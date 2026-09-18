En un contexto de aumento vertiginoso de los precios del combustible, descontento social y crisis internacionales, el Primer Ministro hizo los primeros anuncios importantes sobre el presupuesto de 2027. Sébastien Lecornu presentó este jueves 17 de septiembre un proyecto que quiere “ofensivo”, con un ” esfuerzo “ un ahorro sin precedentes de 54 mil millones de euros. Por tanto, deja en manos del Parlamento la decisión sobre determinadas medidas, como las sensibles relativas a los jubilados. Los debates prometen ser acalorados.

Si el Parlamento “endosar” Este “plan de recuperación” que se presentará al Consejo de Ministros el 1 de octubre, el objetivo de un déficit del 5% del PIB será ” logro “ para 2027, apoyó el Primer Ministro en una entrevista con “Figaro”, transmitida al final de un seminario gubernamental en Matignon. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” resume lo que hay que recordar de sus anuncios, especialmente delicados en plena campaña presidencial.

Si bien la carga de la deuda aumentará el próximo año en “10 mil millones de euros” y que ha resurgido el espectro de una crisis financiera procedente de Estados Unidos “el déficit de 2027 se acercaría al 6,5% del PIB” sin medidas de ahorro, advierte Sébastien Lecornu.

Para justificar los 54 mil millones de euros que se ahorrarán, el Primer Ministro enumeró las primeras razones: el envejecimiento de la población impacta “cuentas sociales” Y “Sin medidas correctoras, el gasto de la Seguridad Social aumentaría en 22.000 millones de euros”.

Según él, el Estado debe ser “ejemplar. » De este modo asegura que “Contribuirá primero al esfuerzo. » Excepto el presupuesto de los Ejércitos, que aumentará “como se esperaba 6,4 mil millones” así como créditos de los Ministerios de Justicia, Interior, Investigación y Ecología. También se pedirá a las autoridades locales que contribuyan, con una reducción de sus gastos de funcionamiento, que han aumentado en 7 mil millones.

El jefe de Gobierno aseguró que el aporte de los jubilados será “inferior” en 6 mil millones de euros. Pero se cuidó de decidir si esto implicará la desindexación de las pensiones a la inflación o la eliminación de una reducción del 10% de la que se benefician, o incluso una combinación de ambas. Es el Parlamento el que decidirá, al menos en parte, su suerte.

Normalmente, las pensiones básicas aumentan cada año según el nivel de inflación, lo que ha supuesto un aumento del 15% entre 2022 y 2026. En 2027, esta indexación costaría “más de 6 mil millones de euros” Y “Hoy no tenemos el primer euro”aseguró el pasado viernes el ministro de Cuentas Públicas, David Amiel.

En cuanto a la reducción del 10%, un informe del Consejo de las Deducciones Obligatorias propuso sustituirla por una deducción única y global, calculándola de manera que sólo afecte al 10% de los jubilados más favorecidos.

“Ninguna pensión disminuirá. Luego, el debate sobre el ritmo de aumento se decidirá en el Parlamento”aclaró. Otra pista: Lecornu no excluye una ” congelar “ del “Las pensiones más importantes” o APL (asistencia personal de vivienda). Queda por ver hasta qué punto una jubilación se considera “importante”…

En nombre del “estabilidad fiscal” y para “mantener nuestro crecimiento”Sébastien Lecornu añadió que el recargo sobre los beneficios de las grandes empresas disminuirá hasta aportar 5 mil millones de euros al año… en lugar de los casi 8 actuales.

Pero ciertas lagunas fiscales pueden ser “revistas” proponiendo “imposición de las indemnizaciones vinculadas al paro laboral” para financiar el seguro médico. En cuanto a los impuestos, todavía asegura: “No los aumentaremos”.

