El nuevo Primer Ministro británico es una figura política reconocible al instante para cualquiera que siga la política europea. Pero es atípico para un político británico, y más particularmente para un laborista.

Aprendió a hablar español decente y Frankie, su novia de la universidad que se convirtió en su esposa, es holandesa y habla francés con fluidez. Las elites políticas y mediáticas británicas son casi todas monolingües y, si les presentáramos “Le Monde”, “Die Welt” o “El País”, no distinguirían la primera página de la última.

Proviene de una familia católica y rinde homenaje a la doctrina social de la Iglesia católica. Cuando se reúna con el Papa León XIV, podrá discutir la famosa encíclica publicada por el Papa León XIII en 1891. Titulada Rerum Novarum (“Cosas nuevas”), esta encíclica de León XIII atacaba fuertemente al capitalismo del siglo XIX.mi siglo y su deplorable trato a la clase trabajadora. La Iglesia Católica decidió competir con la organización comunista de trabajadores y dejó claro a los empleadores que el trato justo y la compensación justa para los trabajadores eran ahora parte de la doctrina de la Iglesia Católica.

Para Burnham, la política consiste, por tanto, en ayudar a quienes no tienen dinero a acceder a unos ingresos, a formar una familia y a vivir según su propia lógica. Se diferencia de la mayoría de los políticos laboristas británicos contemporáneos en que no fue a Oxford para pasar tres años estudiando Filosofía, Política y Economía, la carrera universitaria que, desde los días de Harold Wilson, el principal primer ministro laborista de la posguerra, se ha convertido en el curso de formación para la mayoría de los líderes laboristas.

En cambio, Burnham fue a Cambridge, a los pantanos y canales del remoto este de Inglaterra. Pasó tres años allí estudiando literatura inglesa. Los graduados de Oxford PPE son hombres y mujeres jóvenes brillantes de todo el mundo que trabajan para consultorías de gestión, institutos de políticas públicas, administración gubernamental y medios de comunicación tradicionales como la BBC, el Financial Times y The Economist.

Pero, desde la época de Shakespeare, Inglaterra ha sido moldeada por sus palabras, su literatura y su poesía. Winston Churchill nunca estudió en la universidad, sino como joven oficial del ejército británico en el siglo XIX.mi Durante el siglo XIX, patrullando las fronteras del Imperio Británico en Sudáfrica y la India, pasó todo su tiempo leyendo obras de literatura inglesa y aprendiéndose de memoria los grandes poemas ingleses.

Burnham tiene una habilidad con las palabras que elude la oposición tradicional de izquierda y derecha. Realizó un largo aprendizaje como político laborista: elegido diputado con sólo 30 años, luego ocupó altos cargos ministeriales en el largo, estable y generalmente exitoso gobierno laborista de Tony Blair y Gordon Brown entre 1997 y 2010.

Fue número dos del Tesoro británico (el Ministerio de Finanzas), luego ministro de Sanidad, donde insistió en la necesidad de un plan nacional para la atención de la dependencia de las personas mayores. Varios países europeos, incluidos los Países Bajos, donde Burnham pasó tiempo con la familia de su esposa, han abordado el problema del cuidado de los ancianos mediante una combinación sensata de planes de seguro obligatorios, un énfasis en la autonomía personal y atención residencial cuando las familias y las visitas domiciliarias ya no son suficientes.

En todo esto, Burnham es un político socialdemócrata clásico del tipo que se encuentra en el norte de Europa, quizás comparable a Helmut Schmidt, que fue elegido en Hamburgo, el Manchester de Alemania, antes de convertirse en Canciller Federal. Schmidt quedó impresionado por su manejo de las crisis de Hamburgo y por construir un modelo económico basado en la asociación con los líderes empresariales y financieros de Hamburgo, del mismo modo que Burnham puede recordar diez años de revitalización de la economía de Manchester lanzando nuevos negocios, construyendo nuevas viviendas y proporcionando a la ciudad el mejor sistema de transporte público de Gran Bretaña.

