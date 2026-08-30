¿Quién es Milo Yiannopoulos, el supremacista blanco expulsado por la administración Trump?

Defensor del nacionalismo blanco en Estados Unidos, elogió la acción de la policía de inmigración (ICE) hasta ser… expulsado por esta última: el polemista de extrema derecha Milo Yiannopoulos fue deportado el viernes 28 de agosto al Reino Unido, su país de origen, anunció el sábado el Gobierno estadounidense.

Establecido desde hace años en el país, este polemista de extrema derecha llamó en septiembre a “inmunidad total” Agentes del ICE en el ejercicio de sus funciones. Este cuerpo policial es el encargado de llevar a cabo la ofensiva antiinmigración querida por Donald Trump y se ha hecho conocido por sus métodos considerados brutales. En enero, dos estadounidenses fueron asesinados a tiros por agentes federales en Minneapolis mientras se oponían a su presencia en esa ciudad, provocando una gran emoción en Estados Unidos.

La detención de Milo Yiannopoulos fue bien recibida por figuras rivales de extrema derecha, como la influencer Laura Loomer, que se jactó de “la primera persona en informar que Milo estaba ilegalmente en Estados Unidos, donde incitó a la violencia contra el presidente Trump”.

Denunciado por sus críticos como racista y misógino, se autodenomina defensor de la libertad de expresión y odia “políticamente correcto” en todas sus formas. Se dio a conocer en la década de 2010 en la red social Twitter antes de convertirse en colaborador del medio Breitbart News, dirigido por el exasesor nacionalista de Donald Trump, Steve Bannon. En febrero de 2017, resurgieron viejas declaraciones en las que parecía retratar las relaciones sexuales entre hombres adultos y adolescentes de manera favorable y renunció a Breitbart, aunque negó haber defendido la pedofilia.

Abiertamente homosexual durante la mayor parte de su fama y casado con un hombre en 2017, anunció en 2021 que se había convertido “ex-gay”afirmando querer vivir de acuerdo con la enseñanza católica sobre la homosexualidad y comenzó a promover la terapia de conversión.

Tras su expulsión del primer círculo de la derecha trumpista, reaparece junto a personajes situados en sus márgenes: becario de Marjorie Taylor Greene en 2022, luego cercano a Ye (Kanye West), de quien lidera en particular la brevísima operación presidencial de 2024 y de quien recientemente se convirtió en portavoz. También afirmó haber ayudado a organizar la infame cena de 2022 en Mar-a-Lago entre Trump, Ye y el nacionalista blanco Nick Fuentes.