En un contexto de aumento vertiginoso de los precios del combustible, descontento social y preocupación por la interferencia rusa en la campaña presidencial, Emmanuel Macron presentó, en una conferencia de prensa este viernes 18 de septiembre, las respuestas y proyectos del gobierno. El presidente hizo primero un balance de la “La amenaza híbrida rusa para los europeos » lo que pasó “intensificado. » Anunció medidas iniciales para proteger la infraestructura crítica y protegerse contra la interferencia extranjera.

Luego recordó que la guerra en Medio Oriente, que “Francia no eligió”es probable que dure. Combustible para aviones, gasolina y diésel: se dio prioridad a “asegurar nuestros volúmenes y suministros más sensibles”desarrolló Emmanuel Macron. Acciones del Gobierno a las que reaccionaron los dirigentes del partido, convocados con antelación esta mañana por el presidente. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” resume lo que hay que recordar de estos anuncios.

Mientras que los precios del diésel acaban de batir el récord de 2,39 euros de media, el presidente afirmó que estaba trabajando para asegurar el suministro de diésel y gas, indicando que Francia estaba “al buen nivel de almacenamiento esperado y obtendremos el llenado de los tanques para este invierno”.

En cuanto a las ayudas, el portavoz del Gobierno aclaró por la mañana que el ejecutivo estaba trabajando en un nuevo sistema de ayudas para los “trabajadores franceses” a partir del 1 de octubre, con el fin de completar las ayudas actuales destinadas actualmente a los “trabajadores de larga distancia” (que recorren más de 15 kilómetros por trayecto entre su casa y su lugar de trabajo o más de 8.000 kilómetros al año en el marco de su actividad). 1,5 millones de franceses ya han recibido del gobierno un cheque de 100 euros, equivalente a 20 ct/l durante 6 meses. Sin embargo, el miércoles, el ministro de Comercio, Serge Papin, aseguró que este sistema se prorrogaría después del 30 de septiembre.

Emmanuel Macron también anunció que “para ingresar” desde el viernes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre la cuestión del almacenamiento de gas a nivel europeo, pero también “poder acelerar todas las flexibilidades posibles para bajar nuestros precios y la estructura de nuestros precios de la energía”. Sin embargo, aseguró que “antes de gastar tanto dinero como sea posible”Según él, era necesario movilizarse para “tratar las causas. »

Emmanuel Macron también convocará una reunión del G7 dedicada a “temas energéticos”que se celebrará “en las próximas semanas”en particular para“Avanzar en una mejor coordinación de los niveles de existencias”.

Esta reunión debería permitir“evitar tensiones innecesarias entre los países del G7 y nuestros principales socios” pero también de “reconsiderar opciones para una posible liberación de acciones estratégicas”dijo.

El presidente aseguró que había pedido al gobierno que “preparar un plan para proteger nuestra infraestructura crítica” ante los ataques “híbridos” rusos, afirmando que el “naturaleza de la agresividad rusa” había cambiado. Refiriéndose al reciente ataque con drones que falló en el aeropuerto de Leipzig y atribuido a Rusia, quiso ser preventivo: esto “Puede pasar en cualquier otra ciudad europea” Y “nadie está a salvo » en Europa.

El plan de protección contra “ataques con drones” Y “ciberataques” se referirá así a la “los sitios más sensibles de nuestra base industrial y tecnológica de defensa”precisó el jefe de Estado. En definitiva, aseguró: los ataques híbridos rusos no se quedarán “no sin respuesta. » En lugar de dejarte “intimidar” y de “romper el esfuerzo de apoyar a los ucranianos” – lo que Rusia quiere según el jefe de Estado –, “la consecuencia será la contraria”tronó.

Ante el riesgo de una injerencia rusa, Emmanuel Macron también reafirmó su papel de “garante” sobre el buen desarrollo de las elecciones presidenciales, que no implican“ser un comentarista de nuestra vida pública” juzgando “si esto o aquello está al nivel”. Después de haber recibido por la mañana a los candidatos a su sucesión o a sus mano derecha, consideró que era suya ” deber “ para proceder con este tipo “ejercicios de transparencia” para que las fuerzas políticas estén bien informadas y puedan contribuir a “la calidad del debate democrático. »

Antes de estos anuncios, los líderes del partido fueron convocados para una reunión con expertos en inteligencia y seguridad. A su salida, Edouard Philippe, ex Primer Ministro de Macron y actual candidato de Horizons en las elecciones presidenciales, prometió a su “Cuidado que Francia es fuerte y está lista para contrarrestar” Empresas rusas de desestabilización. Sin embargo, no respondió a la pregunta. “¿Cómo bajar los precios del combustible? »argumentando que “Ese no era el propósito de la reunión. »

Respuestas desarrolladas por todos los demás líderes del partido. Jordan Bardella, presidente de la RN, se quejó de que “El presidente no dio ninguna respuesta sobre la cuestión del poder adquisitivo” de los franceses, exigiéndole “Reducción del IVA. » Raphaël Glucksmann, candidato de Public Place en las primarias socialdemócratas, afirmó haber “ Abogó por que la ayuda (en combustibles) sea más masiva y que aceleremos la salida de los combustibles fósiles”. cuando su rival, Olivier Faure, candidato en las primarias de izquierda, solicitó que esta ayuda fuera “duplicado” Y “automático. »

Manuel Bompard, coordinador del movimiento insoumis, compartió su miedo a ver en Francia “una situación social explosiva”añadiendo no tener “La impresión de que el gobierno ha tomado conciencia de esta situación. »

Por último, la candidata y líder de los Ecologistas Marine Tondelier, aunque consideró que la ayuda al combustible es demasiado limitada, expresó su preocupación por el contexto internacional: “ Definitivamente hay motivos para preocuparse (sobre la interferencia rusa)más que algunos, especialmente después de lo ocurrido en Leipzig”.