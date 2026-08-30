Ante la prueba del presupuesto 2027, Sébastien Lecornu avanza sus primeros peones

El 9 de septiembre, Sébastien Lecornu celebrará su primer año en Matignon. Después de una dimisión increíble y un presupuesto para 2026 adoptado a costa de suspender la reforma de las pensiones, esto es una pequeña hazaña. ¿Cuánto durará esto? “Me preparé desde el primer día para que me censuraran”afirmó el primer ministro en una entrevista con “Parisien”, este domingo 30 de agosto. Un riesgo que crece a medida que se acercan las elecciones presidenciales y cuando comenzarán las discusiones sobre el presupuesto de 2027, el último de la era Macron.

Los diputados rebeldes ya han anunciado una moción de censura. “No hay soluciónestima un directivo del movimiento de Jean-Luc Mélenchon. Los macronistas están debilitados por sus enfrentamientos internos por las elecciones presidenciales. » Referencia a las tensiones entre Gabriel Attal (Renacimiento) y Edouard Philippe (Horizontes) que podrían complicar las discusiones dentro del bloque central. Si sumamos a los republicanos de Bruno Retailleau, hay tres candidatos de la “base común” para 2027 que deben mantenerse unidos en el presupuesto.

¿Qué harán los socialistas, que participan en unas primarias para elegir al candidato al Elíseo que salvó al gobierno durante el presupuesto de 2026? “No va bien” para un compromiso, advirtió esta vez el líder de los diputados socialistas, Boris Vallaud, el 29 de agosto, durante el regreso del PS a Blois. “Si al final de los debates el presupuesto se parece a los programas de Attal y Philippe, no tendremos otra respuesta que la censura”había advertido también el jefe del PS Olivier Faure en “Libération”.

Un estallido de presión que, sin embargo, deja la puerta abierta a intercambios en los que el Primer Ministro quiere entrar. A la “parisina” le presenta su receta: “Priorizar ciertos gastos, proteger otros y tomar decisiones. » Por lo tanto no habrá “grandes reformas”ni la inacción o “museo de los horrores” Para “corregir el déficit de una vez”pero uno “cuarta vía” que tiene como objetivo “preferir cincuenta decisiones pequeñas, eficaces e inteligentes a tres o cuatro grandes, espectaculares, imposibles de votar”.

En concreto, Sébastien Lecornu promete que “El Estado correrá con la mayor parte del esfuerzo” de su “direcciones principales”. Entiendan: una reducción del gasto público para excluir cualquier aumento de impuestos: un tótem de la macronía. Incluso dice que se opone a mantener “idéntico” del recargo a las empresas muy grandes. Por otro lado, a excepción del soberano –Fuerzas Armadas (+6,4 mil millones de euros), Interior (+600 millones de euros), Justicia (+400 millones de euros)–, así como Educación Nacional (+800 millones de euros), Investigación (+500 millones de euros) y Ecología (+1,1 mil millones de euros), los demás ministerios tendrán que apretarse el cinturón. “El gasto del Estado seguirá aumentando, pero menos que la inflación”advierte el Primer Ministro.

No obstante, para remediar determinadas emergencias se propondrán gastos excepcionales. Este es el caso de la agricultura. “mi archivo número uno para el regreso a clases”afirma Lecornu, que sufre especialmente las consecuencias de la sequía estival. El Primer Ministro propone “un plan de apoyo y rescate para pasar el invierno, luego un plan de recuperación para 2027”. Pero no se trata de embarcarse en gastos importantes: “Vamos a hacerlo a medida”dice, en cuanto a la ayuda al combustible que quiere ampliar.

La cuestión principal sigue siendo: ¿cómo reducir el déficit público, que está estancado en el 5,1% del producto interior bruto (PIB)? “Habrá que tomar medidas difíciles”admite Sébastien Lecornu. el cita “Se deben hacer buenos esfuerzos de gestión” sobre Seguros de Salud, citando un “reforma” baja por enfermedad teniendo en cuenta la “Abusos que se han disparado en los últimos años”. También confirma la apertura de debates sobre “reembolso de determinados medicamentos” y el “desindexación de las pensiones de jubilación” – con excepción de “pequeños retiros”sin precisar a qué monto corresponde esta categoría.

Para encontrar una mayoría que aprobara el presupuesto de 2027, el Primer Ministro optó por dramatizar la situación. “Corresponde a la clase política francesa no añadir el desorden interno al desorden internacionaladvirtió, como ya hizo durante un debate con el ex ministro Jean-Michel Blanquer en Sens el 29 de agosto. La combinación de ambos nos pondría en una situación muy grave. » Agrega además: “El juego político termina donde comienza el riesgo financiero. Podemos discutir todo menos eso. Porque mientras los políticos hacen sus cálculos, los mercados financieros hacen los suyos. Y, en una crisis financiera, el calendario financiero siempre termina devorando el calendario político…”

Consciente de que el período prepresidencial complica cualquier compromiso, juega la carta del presupuesto necesario para cualquier ganador en mayo de 2027. “Los candidatos presidenciales serán las primeras víctimas de la falta de presupuestojuzga. Sus programas podrían ser descalificados incluso antes de las elecciones, bajo la presión de las tasas de interés, los mercados y la opinión pública. » En dos ocasiones en su entrevista con “Parisien”, el Primer Ministro utiliza la palabra “reversible” para definir mejor el presupuesto de 2027, “En la práctica, sólo podría ser un presupuesto del primer semestre”. ¿Una forma de profanar el apoyo a su texto? “En todos los casos es necesario un presupuesto”insiste. Para el futuro presidente, pero sobre todo para él.