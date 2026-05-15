8 casos comprobados de “virus de los Andes”, todos los casos de contacto franceses dieron negativo... las últimas informaciones

Noticias tranquilizadoras en Francia y nuevas medidas a nivel europeo: aquí encontrará toda la información más reciente sobre la epidemia de hantavirus que se desató a bordo del crucero MV Hondius.

La cepa del virus detectada en los ocho casos confirmados relacionados con el brote de infección por hantavirus en el crucero MV Hondius es la de los Andes, transmisible entre humanos, indicó la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Hasta el 13 de mayo se han reportado 11 casos, incluidas tres muertes”indicó la OMS en un boletín informativo publicado el miércoles por la noche.

De estos 11 casos, “Ocho casos han sido confirmados por laboratorio para infección por el Virus Andino (ANDV), dos son probables y un caso no es concluyente y está sujeto a análisis adicionales”detalló. Dos de los ocho casos confirmados han fallecido. La tasa de letalidad (porcentaje de pacientes que mueren después de contraer la infección) de este brote es en este momento del 27%, según la OMS. No existe vacuna ni tratamiento específico para el hantavirus, que puede provocar el síndrome respiratorio agudo. Todos los casos hasta ahora han estado a bordo del barco. La OMS todavía considera que el riesgo es ” moderado “ para la salud de los pasajeros y la tripulación del buque y ” débil “ para el resto de la población mundial.

El origen de este brote de hantavirus aún se desconoce pero, según la OMS, la primera contaminación se produjo antes del inicio de la expedición el 1 de abril porque el primer pasajero fallecido, un holandés de 70 años, presentó síntomas el 6 de abril. Sin embargo, el período de incubación del virus es de entre una y seis semanas. “Se están realizando investigaciones para dilucidar las posibles circunstancias de exposición y el origen del brote epidémico, en colaboración con las autoridades de Argentina y Chile”dijo la OMS el miércoles.

Investigadores del Instituto Malbrán de Buenos Aires, referencia en enfermedades infecciosas, viajarán en los próximos días a Ushuaia, en Tierra del Fuego, para capturar y analizar in situ roedores y examinar si podrían ser vectores del hantavirus, en particular de su cepa andina. El primer paciente fallecido había permanecido poco más de 48 horas en Ushuaïa antes de embarcar el 1 de abril. Las autoridades de Tierra del Fuego estiman “prácticamente cero” la posibilidad de que pudiera haber sido infectado en el lugar. Destacan que a la fecha, el “mapache collargo”(rata de cola larga) vector está ausente en la provincia, que nunca ha registrado un caso de hantavirus desde que su notificación fue obligatoria en 1996.

El virus de los Andes, transmitido principalmente a los humanos por roedores infectados, es endémico en América del Sur. Según la OMS, se ha confirmado su circulación así como casos humanos especialmente en Argentina y Chile. También se han detectado otros casos, además de cepas relacionadas, en Uruguay, el sur de Brasil y Paraguay.

Todas las personas identificadas en Francia como casos de contacto de la holandesa que murió por hantavirus dieron negativo, una “albricias” ante el riesgo de propagación del virus en el territorio. “Todos los casos de contacto con una persona positiva por hantavirus, presentes en Francia”eran “Dado negativo, sin excepción”anunció este jueves 14 de mayo la ministra de Salud, Stéphanie Rist, en la plataforma X.

“Como medida de precaución ante una enfermedad cuya letalidad se estima entre el 30 y el 40% y con un largo período de incubación”estas 26 personas son “todos colocados en aislamiento hospitalario”Y “Continuaremos siendo monitoreados médicamente y examinados 3 veces por semana”añadió. Estas 26 personas aún pueden desarrollar el virus si son portadoras, teniendo un período máximo de incubación estimado en 42 días. Pero los test negativos confirman que no se ha desarrollado en ellos por el momento. E indican, según los conocimientos actuales, que nunca han sido contagiosos.

Los 26 casos de contacto fueron hospitalizados en diferentes hospitales de Francia. Ocho de ellos tomaron el avión el 25 de abril de Santa Elena a Johannesburgo, en el mismo avión que un pasajero holandés en el Hondius que portaba la enfermedad. Otros catorce casos de contacto abordaron el avión entre Johannesburgo y Ámsterdam que el pasajero holandés había intentado abordar sin éxito. Cinco pasajeros del Hondius también están hospitalizados en el hospital Bichat de París. Cuatro de ellos se encuentran bien y dieron negativo, pero una mujer desarrolló el virus y se encuentra en cuidados intensivos en estado grave.

