Gaza: “La hambruna tiene lugar ante nuestros ojos”, denuncia la UE y 24 países, incluida Francia

Publicado el 12 de agosto de 2025 a las 7:16 p.m. Lectura: 1 min.







La Unión Europea, el Reino Unido y Japón denunciaron el martes una situación de ” hambruna “ en Gaza, pidiendo actuar “Urgente” Para terminarlo.





“La angustia humanitaria en Gaza ha alcanzado un nivel inimaginable. Se produce una hambruna ante nuestros ojos”escriba la UE y 24 países en un comunicado de prensa conjunto.









Estos firmantes, incluidos Canadá y Australia, instan a Israel a “Permitir todos los convoyes de ayuda humanitaria para las ONG internacionales y eliminar los obstáculos que evitan que los trabajadores humanitarios intervengan”.





Esta declaración está firmada por el jefe de diplomacia de la UE, Kaja Kallas, y los ministros extranjeros de 17 estados miembros, incluida Francia, pero no Alemania.





Las líneas se mueven en la UE





Los veintisiete estaban particularmente divididos sobre la actitud de adoptar frente a Israel desde el comienzo de su guerra en Gaza contra Hamas, en una respuesta al ataque sin precedentes el 7 de octubre de 2023 en suelo israelí por este movimiento islamista palestino.





Varios países, incluida Alemania, han insistido durante mucho tiempo en el derecho de Israel a defenderse, de conformidad con el derecho internacional, mientras que otros, como España, denuncian un “Genocidio” contra los palestinos de Gaza. Berlín, sin embargo, comenzó un gran cambio de límite el viernes, anunciando suspender las exportaciones de armas que Israel podría usar en Gaza.









Dentro de la comisión, las líneas también comienzan a moverse. En una entrevista dada a Politico, su vicepresidente Teresa Ribera consideró que la situación en Gaza “Parecía mucho” a uno “Genocidio”.