El tenaz y contagioso resentimiento de Donald Trump hacia la OTAN

Desde el regreso de Donald Trump al poder, han desfilado por la Oficina Oval para suplicar, tranquilizar y adular. Emmanuel Macron, el canciller alemán Friedrich Merz, el primer ministro británico Keir Starmer e incluso el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, cuyo cortejo le valió el apodo. “El susurrador de Trump” (“Susurrador de Trump”). Y sin embargo no pasa nada. El brutal anuncio, el 1 de mayo, de la retirada de 5.000 soldados estadounidenses en el plazo de un año de los 40.000 estacionados en Alemania asestó un nuevo golpe a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Comentario burlón de un diplomático europeo en Washington: “La adulación no siempre es suficiente para resolver los problemas. » Los embajadores estacionados en Estados Unidos han tenido durante mucho tiempo la sensación de que sus cancillerías estaban luchando por escuchar lo que realmente estaba sucediendo en la administración Trump. En cada problema, tenían el reflejo pavloviano de creer que todo volvería a la normalidad. “Esta vez ya no necesitamos darles explicaciones”espera el diplomático.

Sobre todo porque es una de las raras constantes de Trump: su tenaz resentimiento hacia los europeos acusados ​​de haber “abusado” del paraguas estadounidense dentro de la OTAN. Su frustración se remonta al menos a los años 1980: luego compró páginas publicitarias en varios periódicos donde fijaba la ayuda…