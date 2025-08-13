Intenso calor en el centro-este, cinco departamentos aún en alerta máxima ... el punto en la situación





La vigilancia máxima permanece este miércoles 13 de agosto para el Aude y cuatro departamentos del valle de Rhône abrumados por una intensa ola de calor que se desvanece en la fachada del Atlántico pero ahora está progresando al noreste.





En el suroeste, la vigilancia de las ondas de calor cambió de rojo a naranja a las 6 a.m. para nueve departamentos, donde las temperaturas aún permanecerán “Muy caliente”según Météo Francia. El lunes y martes, el termómetro ya ha roto varios récords, que bordean 43 ° C en Saint-Laurent-Du-Pape (Ardèche) y Saint-Côme-D’olet en Aveyron (42.9 ° C). Por primera vez, hizo 37.2 ° C en el pequeño pueblo de Sauvages (Rhône), pero ubicado a 831 m de altitud.





Si marcan las temperaturas “Un poco el paso” Este miércoles en el sur, serán “Iluminar” En el noreste, con puntos de 40 ° C planeados en Borgoña. En la capital, seguirá siendo alrededor de 35-36 ° C, después de un martes ya caluroso.









Con casi 70 departamentos en Orange Alert y cinco en rojo, solo un barrio del noroeste permanece relativamente ahorrado por la frenética emoción de Mercurio, para disgusto de aquellos que tienen que trabajar, especialmente al aire libre.





Tormentas puntualmente fuertes esperadas





Red Heat Wave permanecerá en vigor hasta el jueves 6 horas en los cinco departamentos interesados (Drôme, Ardèche, Rhône, Isère y Aude), anunció Météo France en su último boletín.





Este miércoles, también se esperan tormentas eléctricas puntualmente fuertes desde la mitad de la tarde y hasta el final de la noche del suroeste en el centro del país, así como en los Alpes del Sur con 12 departamentos colocados en alerta naranja.









“Hace demasiado calor”respira así Ahmed, un repartidor de comidas para una plataforma, se reunió el martes por la tarde en París en el estacionamiento de un gran centro comercial. París “Está vacío, no hay orden”deplora el repartidor de 31 años. “No puedo quedarme allí en el fuego para esperar”.





Aquellos que pueden pasar por el mar, cerca de los lagos o ganar altura. En Pelvoux, 2.300 m en el Macio de Ecrins, Nicolas Bailly estima que lo hizo “La elección correcta” :: “Los cuerpos de agua o las piscinas en los valles también se frecuentan, por lo que al altitud es un buen compromiso”.





“La influencia del cambio climático”





Las alertas de las olas de calor rojo también se han activado en Italia, Portugal, Balcanes o España, donde están activas varias docenas de incendios, uno de los cuales dejó uno muerto. Miles de personas también tuvieron que ser evacuadas.





“Estas temperaturas muy altas resultan de la masa de aire muy caliente, pero también de la influencia del cambio climático”explica Lauriane Baté, climatóloga de Météo France, que da un aire “Más cálido” en promedio que hay “Unas pocas décadas”.









Las temperaturas iguales o más de 40 ° C se han registrado más de 1.800 veces en los últimos diez años en Francia contra menos de 40 veces en la década de 1990, según las estaciones meteorológicas analizadas por AFP.





Francia ha estado experimentando su ola de calor 51ᵉ desde 1947 y su segundo en el verano de 2025 desde el viernes. Según Météo Francia, debe continuar al final de la semana con “Se espera un nuevo pico abrasador para el fin de semana del 15 de agosto”.





Las comunidades movilizadas para aliviar a sus ciudadanos





Piscinas gratuitas, cobertizo para personas sin hogar, parques nocturnos abiertos, habitaciones acondicionadas por el aire disponibles para las más vulnerables: las comunidades siguen movilizadas para aliviar a sus ciudadanos. En la metrópolis de Lyon, se activó un plan de vigilancia en el EHPAD, y las salidas externas canceladas en los establecimientos que dan la bienvenida a niños y adolescentes.





“Los episodios de ola de calor también nos obligan a repensar nuestra estrategia de vegetación urbana”dijo el martes Pierre Athanase, vicepresidente de la metrópoli ambiental, durante la visita de un páramo industrial transformado en un jardín urbano. “Las necesidades de encontrar espacios locales de frescura se vuelven muy importantes, debemos diseñar lugares adecuados”.





En Ardèche, el prefecto solicita a los organizadores del evento que se aseguren “Imperativamente” Protección pública, sujeto a la cancelación. En el Ródano, las manifestaciones están prohibidas durante el día.





En Aude, permanece la vigilancia “Máximo” Para evitar cualquier reactivación del incendio que viajó 16,000 hectáreas antes de ser dominado el domingo. En Ile-de-France, el Observatorio Air AirParif anuncia un episodio de contaminación de ozono que podría extenderse hasta el jueves, acentuando los riesgos para la salud relacionados con la contaminación.