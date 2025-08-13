Quesos retirados del mercado: más de 40 lotes preocupados, "posible enlace" con 21 casos de listeriosis ... lo que sabemos

Publicado el 12 de agosto de 2025 a las 10:01 p.m. Lectura: 2 min.







Después del retiro del mercado de más de 40 lotes de quesos debido a la sospecha de contaminación a la bacteria de Listeria, las autoridades de la salud dijeron en un comunicado que han identificado 21 casos de listeriosis, incluidas dos muertes, que podrían presentar un “Posible enlace” con su consumo. Hacemos balance.





• Quesos de la misma compañía, vendidas hasta el 9 de agosto





Estos quesos, entre otros Camemberts, cabras, Gorgonzolas o incluso BRies, se venden en la mayoría de los grandes distribuidores, como Leclerc, Auchan, Lidl, Intermarché o Carrefour. Los diversos recordatorios de estos más de 40 lotes se hicieron entre el lunes y el martes, indica el recordatorio del sitio del gobierno conso, que enumera. Hay, entre otras cosas, el corazón cómplice y el tronco de cabra Classic Goat de Buète de Carrefour, o los Coulommiers de la marca Le Paturon, vendidos en Aldi.









La mayoría de estos productos provienen de la misma compañía, la lechería de queso Chavegrand, ubicada en Creuse, indica el sitio.









Estos quesos fueron vendidos “Hasta el 9 de agosto de 2025” por la lechería de queso en “Todo el territorio nacional”especialmente en los supermercados, así como “Que internacionalmente”dijo la salud pública Francia, Francia y el Ministerio de Agricultura en un comunicado de prensa publicado el martes.





• 21 casos de listeriosis identificada, incluidos 18 desde junio





Las autoridades han identificado 21 casos de listeriosis, incluidas dos muertes, el establecimiento es un “posible vínculo” con el consumo de estos quesos con leche pasteurizada. “Las investigaciones realizadas por la salud pública Francia (…) llevaron a identificarse a principios de agosto a principios de agosto elementos y convergentes microbiológicos, estableciendo un posible vínculo entre estos” 21 “casos de listeriosis”incluyendo 18 desde junio, “Y el consumo de quesos de leche pasteurizados producidos por la compañía Chavegrand”dijo el comunicado de prensa de las autoridades. Dos de estos casos provocaron muertes.





Los casos de listeriosis identificados se refieren a personas de 34 a 95 años.





• Pedir vigilancia frente a posibles síntomas de Listeria





La listeriosis, causada por la Listeria monocytogenes, es la segunda causa de mortalidad por intoxicación alimentaria con, en Francia, unas pocas docenas de muertes por año. Su período de incubación puede pasar hasta ocho semanas. Esta bacteria es particularmente peligrosa en las mujeres embarazadas. En su forma tan llamada “Invasor”la listeriosis es particularmente mortal: una cuarta parte de los pacientes, aproximadamente, mueren, por ejemplo, debido a complicaciones neurológicas como la meningitis.









“Se pide a las personas que sostienen estos productos que no los consuman”advirtió al gobierno.





Personas que han consumido estos quesos “Y quién presentaría fiebre, aislado o acompañado de dolor de cabeza y dolores, están invitados a consultar a su médico tratando señalando este consumo”. Mujeres embarazadas, personas inmunocomprometidas y ancianos “Debería estar particularmente atento a estos síntomas”.





• La compañía en cuestión “aún no tiene explicaciones”













“Ha habido un plan de análisis muy reforzado, con varios miles de análisis, pero no encontramos (rastro de Listeria) en la lechería de queso. Todavía no tenemos explicación”dijo Guillaume Albert, consultor de la lechería de queso Chavegrand.





• Los recordatorios de los fallecidos de los recordatorios que “ocurren demasiado tarde”





“El problema para los consumidores es que, como de costumbre, estos recordatorios ocurren demasiado tarde cuando se hace el mal”deplora FoodWatch en un comunicado de prensa. Para esta asociación de defensa del consumidor, la lechería de queso habría “Tuve que tomar las medidas de higiene que son esenciales y asegurar que no vendiera productos que expongan a los consumidores a un peligro para su salud”después de haber sido objeto de un recordatorio similar en junio. Foodwatch también se pregunta “Sobre el papel de nuestras autoridades de control. ¿Qué hicieron entre junio y agosto?»ella pregunta en su comunicado de prensa.