Türkiye. Esta imposición de una agenda moral constituye una flagrante violación de los derechos fundamentales y los compromisos internacionales de Turquía y lleva al país por un camino oscuro”. Reaccionó sobre X el ponente sobre Turquía en el Parlamento Europeo, Nacho Sánchez Amor.

El alcalde de París, Emmanuel Grégoire, lo denunció “la ola de represión que actualmente golpea a las personas LGBTQIA+ en Türkiye”. “La existencia no se puede prohibir ni obstaculizar. ¡Los derechos LGBTI+ son derechos humanos!”, Por su parte, la diputada del partido de izquierda prokurdo DEM de Estambul, Özgül Saki, reaccionó acusando al gobierno de “buscan reducir la sociedad a una única forma de vida bajo el pretexto de “proteger a la familia” “.