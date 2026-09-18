“Me están ejecutando en una plaza pública”: Philippe Brun contraataca tras su exclusión de las primarias de izquierda

Publicado el 16 de septiembre de 2026 a las 20:24 horas. Lectura: 2 min.

Philippe Brun contraataca. Expulsado en el último momento de las primarias de la izquierda democrática y social tras acusaciones de violencia, el diputado socialista se defendió este miércoles 16 de septiembre al final de la tarde acusando a su partido de haber “instrumentalizado” un conflicto que lo enfrenta a un ex colaborador de la “matar políticamente”.

Si pretende impugnar ante las autoridades del Partido Socialista (PS) su suspensión que le obliga a sentarse en la Asamblea Nacional entre los “no registrados”, el diputado de 34 años declaró que sabía que la decisión no se tomaría antes “seis meses”mucho después de las primarias que tendrán lugar en octubre.

Reafirmando que“sin quejas” presentada en su contra, el diputado por Eure anunció durante una rueda de prensa en la Asamblea Nacional que él mismo presentaría la denuncia “para que la justicia pueda establecer los hechos”. “Me niego a dejarme derribar por acusaciones falsas”declaró en particular.

“Todavía tenemos que preguntarnos sobre el precedente que esto crea hoy. Quieres impedir que alguien se presente a unas elecciones, envías un correo electrónico a las 23.50 para decir “fui víctima de esto” y, sin ninguna contradicción, sin ninguna verificación de nada, sin ningún trabajo judicial, impedimos que la persona se presente.dijo.

El electo culpó a su partido y al calendario de su suspensión, el mismo día en que se oficializaron las candidaturas a las primarias con vistas a las elecciones presidenciales, a pesar de que en julio se contactó con una comisión de lucha contra el acoso y la discriminación y con la comisión nacional de conflictos. “¿Por qué no escucharme cuando me dijeron que en julio se designó a una comisión, de la que yo no tenía conocimiento, y que no se llevó a cabo ninguna investigación, y que esta comisión ni siquiera ha entrevistado todavía al interesado, al denunciante? »preguntó.

También aseguró que no haría ningún “ataque intencional a cualquiera”. “No sé a quién le sirve, yo no era el gran favorito en esta primaria (…) sólo observo que se burlaron absolutamente todos los principios del derecho de defensa para ejecutarme en público”añadió.

Las acusaciones de empleo familiar se refieren al hecho de que un diputado no puede emplear a una persona de su familia o a su cónyuge. “Nunca he sido compañera de mi colega, ella tiene pareja y está en sociedad civil”defendió el diputado sobre este tema. Afirmó que no hay “no tuvo ninguna investigación por parte del responsable de ética de la Asamblea Nacional sobre el tema”. “Nunca he recibido ninguna carta del responsable de ética de la Asamblea Nacional sobre posible empleo familiar”insistió.