¿Cuántos primeros ministros se votan un presupuesto?





François Bayrou, primer ministro de Francia, es un héroe trágico. Se anuncia el fin de su gobierno. Él puede multiplicar las direcciones a los franceses en su canal de YouTube “Direct FB” en el momento del rosado de la piscina y responder las preguntas de sus conciudadanos en un traje de baño, nada parece tener que oponerse al destino fatal que se le promete. Eliminación de dos días de licencia, congelación de la escala del impuesto sobre la renta y los beneficios sociales, no reemplazo de uno de cada tres funcionarios retirados, doblemente de franquicias médicas … borrador en la postura de Pierre Mendès France, presidente efímero del consejo y encarnación de coraje en política, defiende su amarga potión: “El país nunca ha estado listo, ha sido arrullado con ilusiones durante cincuenta años. Todas las partes combinadas, lo que se eligió es la facilidad de la deuda »».









La opinión no le importa. Según una encuesta reciente, más de siete de cada diez personas francesas desaprueban su intención de lograr 44 mil millones de euros en ahorros presupuestarios. Los sindicatos se reunieron, lógicamente ulcerados por sus restricciones de seguro de desempleo, preparan un regreso a la escuela. En las redes sociales, una misteriosa conspiración amenaza con “Bloquear todo” Del 10 de septiembre. En la Asamblea Nacional, las izquierdas agregaron a la rally nacional rechazan su Arbitrajes que penalizan las clases populares y medianas y se están preparando para censurar al gobierno …





Se confirma una ley de latón: ¡para adoptar un proyecto de ley de finanzas, dos primeros ministros ahora deberían estar alineados! François Bayrou, que debe su presencia a Matignon solo a los contratiempos de Michel Barnier sacrificado, el 4 de diciembre de 2024, en el altar de las finanzas públicas en apuros, a su vez corre el riesgo de pagar el precio. Al igual que su predecesor, pronto podría servir como un pararrayos antes de dar paso a un nuevo jefe de gobierno que mejor puede encontrar un compromiso. La secuencia del final de 2024 amenaza con reproducirse en 2025.





Esta obsolescencia planificada de “PM” se debe, por supuesto, a la ausencia de una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional desde junio de 2022. Recusar el presupuesto parece ser la forma más segura de destacar del gobierno y enviar señales a su base. Pero este ejercicio tiene sus límites: las oposiciones difícilmente pueden permitirse descifrar a dos ministros primarios sucesivos bajo la pena de ser gravado con irresponsabilidad y exponer al país al retraso de los mercados financieros. Después de la protesta, es necesario dar un presupuesto a Francia.









El vals de los gabinetes durante el debate presupuestario no es nuevo. Bajo el IIIᵉ y las Repúblicas IVᵉ, el “régimen de partidos” y las tensiones económicas causaron la caída de los presidentes del consejo. Hasta la parálisis general. ¿Quién recuerda que en 1947, el país se vio obligado a recurrir al “duodécimo provisional”, un sistema que el presupuesto fue votado, mes tras mes, por falta de mayoría para adoptar el texto completo?





Antes de Barnier, este regreso del parlamentario reprimido ya ha sido adecuado para el gobierno transmitido. Buscado por la Chicaya de la caída de 2023, “Madame 49.3” fue reemplazado por Gabriel Attal, quien no sobrevivió a la disolución macroniana del 9 de junio de 2024, en parcialmente motivado por la perspectiva de una vigilancia presupuestaria … para tener presupuestos de seguridad estatal y de seguridad social adoptada (sin aplicación y por la aplicación del artículo 49.3!), Macron no usó dos primeras ministros, sino tres.





Si este uso durara, los muchos pretendientes en Elysée se les aconsejaría que construyan su política de recursos humanos. A la tasa de dos jefes de gobierno quemados por el ejercicio presupuestario, el Jefe de Estado puede necesitar una docena de primeros ministros para mantener de 2027 a 2032. Perspectivas profesionales abiertas. Pero la profesión parece más precaria que nunca.