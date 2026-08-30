Los islandeses dicen “no” a la UE en un referéndum, con un cambio en el voto juvenil

¡Es no! Islandia no reanudará las negociaciones para la adhesión a la Unión Europea, tras un referéndum organizado el sábado 29 de agosto entre su población. Al finalizar el recuento este domingo por la mañana, el “no” tenía una ventaja irrecuperable: 52,5% frente al 47,5% del “sí”, según el resultado en directo de la televisión pública RUV. Sólo una parte de los votos de un distrito electoral que ya se inclina hacia el ” No “.

“La nación rechaza las negociaciones de adhesión a la UE”concluye RUV en su sitio web. Se trata de un duro golpe para la UE, que habría acogido con satisfacción la candidatura de Islandia y parecía dispuesta a llegar a un acuerdo para que se uniera a sus filas. Cualquier debate sobre la adhesión de la rica isla del Atlántico Norte debería congelarse durante varios años, sobre todo porque la elevada participación, alrededor del 80%, solidifica el resultado.

“ Incluso en Reykjavik, el nivel de “sí” es inferior al esperado. El efecto en los jóvenes es visible: los jóvenes de 18 a 29 años se han pasado por completo a esta campaña », subraya la investigadora quebequense Mikaa Blugeon-Mered, especialista en cuestiones árticas. En este grupo demográfico, comenzamos desde 63-37 para sí, y llegamos a 60-40 para no. Los que tenían entre 18 y 29 años y los mayores de 60 años votaron más en contra. »

En un contexto de crecientes tensiones internacionales, el actual gobierno encabezado por la socialdemócrata Kristrun Frostadottir quería sondear a la población sobre la oportunidad de explorar una mayor integración. La campaña se centró principalmente en cuestiones económicas y internas, aunque la guerra en Ucrania y los designios de Donald Trump sobre la vecina Groenlandia, que el presidente estadounidense ha confundido varias veces con Islandia, dieron a la votación una dimensión geopolítica.

si el ” Sí “ Si hubiera ganado, Islandia habría reanudado sus negociaciones con la UE, particularmente sobre el espinoso tema de la pesca, el pilar económico del país y marcador de identidad nacional, sobre el cual Reykjavik dijo que quería mantener el control. Entonces un posible acuerdo entre las dos partes habría sido sometido a un segundo referéndum. Ante la feroz hostilidad de los profesionales de la pesca (el 90% de las empresas del sector dijeron que se oponían a la adhesión), la UE intentó ser conciliadora y prometió “ soluciones creativas “.

la consulta “Ayudó a relanzar el debate sobre la Unión Europea, sobre el lugar de Islandia en el mundo y, más ampliamente, sobre su posicionamiento geopolítico”afirmó Kristrun Frostadottir el sábado. “Todo irá bien también si gana el no”dijo, después de votar “sí” en una escuela en Reykjavik. La Primera Ministra había advertido que, en caso de rechazo de los electores, no retomaría la idea de ser miembro hasta el final de su mandato, que se extenderá hasta 2028. El Gobierno también indicó que remitiría al Parlamento la cuestión de una posible retirada formal de la candidatura de Islandia a la UE.

En 2009, tras la crisis financiera que devastó su economía, el país de casi 400.000 habitantes presentó su candidatura, pero las discusiones se congelaron en 2013 con la llegada al poder de un gobierno euroescéptico. En Islandia, el sentimiento general es que el país ahora disfruta de las ventajas sin las desventajas de ser miembro. De hecho, el país ya forma parte del mercado único europeo, el espacio Schengen, el programa Erasmus y esencialmente se beneficia de la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales de la que disfrutan los miembros de pleno derecho. Enlaces que permanecerán sin cambios.

Para la UE, que no ha acogido a ningún país rico desde 1995, la adhesión de Islandia habría sido vista como un escaparate positivo de la política de ampliación y le habría permitido aumentar su presencia en el Ártico, una región cada vez más codiciada. Un “sí” islandés quizás también habría contribuido a relanzar el debate en la rica Noruega, que también se muestra reacia a unirse.