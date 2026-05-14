De la peste que llega a Marsella al hantavirus en el “Hondius”, la larga historia de crisis sanitarias en el mar

Tres muertes, cinco casos sospechosos, pasajeros confinados en el mar y un país que niega el acceso a su puerto: el episodio revive imágenes recientes y otras más lejanas ancladas en el imaginario colectivo, las de barcos en cuarentena en alta mar, cargados de amenazas invisibles.

En 1720, la peste llegó a Marsella a través del “Grand Saint-Antoine”, que regresaba de Oriente Medio, y diezmó la ciudad en los meses siguientes, sobre todo después de largas dudas sobre las medidas sanitarias a aplicar. Más recientemente, en 2020, el “Diamond Princess”, inmovilizado frente a las costas de Japón con sus 3.600 pasajeros al inicio de la pandemia de Covid-19, ilustró la vulnerabilidad de los barcos modernos a las enfermedades infecciosas. EL Hondio forma parte de esta línea de acontecimientos donde el mar se convierte en un espacio de aislamiento a la vez que de crisis.

Si bien las epidemias ahora pueden transmitirse rápidamente a través del avión, un incidente de este tipo en el mar da la impresión de poder detener el tiempo y controlar la situación. Para los epidemiólogos, se trata de casos de libro de texto que permiten estudiar la enfermedad a cámara lenta; para los historiadores, también es una oportunidad para observar la eficacia de las prácticas antiguas. Porque en el mar la gestión de las epidemias sigue lógicas específicas.

Hasta principios del siglo XXmi Durante el siglo XIX, las largas travesías de los transatlánticos eran potenciales incubadoras de enfermedades infecciosas. Durante el viaje podían aparecer cólera, tifus o diversas fiebres, por lo que la organización sanitaria se preparó en consecuencia. Según los países, a partir de la década de 1850 se hizo obligatoria la presencia de médicos a bordo, se implantaron protocolos de aislamiento a bordo y, sobre todo, los puertos mejoraron los rigurosos sistemas de vigilancia sanitaria. Los protocolos establecidos en Ellis Island desde 1892 para controlar a los inmigrantes europeos que desembarcaban en Estados Unidos seguían esta lógica.

A lo largo de las líneas marítimas que formaron la columna vertebral de la globalización en el siglo XIX, primero en el Mediterráneo y luego a través de las expansiones imperiales, los europeos organizaron un complejo sistema de vigilancia sanitaria. Tanto para protegerse de sus vecinos, para afirmar su dominio sobre determinados países –en particular los colonizados–, como también para garantizar la circulación fluida de productos y pasajeros entre ellos, la salud marítima se convierte en una cuestión imperial. Al acercarse a la costa, subieron a bordo médicos llamados a bordo para evaluar el estado de salud del barco.

En caso de sospecha, se denegaba al barco la licencia que le permitía el libre ejercicio de su oficio y los pasajeros eran conducidos a un lazareto, un lugar de cuarentena situado a menudo lejos de las ciudades. Estas infraestructuras formaron una red esencial de seguridad sanitaria internacional. Poco a poco desaparecieron después de la Segunda Guerra Mundial, bajo el efecto combinado del progreso médico y el cambio mucho más rápido al transporte aéreo.

Este cambio de temporalidad ha modificado profundamente la dinámica de las epidemias. Los períodos de incubación de las enfermedades no han cambiado, pero los tiempos de viaje se han reducido drásticamente, incluso en los cruceros cuyo objetivo es a menudo aumentar el número de escalas en tierra (un poco más de siete días de media). Los llamados cruceros de exploración en zonas remotas y con mayor razón Los llamados circuitos de reposicionamiento de un hemisferio a otro –como el realizado hasta ahora por el “Hondius”– representan precisamente excepciones por la multiplicación del número de días en el mar, en el presente caso entre Ushuaïa (Argentina) y Praia (Cabo Verde) y a pesar de las escalas en las Islas Georgias del Sur y Santa Elena.

Como resultado, hoy en día es más probable que las infecciones aparezcan después del desembarco que en el mar. El caso del “Hondius”, que en este caso proponía un viaje de cuarenta y seis días, parece pues un resurgimiento de un antiguo patrón en el que la enfermedad se presenta a bordo y requiere tratamiento de forma aislada.

Parece claro que se han aprendido lecciones de la pandemia de Covid-19. Durante la cuarentena del “Diamond Princess” en Japón en 2020, la falta de claridad en la información brindada a los pasajeros y la capacitación del personal fueron ampliamente destacados como factores agravantes. El sector de los cruceros, que ha experimentado un auge en los últimos años y representará un mercado de 37 millones de personas en 2025, probablemente haya evolucionado en este tema, ya que el personal ahora está capacitado y existen protocolos estrictos a bordo.

