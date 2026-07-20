España coronada, el presidente americano se invita a la foto… El último boletín del Mundial Trump

¡Adiós al Mundial! Después de 104 partidos y 297 goles en el crono, finaliza esta 23ª edición, dejando a los españoles solos en el techo del mundo. La Roja ganó brillantemente el preciado trofeo el domingo por la noche contra una Argentina indefensa y enojada. Ya no hay que acostarse tarde ni levantarse por la noche para no perderse ningún partido, las clases magistrales de Rodri o Mbappé, los debates en la página publicitaria escandalosa durante los “pausas de frescura”… Y quien dice fin de la competición, dice también el último boletín del Mundial “New Obs” (no sin cierta emoción pero puedes releerlos todos aquí). Es hora de un último pequeño viaje al otro lado del Atlántico, para contaros lo que pasó anoche dentro y fuera de la cancha del MetLife Stadium de Nueva York.

Dieciséis años después, España recupera el control del Mundial. La Roja no sólo venció a Argentina: confiscó el balón, el terreno de juego y casi cualquier deseo ofensivo. Los vigentes campeones del mundo pasaron los primeros 90 minutos sin tener la más mínima oportunidad y esperaron hasta el minuto 117 para intentar su primer disparo. Lionel Messi estuvo bien en el campo. A veces había que mirar la hoja del partido para recordarlo.

Como en 2010 contra Holanda, España tuvo que pasar por la prórroga. Andrés Iniesta había entregado la generación de Xavi en el minuto 116; Ferran Torres marcó en el minuto 106, aprovechando con la zurda un pase de Nico Williams para darle a la Roja su segunda estrella (1-0, tras la prórroga). Ferran Torres, burlado durante mucho tiempo e infeliz en este Mundial, entre oportunidades perdidas y goles rechazados por unos centímetros, eligió la final para convertirse en héroe nacional. “Creo que este objetivo pertenece a 47 millones de personas, no a mí”declaró tras la reunión. “Fue un gran alivio. »

Dos años después de su título europeo, España volvió a la cima mundial y logró el mismo doblete Euro-Mundial que su generación dorada entre 2008 y 2010. El resto es insolencia estadística: 38 partidos consecutivos sin derrota, récord para una selección europea o sudamericana, y sólo un gol encajado en ocho partidos durante el torneo. La Roja nunca habrá estado liderada ni un solo minuto. Ahora se une a Francia y Uruguay con dos estrellas. Y con tres Eurocopas y dos Mundiales ganados desde 2008, España puede reclamar seriamente el título de mejor selección del siglo XXI.

De futbolistas a luchadores sólo hay un paso. Qué alivio haber visto, tres minutos después del final del tiempo reglamentario, la bonita tarjeta roja salir del bolsillo de Slavko Vincic, el árbitro esloveno de esta final. Más aún cuando apuntó en dirección al centrocampista argentino Enzo Fernández, quien chocó violentamente con Pau Cubarsí. Porque durante todo el partido los argentinos atacaron el balón tanto como los españoles, derribando uno a uno a los integrantes de La Roja. Si el árbitro esloveno dejó que el partido se desarrollara en general, advirtió un poco más a los jugadores de la Abiceleste en la segunda parte al conceder tarjetas amarillas a Lisandro Martínez en el 41 y a Leando Paredes en el 52. Después de una merecida derrota -los argentinos no dispararon ni un solo tiro hacia la portería de Unai Simón antes del final del tiempo reglamentario- el mal ánimo de la Albiceleste no desapareció. El árbitro aún no se había quitado el silbato de los labios cuando Leondro Paredes (otra vez él) agredió violentamente a Eric García y Gavi en el suelo. Y como si su imagen no estuviera ya empañada, optaron durante la entrega de trofeos por dar la espalda a los españoles. Clase.

Quería a toda costa ser parte de la foto final… aunque eso significara hacer el ridículo. Donald Trump fue derribado del podio tras la victoria española en un momento muy bochornoso. El presidente estadounidense, discreto durante la competición, quiso destacar durante la final donde entregó el trofeo en compañía de su amigo y presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Pero este énfasis no pareció ser suficiente para Donald Trump: en el momento de la foto grupal de La Roja, el estadounidense permaneció en el cuadro para gran disgusto de Gianni Infantino, que intentó sacarlo del escenario lo mejor que pudo.

