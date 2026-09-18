¿Por qué la bandera de Rodesia es un símbolo supremacista blanco?

para ir más lejos

Fue el sitio Mediapart el que estalló el escándalo en torno a las fotografías de soldados franceses pavoneándose ante la bandera de Rodesia.

Dos fotografías, una fue tomada en Nimes y la otra en una base militar francesa en los Emiratos Árabes Unidos. En ambas, vemos a un pequeño grupo de soldados uniformados, riendo, visiblemente muy orgullosos de tener en sus manos una bandera particular: dos franjas verdes verticales que rodean un escudo colocado en el centro de un rectángulo blanco.

Los no iniciados no habrán comprendido el mensaje. Quienes lo sepan lo entenderán muy bien. La bandera es la de Rhodesia, una antigua colonia británica, un país desaparecido con un destino único.

Rhodesia debe su nombre a un tal Cecil Rhodes, un poderoso hombre de negocios pero sobre todo un defensor del imperialismo británico. Fue él quien, desde Sudáfrica, envió colonos y tropas hacia el norte, para conquistar nuevos países.

Para no perder sus privilegios en el momento de la descolonización, la pequeña minoría blanca que ostentaba el poder y poseía el 90% de la tierra declaró unilateralmente su independencia y fundó un país abiertamente racista, explotando a la población negra.

El Estado paria, no reconocido internacionalmente pero apoyado por unos pocos países, incluida la Sudáfrica del apartheid, se ve, por tanto, socavado por una larga guerra contra los insurgentes. Rhodesia finalmente desapareció en 1979 para dar paso a un nuevo país, Zimbabwe.

Pero el recuerdo de esta Rodesia, transformada por la leyenda, se ha convertido en un mito en los círculos de extrema derecha.

Te explicamos cómo su bandera se convirtió en un emblema de reconocimiento para los racistas, en este nuevo vídeo de François Reynaert, alias Uncle Obs, dirigido y editado por Louis Morice.