Paradójicamente, con los medios de comunicación actuales, la sesión cerrada de “Hondius” se ha convertido rápidamente en un evento global. Nuestras sociedades contemporáneas, traumatizadas por la pandemia de Covid-19, han redescubierto reflejos aislacionistas de precaución. A poca distancia del puerto de Praia, en Cabo Verde, al “Hondius” se le negó el acceso al territorio, aunque un pasajero ya había muerto en Santa Elena y otros dos habían sido evacuados a Sudáfrica. El director regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, Hans Kluge, consideró que “El riesgo para el público en general sigue siendo bajo. No hay motivos para entrar en pánico o imponer restricciones de viaje”.. Sin embargo, la cobertura mediática que ha recibido el evento desde el inicio de la crisis dice mucho sobre los temores de propagación.

Durante el siglo XIXmi Durante el siglo XIX, y en particular frente a las grandes pandemias de cólera, se elaboraron normas internacionales para armonizar las respuestas y defenderse de los peligros para la salud. En 1887, por ejemplo, los países del cono sudamericano adoptaron la Convención de Río para proteger sus relaciones comerciales internas y protegerse contra epidemias extracontinentales. Estas normas de salud marítima se aplican estrictamente, en particular por parte de Argentina, porque estas medidas también ayudan a afirmar la independencia de los Estados frente a las presiones de las potencias occidentales. La negativa de Cabo Verde a acoger al “Hondius » se puede leer a través de este prisma. Es un acto de precaución, pero también una decisión política de soberanía.

En el centro de estos acontecimientos se encuentra una figura a menudo olvidada: el médico marítimo. Heredero de los médicos de la marina militar, su papel se estructuró dentro de la marina mercante en el siglo XIX, particularmente en Francia durante las reformas de 1876 y 1896 que profesionalizaron la medicina de a bordo. Incluso hoy en día, en Francia, en Brest (Finisterre), se mantiene una formación especializada que prepara a los profesionales para intervenir a bordo o desde tierra, pero siempre “en situación marítima”. El episodio “Hondius” subraya la importancia de estas habilidades, en la intersección de la medicina, la epidemiología y la logística en un entorno limitado.

La especificidad del entorno marítimo no se debe únicamente a su aislamiento. También se trata de vectores de enfermedades y, en este caso, la infección por hantavirus, que en este caso se sospecha, se transmite a través de roedores. Aunque es muy poco probable que el mal provenga de las entrañas del barco sino de una escala, el acontecimiento nos recuerda que la lucha contra las ratas es una constante en la historia naval.

Las drásticas medidas puestas en marcha en el siglo XIX resultaron efectivas y permitieron un claro descenso de las poblaciones de murids a bordo. Entre los principales avances se encuentran, en particular, la fumigación de las bodegas o, simplemente, la instalación de discos metálicos en los amarres para evitar la entrada de ratas a bordo. A pesar de ello, la presencia de roedores a bordo nunca se erradica por completo. Paradójicamente, el número de ratas encontradas muertas (pero sanas tras la autopsia) al final de una travesía se consideraba a menudo un indicador indirecto del estado sanitario del barco. La presencia de un cadáver de animal plagado señaló la alerta sanitaria, incluso antes de que apareciera un caso humano.

Estos elementos nos recuerdan que el mar sigue siendo un entorno especial, donde el equilibrio sanitario es frágil. Nos invitan así a reinvertir en campos de estudio a veces olvidados, tanto en el ámbito marítimo como en el de la salud. En los últimos años, los historiadores marítimos han prestado más atención a la gente de mar. El 13 de mayo también se celebrará en la Universidad de Angers (Maine y Loira) una jornada de estudio dedicada a la salud en el medio marítimo, titulada “Prevención y curación – Organizar la salud en el mar (siglos XVII-XX)”, señal de que estas cuestiones siguen movilizando a los investigadores.

Lejos de ser una simple anomalía, el episodio “Hondius” actúa como revelador. Muestra que, a pesar de las transformaciones en la movilidad y los sistemas de salud, ciertas configuraciones antiguas pueden resurgir. Y que, ante la incertidumbre sanitaria, las sociedades se están reconectando, a veces casi instintivamente, con prácticas heredadas de varios siglos de experiencia marítima.

François Drémeaux es profesor-investigador en historia contemporánea, Universidad de Angers