Sin embargo, Donald Trump no fue bienvenido en el estrado de la victoria. Antes del encuentro, el delantero español Borja Iglesias, conocido por sus posiciones antirracistas y contra la homofobia, indicó que estrecharía la mano del presidente estadounidense a regañadientes. “No quiero ir a prisión”dijo a la revista española Panenka. Llegado el momento, el jugador del Celta de Vigo lo hizo bien pero sin mirar a los ojos al jefe de Estado americano. El vacilante apretón de manos de Lamine Yamal, estrella de esta selección española, también fue interpretado como una forma de protesta hacia el empresario estadounidense. ¿Tan simple fracaso o gesto intencionado?

El circo del entretiempo: 27 minutos de reproducción y cinismo publicitario. Durante casi media hora, la final del Mundial dejó de ser un partido de fútbol para convertirse en otra cosa. En total desprecio del reglamento que fijaba el tiempo de descanso en 15 minutos, la interrupción duró oficialmente 27 minutos y 22 segundos, el tiempo necesario para que Gianni Infantino transformara el partido más sagrado del deporte en un “fiebre sueño pop”. Pensado como el espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl para dar formato al fútbol americano, este desfile de estrellas protagonizado por Chris Martin (Coldplay) se convirtió en un espectáculo “sobrecargado” de acuerdo a “ Cartelera », “suave” según “La tarde”, Y “amable” Según “Le Monde”.

Sobre el césped del MetLife Stadium, las decepciones fueron dignas de los miles de millones invertidos: Madonna abrió el balón en un vehículo lunar junto a Ronaldo y Ronaldinho (¿por qué?), pero sólo fue visible en las pantallas gigantes, provocando la furia de los aficionados que habían pagado hasta 10.000 dólares por su lugar. Shakira, escoltada por Burna Boy, fue acusada abiertamente en redes sociales de reproducción ” inútil “ y grosero. Sólo Justin Bieber salvó una apariencia de honor al interpretar una canción inédita. Todo Aleluyaantes de que un coro de Nueva York venga a completar este desastre artístico con un sermón recto sobre la paz universal.

Un desfile mercantil que hizo temblar a la gente. “¿Mi momento favorito del espectáculo de medio tiempo? Fue entonces cuando terminó. Pensé que era una tontería”indignó a la leyenda inglesa Wayne Rooney del set de la BBC. Si no logra deleitar al público, esta escena al menos habrá validado la ironía del “New York Times » : “El espectáculo de entretiempo evitó el desastre: el campo parecía protegido, los jugadores sobrevivieron a sus largos períodos de tranquilidad y ninguno de los artistas hizo el ridículo. » Las emisoras lo disfrutan, el fútbol esperará.

España lo gana todo, Francia ya se prepara para lo que viene. No quedaba mucho para repartir y España se quedó con casi todo. Rodri fue elegido mejor jugador del torneo, Pau Cubarsí mejor juvenil y Unai Simón mejor portero. Cuando ganas la Copa del Mundo después de pasar ocho partidos sin ir perdiendo, normalmente terminas saliendo con los trofeos individuales en la misma bolsa.

Francia se consuela con las estadísticas. Y no cualquiera. Kylian Mbappé acaba como máximo goleador del Mundial con 10 goles en ocho partidos, conservando la Bota de Oro ya conquistada en Qatar en 2022. Un trofeo más para su colección personal y un total elevado a 22 goles en el Mundial, récord absoluto en la competición. Michael Olise se marcha con el trofeo al mejor pasador gracias a sus siete asistencias. Un total nunca alcanzado en la historia del torneo: el jugador del Bayern borra las seis ofertas de Pelé en 1970 y termina por delante de Lionel Messi y… Mbappé. Para un equipo eliminado antes de la final, el premio de consolación pinta bien. Sobre todo porque ya parece un programa.

Mientras la era Didier Deschamps llega a su fin, estas excepcionales líneas estadísticas ya perfilan los contornos del proyecto de Zinédine Zidane, que se espera que tome las riendas de la selección. Con el mejor goleador y el mejor pasador del planeta en sus filas, la selección francesa ya ha cumplido sus ambiciones de cara a la Liga de las Naciones, la Eurocopa 2028, antes de poner rumbo al Mundial de 2030 que se disputará precisamente en las tierras de los nuevos reyes de España, además de Portugal y Marruecos. Además, se disputarán tres partidos en Sudamérica (Argentina, Uruguay y Paraguay), otra idea fantástica de Gianni Infantino para celebrar el centenario de la competición (la primera edición se celebró en 1930 en Paraguay). La cita está hecha.