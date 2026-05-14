El reloj ultracomplicado de Franck Muller explicado en 10 puntos

Las dos manecillas de estos indicadores en forma de arco vuelven a cero, repentinamente, después de haber cumplido su misión: se trata del mecanismo “retrógrado”. Pero si la graduación del 12 está vinculada al cronógrafo, la del 31 es el indicador de fecha del “calendario perpetuo”. Aquí, este último tiene la particularidad de saber distinguir meses de 28, 29, 30 y 31 días (incluidos los años bisiestos) sin intervención humana durante mil años.

Este disco reproduce el ciclo lunar durante 29,5 días. Es una de las primeras complicaciones de la historia (desde el 15mi siglo), y sin duda el más poético.

El santo grial de la relojería. Cuando se activa el pulsador, se activa el modo “grand sonnerie”: el reloj marca las horas y los cuartos con un timbre de Westminster, el del Big Ben. En la “petite sonnerie” sólo suenan los cuartos. También puedes preferir el silencio, pulsando el pulsador a las 10:30.

Este micrómetro de cuatro posiciones le recuerda dónde se encuentra en el ciclo de cuatro años. ¡Útil cada 29 de febrero!

Estas subesferas muestran la hora en otras dos ciudades del mundo. Es una variación de las complicaciones de “hora GMT” y “hora universal”; esta última muestra las 24 zonas horarias de un vistazo.

No es una complicación en sentido estricto, sino más bien un dispositivo para compensar los efectos de la gravedad. El tourbillon está muy de moda hoy en día, no tanto por su precisión (los relojes modernos ya no lo necesitan) sino por su finalidad de espectáculo: revela el tiempo en acción.

¿Demasiado desfase horario, ya no sabemos si son las 10 o las 22 horas? No te preocupes: esta miniesfera distingue el día de la noche.

Dentro del dial del “día de la semana”, esta “ecuación” indica la diferencia entre la hora solar “verdadera” y la hora civil, que varía según las estaciones, entre -14 minutos (alrededor del 11 de febrero) y +16 minutos (alrededor del 2 de noviembre). Una complicación astronómica fascinante, que nos recuerda que el tiempo también es una convención reciente: en el siglo XIXmi siglo, Brest y Ajaccio no mostraron el mismo tiempo.

¡Una de las complicaciones reinas! Cuando se presiona el pulsador, cuatro martillos golpean cuatro gongs (invisibles en esta esfera): un golpe bajo por hora, una doble secuencia para los cuartos, un golpe alto por minuto.

La esfera exterior muestra el día actual. De apariencia simple, está vinculado mecánicamente al calendario perpetuo: todo avanza al unísono.