Los cinco pasajeros fueron repatriados en un avión sanitario especial desde Canarias, donde el Hondius dejó a todos sus pasajeros. A partir de ahora, las autoridades sanitarias ya no comunicarán los resultados de los casos de contacto, salvo un posible resultado positivo, precisó el ministro. Según Karine Lacombe, el riesgo de que aparezca un nuevo brote es “extremadamente débil”a pesar de“un riesgo, por definición”ni “nunca cero”. “Es un virus que no se transmite tanto de persona a persona” Y “En todos los países europeos se han tomado medidas algo similares”incluso si “algunos países fueron menos firmes”subrayó.

La Unión Europea ha decidido reforzar su mecanismo de intercambio de información entre los 27 para luchar mejor contra el hantavirus, anunció este jueves la presidencia chipriota del Consejo de la UE. Activación de este dispositivo “facilitará el intercambio de información entre los Estados miembros y las instituciones de la UE y servirá como plataforma que reunirá toda la información relevante y todas las acciones en curso”indicó la presidencia chipriota en un comunicado de prensa.

Francia exigió el martes una “una coordinación más estrecha” Protocolos sanitarios establecidos en los países de la Unión Europea para luchar contra el hantavirus. Sin embargo, basándose en los datos disponibles hasta la fecha, la UE considera que el riesgo para la población general en Europa “es muy débil”añadió la Presidencia chipriota, en particular debido a “medidas apropiadas de prevención y control de infecciones”. El hecho de que el hantivirus no se transmita fácilmente de persona a persona es otra razón, añadió. Según este comunicado de prensa, ya se están llevando a cabo intercambios de información y coordinación dentro de la UE, en particular en el ámbito de la protección civil.

Partiendo de Ushuaia (Argentina), el crucero MV Hondius, que se había convertido en un foco de hantavirus, hizo escala en Tristán Da Cunha a mediados de abril, pocos días después del anuncio de la primera muerte a bordo. A continuación, varios pasajeros desembarcaron en la isla. Entre ellos, un residente en la isla, de nacionalidad británica, que informó síntomas el 28 de abril. La OMS lo ha clasificado como “caso probable” mientras espera los resultados de las pruebas. “Es un tristanai que regresó al país en el crucero, un hombre de sesenta años” De aquí en adelante “estable en el hospital”añade Odile Cesari. “Su esposa y sus familiares se encuentran en régimen de aislamiento”.

“La preocupación es que el hombre está enfermo desde el 28 de abril pero las declaraciones de la OMS se produjeron el 2 de mayo. Durante este período no sabíamos que era potencialmente peligroso por lo que el aislamiento no se hizo de inmediato”afirma esta joven de 26 años que trabaja como operadora de una estación científica para la empresa Enviroearth. Aislado en el Atlántico Sur, Tristan Da Cunha no tiene aeropuerto pero sí un hospital “con dos médicos”el único “miles de kilómetros a la redonda”. “Ocho soldados británicos, entre ellos dos cuidadores, y tres toneladas de suministros médicos fueron lanzados en paracaídas el sábado porque corríamos el riesgo de quedarnos sin productos cruciales como el oxígeno”.

Seis pasajeros del MV Hondius, el crucero donde se desató un brote de hantavirus, volarán este jueves a Australia desde los Países Bajos con equipo de protección, después de haber dado negativo en las pruebas del virus, anunció el gobierno australiano. Estas seis personas, cuatro australianos, un británico residente en Australia y un neozelandés, están en “buena salud” y no tiene síntomas, dijo el ministro de Salud australiano, Mark Butler, en una conferencia de prensa.

El pasajero americano del MV Hondius que presentó “síntomas leves” dio negativo, dijeron las autoridades sanitarias estadounidenses, precisando también el miércoles que estaban esperando la confirmación del estado de otro caso identificado anteriormente como positivo. Los 18 estadounidenses repatriados hace unos días permanecen por el momento bajo supervisión médica en establecimientos médicos especializados, explicaron dos responsables sanitarios estadounidenses durante una llamada a los periodistas. La mayoría de ellos están en Nebraska y otros dos en Atlanta, Georgia.

Seis británicos de los veinte evacuados del MV Hondius, el crucero afectado por una epidemia de hantavirus, abandonaron el miércoles el hospital donde estaban en cuarentena para aislarse en sus casas, informó la agencia británica de seguridad sanitaria (UKHSA). “Hoy (miércoles), seis personas regresan a sus casas o a otros alojamientos apropiados para completar su período de aislamiento de 45 días”indicó la UKHSA en su última actualización sobre la gestión de la epidemia.

Todas las personas siguen hospitalizadas. “permanecer asintomático”dijo la agencia de salud. Al mismo tiempo, diez casos de contacto que ya se encuentran aislados en los territorios británicos de ultramar de Santa Elena y Ascensión, dos islas del Atlántico Sur, serán repatriados al Reino Unido, donde serán “completarán su autoaislamiento como medida de precaución”añade la agencia, sin más detalles sobre el lugar elegido.