Otro ejemplo sería el primer ministro holandés Wim Kok, entre 1994 y 2002. Kok provenía de la dirección de los sindicatos holandeses, pero también se acercó al mundo empresarial.

Burnham llega al poder en el décimo aniversario de la votación del Brexit, ganada por el Partido Conservador y la extrema derecha eurófoba liderada por Nigel Farage. En 2016, prometieron que la ruptura de los vínculos comerciales y de asociación con Europa conduciría a un nuevo renacimiento económico británico y al regreso del Reino Unido como potencia global.

Hoy en día, todas las encuestas muestran que hasta el 60% o más de los británicos consideran el Brexit un gran error para el país. Sin embargo, esto no le da a Burnham ningún mandato para reingresar instantáneamente a la Unión Europea (UE). Tanto el Reino Unido como la UE han cambiado desde 2016. Los gobiernos conservadores de la era del Brexit abrieron las puertas a casi 4 millones de inmigrantes de Asia y África después de que Boris Johnson impidiera que los trabajadores europeos contribuyeran a la economía británica, al tiempo que tuvieron que responder a los llamados de las empresas británicas que dependían de mano de obra barata del extranjero.

El ex primer ministro británico Sir Keir Starmer dijo en 2022 que “Haría que el Brexit funcionara”. Lamentablemente, casi todos los sectores de la economía británica han sufrido la pérdida de acceso al comercio, y a millones de británicos se les ha negado, bajo la versión del Brexit de Starmer, la oportunidad de vivir, trabajar, estudiar o jubilarse en Europa.

Burnham necesitará acercarse al mundo empresarial para crear una nueva coalición que establezca vínculos más estrechos con Europa, tal vez siguiendo el modelo suizo o noruego. Europa se ha debilitado desde que el Reino Unido abandonó el continente, y será necesario un liderazgo más sutil en las capitales europeas para permitir un nuevo compromiso fluido entre el Reino Unido y el resto de Europa.

No será fácil liderar una Gran Bretaña dividida, justo cuando Alemania, Francia, los Países Bajos y otras naciones europeas enfrentan el ascenso de ideologías etnonacionalistas que ganan influencia política en casi todos los países europeos. Pero ahora que Inglaterra está eliminada de la Copa del Mundo, Burnham, con su amplia experiencia al frente de ministerios nacionales así como de un enorme conglomerado industrial europeo, puede ser el Primer Ministro que Gran Bretaña necesita.

Soy amigo de Andy Burnham desde hace más de quince años. El número de móvil personal del nuevo Primer Ministro no ha cambiado desde que ambos éramos parlamentarios laboristas británicos hace quince años.

El lunes 20 de julio, tras una entrevista con el rey Carlos III en el Palacio de Buckingham, Andy Burnham se convierte oficialmente en Primer Ministro del Reino Unido, el séptimo en diez años, una señal de fuerte inestabilidad política en todo el Canal de la Mancha desde la victoria del “sí” en el referéndum sobre el Brexit. Una toma de posesión en el número 10 de Downing Street precedida por su nombramiento, el viernes 17 de julio, al frente del Partido Laborista en sustitución de Keir Starmer, el jefe de Gobierno dimitido, expulsado por los parlamentarios de su bando. Único candidato en liza, el ex alcalde del Gran Manchester obtuvo el apoyo de alrededor del 95% de los parlamentarios laboristas, así como el de 8 de los 11 sindicatos afiliados al partido político. Dado que los laboristas tienen mayoría en el Parlamento de Westminster (403 de 650 en la Cámara de los Comunes), su nuevo líder se convierte automáticamente en Primer Ministro, sin necesidad de convocar a los votantes a las urnas. Los laboristas llegaron al poder para un mandato de cinco años durante las elecciones legislativas de julio de 2024, después de catorce años de gobierno conservador. Esto significa que, salvo una votación anticipada, el nuevo gobierno de Andy Burnham tendrá tres años para implementar su programa y demostrar su valía, y las próximas elecciones generales en el Reino Unido no están previstas hasta 2029.