En lo que respecta a la Seguridad Social, el Primer Ministro cuenta con “Esfuerzos en materia de bajas laborales, por unos 2.000 millones de euros” y sobre la reforma de las terminaciones convencionales que debería generar un ahorro de 800 millones de euros “en el futuro durante un año completo. » “La ley contra el fraude fiscal y social, y los nuevos medios con IA, permitirán recuperar mil millones de euros adicionales”, él espera.

El Ministerio de Trabajo también deberá realizar “2.500 millones de euros de esfuerzo”incluso con un “mejor orientación” de la cuenta de formación profesional (CPF), mientras que el punto índice de los funcionarios “estará congelado”.

La subida de los precios del combustible, el riesgo de nuevas revueltas de los chalecos amarillos, los conflictos internacionales que empujan a Emmanuel Macron a convocar a los líderes de los partidos el viernes… Sébastien Lecornu está en la cima para presentar su presupuesto. Incluso un asiento eyectable. Incluso admite “Vivir con esta perspectiva desde el primer día. »

En la izquierda, Francia Insumisa (LFI) blande la censura. Y el Primer Ministro ya propone al movimiento mélenchonista no utilizar ni el 49.3 ni las ordenanzas – que permiten aprobar el presupuesto sin votación – si no hay obstrucción parlamentaria. “Francia insumisa obstruye y luego acusa al gobierno de utilizar un 49.3 para superar el obstáculo. Les hago una propuesta: que no participen en ningún obstáculo parlamentario. No habrá 49.3, ni ordenanzas, y al final habrá votación”explica.

A todos los grupos de oposición que intentan derrocarlo, reitera que ningún candidato presidencial “No puedo desear heredar un desorden absoluto y fuera de control”OMS “equivaldría a desperdiciar el primer año del próximo mandato de cinco años. » El año pasado, sin embargo, François Bayrou acabó siendo derrocado, tras proponer un proyecto de presupuesto de 43.800 millones de euros, diez menos.

Ante el descontento social por los precios de los combustibles, aseguró que ya había practicado “Apoyo masivo a los precios de la energía” con “Más de 70 mil millones de euros movilizados entre 2021 y 2024”. Y reiteró su respuesta actual, a saber “Ayudas dirigidas a quienes las necesitan, sin olvidar el largo plazo con una aceleración de la electrificación de los usos. »

La candidata de RN, Marine Le Pen, cuyo grupo tiene un peso considerable en el Parlamento, hizo propuestas para lograr la no censura, asegurando que era necesario un presupuesto incluso “imperfecto. » Sébastien Lecornu parece confiar en esta garantía. Ya le hace un guiño a su partido al proponer fijar un plazo “deficiencia” para el pago de determinadas prestaciones a los extranjeros, “los que no dependen del trabajo”.

Afectados por millones de personas, estos subsidios, cuyo importe total en 2023 ascendió a cerca de 60 mil millones de euros según el INSEE, pueden incluir RSA (renta activa solidaria), APL (ayuda a la vivienda), subsidios familiares o la edad mínima de vejez.

Apoyando esta propuesta como “una medida de sentido común”también aseguró “ no entrar en negociación política con la (RN)”que sigue siendo su “principal oponente electoral”.

Finalmente, el Primer Ministro se pronunció sobre las elecciones presidenciales, asegurando que no “No interferiré. » dijo que quería “proteger a los candidatos contra la violencia y las minorías que buscan intimidarlos, evitar la interferencia extranjera sin exagerarlos ni subestimarlos”Y “manténgase alerta” a los riesgos de una escalada con Rusia.

A pesar de su posición retraída, criticó “Una forma de primaria salvaje que se está organizando ante nuestros ojos entre los candidatos a las elecciones presidenciales que son candidatos a ganar y los que sólo se presentan por principio. »

Finalmente, sobre sus ministros que participan en el debate presidencial, les dijo que no “Nunca hables mal de los demás. “, nacido “Nunca te involucres en los aspectos operativos de una campaña” sin que “Ya no serán ministros. »