Quesos retirados del mercado: “Sin contaminación de productos” detectados desde mediados de junio

Publicado el 13 de agosto de 2025 a las 9:52 p.m. Lectura: 3 min.







“Sin contaminación de productos por Listeria” no se detectó en el mes siguiente a la primera alerta a mediados de junio sobre quesos, pero los recordatorios masivos se iniciaron como precaución en agosto después del establecimiento de un vínculo con los casos de listeriosis, dijo el Ministerio de Agricultura este Merdredi el 13 de agosto.





Las asociaciones denunciaron el tiempo de reacción entre la primera detección del 12 de junio de las bacterias y el retiro masivo de los productos lanzados al comienzo de la semana. El ministerio fue interrogado el miércoles sobre la cronología de las acciones de la compañía y la reacción de las autoridades.





Los quesos actualmente vendidos por la compañía son “Hecho y puesto en el mercado subvitoso del operador y las autoridades, con altos niveles de controles microbiológicos diarios”dijo el ministerio a los periodistas.





Las autoridades de la salud han identificado 21 casos de listeriosis, incluidas dos muertes, que podrían presentar un “Posible enlace” Con el consumo de queso queso pasteurizados de la lechería de queso Chavegrand, según una declaración gubernamental publicada el martes.





Se han comercializado los quesos en cuestión, los camemb como, cremosos o de cabra, entre otros, “Hasta el 9 de agosto de 2025” por la lechería de queso en “Todo el territorio nacional”especialmente en los supermercados, así como “Que internacionalmente”. Más de 40 lotes fueron objeto de un retiro entre los lunes y el martes debido a la sospecha de contaminación, según el retiro del consumidor del sitio del sitio.





“Sin contaminación”





Un primer recordatorio de los productos de la lechería de queso Chavegrand había tenido lugar después de la detección el 12 de junio por un distribuidor de una contaminación de una muestra de queso por Listeria monocytogenes, explica el ministerio. Pero los controles llevados a cabo por la compañía mostraron “Sin contaminación” durante un mes después de la alerta y “La producción pudo continuar”. No fue hasta más tarde, según la misma fuente, que se estableció un enlace con casos de listeriosis y “Es como precaución que los retiros masivos y los recordatorios de los productos de la compañía se iniciaron a partir del 9 de agosto”.





Según la compañía, los quesos retirados en junio y agosto se produjeron en una antigua línea de producción, cerrada a principios de junio, reemplazadas por una nueva línea y sujeto a “Un plan de análisis muy reforzado”, “Con varios miles de análisis” Realizado, lo que aún no ha hecho posible encontrar un rastro de Listeria dentro de la lechería de queso.





“Todavía estamos llevando a cabo investigaciones, pero tenemos varias hipótesis de trabajo sólidas (…) hasta la fecha, el incidente probablemente se controle debido al cambio en la nueva línea (…) Este es un caso extremadamente grave y trabajamos duro”aseguró la lechería de queso el martes por la noche.





“Es como en una investigación criminal, estamos trabajando en el ADN. Allí, el ADN de Listeria, que se encuentra en el primer queso reportado y en las personas afectadas, la nota del editor, están extremadamente cercanos”dijo el miércoles que el portavoz de Chavegrand, Guillaume Albert, en la radio, aquí hay un hueco. “Estadísticamente, no se excluye que no somos nosotros. Pero lo más probable es que creemos que proviene de nuestro queso”dijo.





Demanda de “Transparencia”





“¿Cómo puede cerrar una línea de producción de emergencia en junio, multiplicar los análisis por 100 según sus palabras y continuar comercializando productos potencialmente peligrosos hasta agosto mientras afirma no encontrar nada?” »»se preguntó en un comunicado de prensa Quentin Guillemain, presidente de la Asociación de Familias Víctimas de leche contaminada en Salmonella (AFVLCS), creada en 2017 durante el escándalo de leche infantil contaminado con Salmonella. La asociación evoca un “Inacción culpable de las autoridades públicas que han dejado productos contaminados en libre circulación durante meses” Y dibuja un paralelo con el asunto Lactalis.





El reloj de comida de la ONG también lamentó un recordatorio masivo demasiado tarde “Cuando se hace el mal”cuestionando la acción de las autoridades “Entre junio y agosto” Y las limitaciones demasiado ligeras según su comunicación y retiro de los productos impuestos a las empresas en caso de contaminación. Ella pregunta eso “Los operadores: fabricantes y distribuidores, que a menudo se comunican al menos, se ven obligados a ser transparentes en sus sitios web y sus redes sociales” y que pueden ser responsables.





El Ministerio de Agricultura recordó el miércoles que “La responsabilidad principal de la seguridad alimentaria se basó en los operadores” y que “Casos de alerta, las autoridades supervisaron la gestión de riesgos por parte de los operadores”. “La comunicación de las autoridades de salud se fortalece” Medidas iniciadas por la Compañía para el retiro de productos “Pero no lo reemplaza”agrega.