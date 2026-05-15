¿Quiénes son los 18 candidatos ya declarados oficialmente para las elecciones presidenciales de 2027?

¡La carrera presidencial ya ha comenzado! Los candidatos declarados son ya muchos, ya que diecisiete personalidades, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, ya han anunciado su deseo de competir por el cargo supremo. Y todavía se esperan otros… Si la mayoría de los solicitantes se declararon en 2025, algunos habían salido adelante ya que las primeras solicitudes se remontan a 2023…

“Le TV BUS Canal de comunicación urbana” permite ver, por orden de sus declaraciones, todos los candidatos actuales en una infografía animada, actualizada con cada nueva candidatura… pero también en caso de que los candidatos se vean obligados a tirar la toalla. Algunos tienen una candidatura oficializada por sus partidos (Bruno Retailleau, Jean-Luc Mélenchon), otros son candidatos a la candidatura, en particular en el marco de las primarias de izquierda, y finalmente otros han anunciado que competirán directamente. No aparecen en esta reseña aquellos que no se han declarado oficialmente, aunque visiblemente se estén preparando para ello, como Gabriel Attal, Raphaël Glucksmann o Dominique de Villepin…

Podemos decir que ha tomado una ventaja… El candidato de la Unión Popular Republicana, François Asselineau, es el primero en declararse para las elecciones presidenciales de 2027, en una entrevista con “le Dauphiné Libération”… el 31 de agosto de 2023. “Intentaré nuevamente ser candidato presidencial en 2027”confió entonces. De hecho, intentó presentarse a las tres últimas elecciones, pero sólo logró obtener las preciadas 500 firmas una vez.

La líder de la Agrupación Nacional también se declaró en los primeros meses del segundo mandato de Emmanuel Macron. El 18 de septiembre de 2023, en TF1, anunció su deseo de ser candidata en 2027… por cuarta vez consecutiva. Desde entonces, ha sido condenada por malversación de fondos públicos a pena de inelegibilidad con ejecución provisional el 31 de marzo de 2025, ha recurrido ante los tribunales y la decisión de este recurso está prevista para el 7 de julio de 2026.

“Tengo toda la intención de ser candidato en 2027” : Xavier Bertrand anuncia su candidatura a las elecciones presidenciales de 2027 en una entrevista con “Ouest-France” el 3 de febrero de 2024.

Es en “Le Point”, el 3 de septiembre de 2024, donde el ex Primer Ministro de Emmanuel Macron anuncia su candidatura al cargo supremo. Sus palabras no dejan lugar a dudas: “Seré candidato en las próximas elecciones presidenciales”, “Lo que propongo será enorme”.

Anunció, el 8 de marzo de 2025, durante una reunión pública ante activistas de su partido en Yerres, que había “el deber de ser candidato a las elecciones presidenciales”. Por cuarta vez consecutiva.

Anunció su candidatura durante una reunión en Montreuil el 1 de abril de 2025. Quería que se desarrollara en el marco de una unión de izquierda que deseaba encarnar.

A mediados de junio de 2025, Clémentine Autain anunció, en las columnas de “la Tribune Dimanche”, que era candidata a una posible primaria de izquierdas, afirmando que era capaz de ” recolectar “.

“Soy un candidato que encarna una izquierda sólida. »

¡El regreso! El 21 de julio de 2025, la ex candidata socialista en las elecciones presidenciales de 2007, que sirvió como embajadora del polo y a través del equipo de Cyril Hanouna, anunció su deseo de ser candidata en una hipotética primaria del Partido Socialista o mediante una primaria de izquierda. “No voy a rehuir”subraya en las columnas de “Parisien”.

“Si las primarias previstas por los estatutos están bien organizadas y son respetuosas, seré candidato”.

“No soy partidario de la candidatura”sin embargo, afirma.

Es en las columnas de “New Obs” donde Marine Tondelier anuncia su candidatura, el 22 de octubre de 2025, en el marco de una nominación de su partido y de una primaria de izquierda.

“Vengo de un territorio donde no agachamos la cabeza. Hoy es el de todo un país al que quiero ayudar a recuperar. Así que sí: esta entrevista es mi declaración oficial de candidatura a las elecciones presidenciales. Esta candidatura es un acto de amor a Francia, porque no se puede amar a su país y aceptar que se le dañe de esta manera. »

Una segunda candidatura verde surge un mes después: el 25 de noviembre de 2025, Delphine Batho anuncia, todavía en “Le TV BUS Canal de comunicación urbana”, su candidatura para las elecciones presidenciales de 2027. “reconstruir una ecología capaz de gobernar”. Ella se pronuncia en contra de una primaria de izquierda unida.

Anunció su candidatura presidencial por Lutte Ouvrière (por cuarta vez consecutiva), el 8 de diciembre de 2025, tras una votación organizada durante el Congreso del partido.

“Durante nuestro congreso votamos que seré candidato de Lutte Ouvrière durante estas elecciones presidenciales. »

“Hay espacio para el revuelo socialista. » El socialista Jérôme Guedj, rompiendo resueltamente con La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, anunció su candidatura a las elecciones presidenciales en France-Inter el 5 de febrero de 2026, excluyendo la participación en las primarias de la izquierda unida.

Declaró su candidatura a las elecciones presidenciales del 31 de marzo de 2026 a las 20 horas. en France 2, al mismo tiempo que su salida del partido Les Républicains. Mantiene su voluntad de “gran primaria abierta” bien.

Probablemente sea la personalidad menos conocida de los actuales candidatos presidenciales de 2027. Representante de la Unión Democrática Bretona, la exdiputada europea Lydie Massard anuncia su candidatura a las primarias de izquierda el 2 de abril de 2026.

Fue designado candidato por su partido Les Républicains el 19 de abril de 2026 durante una consulta interna.

Anunció su candidatura el 3 de mayo de 2026 durante el horario de las 20 horas. noticias sobre TF1. el deploró “divisiones internas en los partidos” OMS “hay multitud de aplicaciones y es confuso”afirmando que es “irresponsable”.

“Somos cuadrados. Hay un equipo, un programa, un único candidato. »

Había renunciado por falta de patrocinio en 2022, pero vuelve a probar suerte: Florion Philippot, ex número 2 del Frente Nacional y ahora al frente de su movimiento Les Patriotes, anuncia su candidatura a las elecciones presidenciales del 9 de mayo de 2026 en France 2.

El diputado de Génération.s, Benjamin Lucas-Lundy, se declaró candidato a las primarias de izquierda y ecologistas el jueves 14 de mayo en TF1.