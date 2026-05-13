Para 2027, una generación de esperanza llevada por jóvenes cargos electos socialistas

Nosotros, los jóvenes socialistas electos, tomamos una decisión sencilla pero exigente: entrar en la arena municipal en un momento en el que más de un alcalde de cada cuatro no deseaba volver a presentarse, en el que la violencia, las dimisiones y el cansancio socavan la democracia local. Conocemos las limitaciones muy concretas de este compromiso: carga mental, difícil conciliación con los estudios o con un primer empleo, inseguridad material, incivilidad, burocracia invasiva. Con demasiada frecuencia, los jóvenes se dan por vencidos incluso antes de intentarlo, porque todo en la actual organización del mandato les dice que no se les espera ni se les protege.

Y, sin embargo, afirmamos que, para nuestra generación, el nivel municipal es uno de los raros espacios donde todavía podemos cambiar las cosas a escala humana: reabrir una empresa, mantener un servicio público, inventar nuevas formas de solidaridad, responder a la crisis ecológica en la realidad cotidiana. Donde algunos solo ven limitaciones, nosotros vemos poderosas palancas para la acción: equipos unidos, residentes que se movilizan, proyectos que realmente transforman la vida de nuestras comunidades.

Este es el corazón del socialismo municipal: partir de la realidad, de las necesidades de los residentes, para construir respuestas colectivas, unidas y emancipadoras. En un momento en que la extrema derecha se nutre del miedo, el retraimiento y la guerra cultural, los municipios liderados por la izquierda social y ecológica siguen siendo lugares de resistencia e invención: acceso a derechos, políticas juveniles ambiciosas, apoyo a los más vulnerables, transición ecológica justa, espacios para el debate en lugar de la división.

A medida que nos acercamos al año 2027, queremos dejar tres cosas claras.

En primer lugar, los funcionarios electos locales son los guardianes de una confianza democrática que se ha vuelto demasiado frágil. Somos los primeros en absorber la ira, pero también los primeros en poder transformarla en proyectos, en compromisos, en soluciones. Esto es cierto para los alcaldes experimentados, pero es particularmente cierto para los jóvenes comprometidos, que llevan en sus decisiones la realidad de los cambios que experimentarán de frente: acceso al empleo en un mundo perturbado por las transiciones, crisis de vivienda, acceso al capital y al ahorro, emergencia climática, divisiones territoriales.

Luego, la voz de los jóvenes funcionarios electos debe ser escuchada en la preparación de las elecciones presidenciales. Porque sabemos qué funciona y qué no, en escuelas, barrios, aldeas, pueblos pequeños y metrópolis. Porque ya estamos experimentando, a escala local, lo que podría ser un programa de esperanza para los jóvenes: asegurar caminos de vida, reconstruir los servicios públicos, organizar la transición ecológica sin abandonar a los más modestos, reducir las discriminaciones, dar sentido al compromiso.

Finalmente, hacemos un llamado a nuestra familia política a abrazar plenamente esta conexión entre el socialismo municipal y el proyecto nacional. Las elecciones presidenciales de 2027 no se pueden ganar con lemas o posturas. Tendrá que apoyarse en lo que se construye cada día en los ayuntamientos: políticas a largo plazo, coaliciones locales, soluciones concretas a la extrema derecha, no sólo denunciándola, sino respondiendo mejor que ella a las inquietudes sociales, democráticas y culturales.

A pocos meses de las elecciones municipales y en vísperas de 2027, lanzamos un llamamiento: que la juventud ya no sea sólo un tema de discurso, sino un sujeto de poder real. Escuche a quienes ya tienen responsabilidades locales. Integrar sus propuestas al proyecto presidencial.

Porque si la República quiere mantenerse, si la esperanza debe regresar, se construirá a partir de ahí: con cargos electos jóvenes capaces de demostrar que la izquierda, a través del socialismo municipal, todavía sabe proteger, reunir y abrir horizontes a una generación a la que ya no podemos contentarnos con incitar a votar sin invitarla a gobernar.

Firmantes:

Ahlem Girard concejal municipal delegado del distrito 11 de París

Dogan Altundere concejal municipal delegado en la ciudad de Le Petit-Quevilly

Dylan Beneaud concejal municipal de Sille-le-Guillaume

Maxime Cohen teniente de alcalde del distrito 18 de París

Noah Flechelles teniente de alcalde del distrito 20 de París

Quentin Gaillard concejal municipal delegado en la ciudad de Saint-Martin-d’Hères

Alban Gissinger concejal municipal de la ciudad de Déville-lès-Rouen

Simon Guérand teniente de alcalde del distrito 12 de París

Leo Henriot concejal municipal de la localidad de La Souterraine

Baptiste Heulard concejal municipal de la localidad de Maurepas

Constanza Lange Gibourdel concejal municipal de la localidad de Cany-Barville

Carolina Mendy concejal municipal delegado en la ciudad de Rouen

Lysandre Merlier concejal municipal de la localidad de Panazol

Priscila Onongo teniente de alcalde de la localidad de Canteleu

Agathe Samson concejal municipal delegado en la ciudad de Rouen

Aymeric de Tarlé teniente de alcalde del distrito 11 de París

Oriane Teixeira teniente de alcalde del distrito 18 de París

Quentin Thirotconcejal municipal delegado en la ciudad de Grand Quevilly