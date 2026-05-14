Informe israelí acusa a Hamás de violencia sexual “sistemática” y “a gran escala”

Hamás y otros grupos palestinos han sido culpables de “violencia sexual sistemática, a gran escala” durante el ataque del 7 de octubre de 2023 a Israel y durante el cautiverio de los rehenes en Gaza, según el informe de una comisión de investigación israelí publicado este martes 12 de mayo.

“Al final de una investigación independiente de dos años, la Comisión Civil concluye que la violencia sexual y de género fue sistemática, a gran escala, y constitutiva de los ataques del 7 de octubre y sus consecuencias”. escribe esta comisión creada específicamente para investigar los crímenes sexuales de Hamás.

El informe de 300 páginas de esta organización fundada en noviembre de 2023 por un abogado israelí complementa otras investigaciones, en particular de la ONU o de ONG internacionales, y testimonios de supervivientes para documentar el alcance de la violencia sexual cometida ese día durante el ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino Hamás contra Israel y contra los rehenes durante su cautiverio en la Franja de Gaza.

“En múltiples lugares y en diferentes fases de la agresión, incluso durante el secuestro, el traslado y el cautiverio. (rehenes)Hamás y sus (aliados) utilizó repetidamente tácticas de violencia sexual y tortura contra las víctimas”, toma nota del informe. “Estos crímenes se caracterizaron por una crueldad extrema y un profundo sufrimiento humano, a menudo infligidos de manera que intensificaron el terror y la humillación”. añade el texto.

El informe dice que se basa en “Amplia documentación fáctica, incluidos testimonios filmados originales de supervivientes y testigos, entrevistas, fotografías, vídeos, registros oficiales y otras fuentes primarias del lugar de los ataques”.

Dada su naturaleza, estos documentos no están a disposición del público pero pueden ser consultados por expertos, previa solicitud, indica la comisión.

Los autores del informe dicen que examinaron “más de 10.000 fotografías y secuencias de vídeo del ataque, lo que representa en total más de 1.800 horas acumuladas de análisis de materiales visuales” y liderado “más de 430 entrevistas, audiencias o reuniones (…) con supervivientes, testigos, ex rehenes, expertos y familiares » víctimas.

La investigación concluye “inequívocamente” eso “La violencia sexual y de género fue un elemento central del ataque del 7 de octubre y del cautiverio de los rehenes”. “Estos crímenes constituyen crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y actos genocidas según el derecho internacional”. añade la Comisión Civil.

“Muchas víctimas de estos crímenes no sobrevivieron para testificar” mientras “Otros continúan soportando un trauma profundo”, señala la comisión, que mediante su trabajo de documentación desea “garantizar que el sufrimiento soportado por las víctimas no sea negado, borrado ni olvidado” y proporcionar “una base fáctica y jurídica sólida” con miras a procesar a los responsables ante los tribunales competentes.

La campaña de represalia militar israelí ha devastado la Franja de Gaza y ha dejado decenas de miles de muertos.

De los 207 rehenes tomados vivos, 41 murieron o fueron asesinados en cautiverio. Los últimos veinte rehenes vivos fueron liberados en octubre de 2025 gracias al precario alto el fuego que entró en vigor ese mes bajo presión de Estados Unidos.

Israel acusa desde hace tiempo a las Naciones Unidas y a las principales organizaciones internacionales de derechos humanos de haber hecho la vista gorda ante la violencia sexual cometida el 7 de octubre y de haber tardado en condenarla.

En marzo de 2024, la representante especial del Secretario General de la ONU sobre la violencia sexual en los conflictos, Pramila Patten, publicó un informe que documenta información “claro y convincente” según el cual durante el ataque del 7 de octubre se habían cometido actos de violencia sexual, en particular violaciones y torturas sexuales, y contra rehenes, en particular “ciertas mujeres y niños durante su cautiverio” en Gaza. Hamás siempre ha rechazado estas acusaciones.

El informe de la Comisión Civil israelí detalla las atrocidades cometidas en el escenario del festival techno Nova, en Reim, lugar de la peor masacre cometida el 7 de octubre (más de 370 muertos), como violaciones en grupo seguidas de ejecuciones o mutilaciones genitales.

Pero también elabora un catálogo morboso de violencia sexual cometida en kibutzim o bases militares atacadas en el borde de la Franja de Gaza, así como contra rehenes en cautiverio, principalmente mujeres, pero también hombres, que van desde la desnudez forzada hasta la violación.